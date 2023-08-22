中國暫停台灣芒果輸入，學者認為明顯有政治用意，業者：可能影響未來日韓出口價

中國暫停輸入台灣芒果，稱檢測到有害生物

（中央社）中國國台辦發言人朱鳳蓮昨（21）日表示，今（2023）年以來，大陸海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，並說這個有害生物一旦傳入，將對農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

中國媒體《環球網》報導，為了從源頭防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

報導說，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。

中國暫停台灣芒果輸入，農業部：手段強硬不符國際規範

（中央社）中國國台辦表示，因台灣芒果檢出大洋臀紋粉蚧，即日起暫停輸入。農業部昨天表示，107年至今，僅今年有2批芒果被檢出，低檢出的比例，卻用最強的手段禁止輸入，不符國際規範。

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，今年以來，大陸海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧；海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入大陸，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。

農業部次長陳駿季告訴《中央社》記者，從時間軸來看，中國在今年6月15日、8月3日做了2次大洋臀紋粉蚧的通報，在接獲通報後有回溯調查，也在7月4日、8月17日回覆處理措施。

陳駿季指出，若從檢出的比例，民國107年至111年是完全沒有檢出，今年有2批被檢出，107年至今輸中芒果有5689批，僅2批被檢出，檢出比例約千分之0.5；低檢出的比例，卻用強度非常強的手段禁止輸入，不符國際規範。

陳駿季進一步說明，根據WTO規定，應該要要避免、降低對貿易衝擊，如國際上可以用燻蒸的方式處理大洋臀紋粉蚧，但中國卻用最強的手段，此舉不符經濟規範。

陳駿季說，台灣芒果今年種植約1萬6000公頃、產量17萬4000噸，今年外銷量約4000噸，占總量約2.2％；而近5年平均外銷量占比也約3％左右，代表芒果是內需型水果，因此對國內農民的衝擊並不大。

陳駿季強調，今年輸往中國的芒果約1000公噸，僅占產量約0.5％。輸往日本、韓國的芒果都有成長，分別達700、600多公噸，以農業部的立場，未來還是會將優良農產品推往高端市場。

陳駿季補充，芒果產季是每年5至7月，目前已經到尾聲；且因為是內需為主，會透過加工措施，有更多元的加工產出，加大國內行銷；另外也會擴展國外高端市場，確保農民的所得。

Photo Credit: 中央社 農業部次長陳駿季（圖）表示，表芒果是內需型水果，因此對國內農民的衝擊並不大。

中國暫停台芒果輸入，兩岸貿易業者稱可能影響未來出口價

（中央社）中國大陸昨天起暫停輸入台灣芒果。有從事兩岸水果貿易的業者表示，會以在陸生產的「台灣品種」芒果替代；也有人擔心，少了一個出口地，台灣輸往日韓的芒果會被對方壓低價格。

根據農業部資料，台灣芒果的外銷地，依外銷總額排序有日本、韓國、香港和中國4地，今年截至7月，外銷這4地的金額分別是567萬美元、384萬美元、303萬美元、171萬美元。芒果外銷中國僅占全台產量的0.5％。

從事兩岸水果貿易的楊姓總經理告訴《中央社》記者，台灣輸往日韓的芒果數量少、金額高，因為品種以較高價格的愛文芒果為主；輸往中國的芒果是4地中平均價格最低的，因為是以較便宜的金煌品種為主，而海南的金煌芒果也很多，「不缺台灣這個產地」。

中國海關總署昨天以檢測出有害生物大洋臀紋粉蚧為由宣布暫停台灣芒果輸入後，楊姓總經理問了幾家合作的產地農民，是否有生產過剩需要協助，他們都表示芒果已經銷售完了。

當前已經過了芒果的產季，即使台灣產地8月還有一些芒果，也都是以內銷為主，所以楊姓總經理認為陸方「今天宣布的政策是象徵意義大於實質意義」。

不過，他認為相關影響還是有，畢竟4個出口地少了一個，日韓的進口業者後續可能會向台灣出口商壓低價格。

浙江耕旺農業科技有限公司銷售總監朱寬務經手的是台灣愛文芒果在陸銷售。他認為，台灣農民在管理和水果採收等方面做得比中國大陸更嚴謹，這次的事件應該是「政治議題」。

朱寬務說，自己有很多台灣朋友也在大陸種芒果，他會改用這些在陸生產的芒果來賣，誠實標榜「台灣品種芒果」。但他也坦言，即使海南等地已有各種台灣品種的芒果，「唯一愛文還是有一定的難度」，在大陸種植的愛文芒果品質、口感就是沒有台灣的好。

楊姓總經理也認為，這次宣布暫停輸入台灣芒果的時機很有政治意味，但還是要先看自身在生產和包裝等部分是否都能合規。

外界質疑「台灣芒果輸日本、韓國沒問題，輸大陸卻有問題」，他說這確實是可能的，因為最高等級的芒果是輸往日本，然後是韓國，剩下的才是去不用檢驗檢疫的香港，以及部分輸往大陸。這也是為什麼農業部的數據顯示，這4個出口地中，香港的量最大。

針對中國片面暫停輸入台灣芒果，農業部次長陳駿季晚間表示，呼籲中國回到兩岸平台進行實質討論，如果還是不理會，根據之前如鳳梨、釋迦的情形，會提特定貿易關切，在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）中提案，請中國回應，再看後續怎麼處理。

他強調，一來台灣芒果大洋臀紋粉蚧檢出頻度低，二來是就算檢出後仍可以有很多作為，如提高抽檢頻度等，但中國卻選擇直接就禁止輸入，沒辦法接受這樣的手段；還是希望回到平台，針對台灣所提的強化措施，如果還有不足的可以雙方討論，而不是不理會就直接禁止。

中國暫停台灣芒果輸入，分析：明顯有政治用意