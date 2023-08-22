中國暫停台灣芒果輸入，學者認為明顯有政治用意，業者：可能影響未來日韓出口價
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當前已經過了芒果的產季，即使台灣產地8月還有一些芒果，也都是以內銷為主，所以楊姓總經理認為陸方「今天宣布的政策是象徵意義大於實質意義」。不過，他認為相關影響還是有，畢竟4個出口地少了一個，日韓的進口業者後續可能會向台灣出口商壓低價格。
中國暫停輸入台灣芒果，稱檢測到有害生物
（中央社）中國國台辦發言人朱鳳蓮昨（21）日表示，今（2023）年以來，大陸海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，並說這個有害生物一旦傳入，將對農業生產和生態安全造成嚴重威脅。
中國媒體《環球網》報導，為了從源頭防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。
報導說，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。
中國暫停台灣芒果輸入，農業部：手段強硬不符國際規範
（中央社）中國國台辦表示，因台灣芒果檢出大洋臀紋粉蚧，即日起暫停輸入。農業部昨天表示，107年至今，僅今年有2批芒果被檢出，低檢出的比例，卻用最強的手段禁止輸入，不符國際規範。
中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，今年以來，大陸海關從台灣輸入的芒果中，截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧；海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣芒果輸入大陸，並已由「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的聯繫管道通報台灣，要求台灣完善植物檢疫管理體系。
農業部次長陳駿季告訴《中央社》記者，從時間軸來看，中國在今年6月15日、8月3日做了2次大洋臀紋粉蚧的通報，在接獲通報後有回溯調查，也在7月4日、8月17日回覆處理措施。
陳駿季指出，若從檢出的比例，民國107年至111年是完全沒有檢出，今年有2批被檢出，107年至今輸中芒果有5689批，僅2批被檢出，檢出比例約千分之0.5；低檢出的比例，卻用強度非常強的手段禁止輸入，不符國際規範。
陳駿季進一步說明，根據WTO規定，應該要要避免、降低對貿易衝擊，如國際上可以用燻蒸的方式處理大洋臀紋粉蚧，但中國卻用最強的手段，此舉不符經濟規範。
陳駿季說，台灣芒果今年種植約1萬6000公頃、產量17萬4000噸，今年外銷量約4000噸，占總量約2.2％；而近5年平均外銷量占比也約3％左右，代表芒果是內需型水果，因此對國內農民的衝擊並不大。
陳駿季強調，今年輸往中國的芒果約1000公噸，僅占產量約0.5％。輸往日本、韓國的芒果都有成長，分別達700、600多公噸，以農業部的立場，未來還是會將優良農產品推往高端市場。
陳駿季補充，芒果產季是每年5至7月，目前已經到尾聲；且因為是內需為主，會透過加工措施，有更多元的加工產出，加大國內行銷；另外也會擴展國外高端市場，確保農民的所得。
中國暫停台芒果輸入，兩岸貿易業者稱可能影響未來出口價
（中央社）中國大陸昨天起暫停輸入台灣芒果。有從事兩岸水果貿易的業者表示，會以在陸生產的「台灣品種」芒果替代；也有人擔心，少了一個出口地，台灣輸往日韓的芒果會被對方壓低價格。
根據農業部資料，台灣芒果的外銷地，依外銷總額排序有日本、韓國、香港和中國4地，今年截至7月，外銷這4地的金額分別是567萬美元、384萬美元、303萬美元、171萬美元。芒果外銷中國僅占全台產量的0.5％。
從事兩岸水果貿易的楊姓總經理告訴《中央社》記者，台灣輸往日韓的芒果數量少、金額高，因為品種以較高價格的愛文芒果為主；輸往中國的芒果是4地中平均價格最低的，因為是以較便宜的金煌品種為主，而海南的金煌芒果也很多，「不缺台灣這個產地」。
中國海關總署昨天以檢測出有害生物大洋臀紋粉蚧為由宣布暫停台灣芒果輸入後，楊姓總經理問了幾家合作的產地農民，是否有生產過剩需要協助，他們都表示芒果已經銷售完了。
當前已經過了芒果的產季，即使台灣產地8月還有一些芒果，也都是以內銷為主，所以楊姓總經理認為陸方「今天宣布的政策是象徵意義大於實質意義」。
不過，他認為相關影響還是有，畢竟4個出口地少了一個，日韓的進口業者後續可能會向台灣出口商壓低價格。
浙江耕旺農業科技有限公司銷售總監朱寬務經手的是台灣愛文芒果在陸銷售。他認為，台灣農民在管理和水果採收等方面做得比中國大陸更嚴謹，這次的事件應該是「政治議題」。
朱寬務說，自己有很多台灣朋友也在大陸種芒果，他會改用這些在陸生產的芒果來賣，誠實標榜「台灣品種芒果」。但他也坦言，即使海南等地已有各種台灣品種的芒果，「唯一愛文還是有一定的難度」，在大陸種植的愛文芒果品質、口感就是沒有台灣的好。
楊姓總經理也認為，這次宣布暫停輸入台灣芒果的時機很有政治意味，但還是要先看自身在生產和包裝等部分是否都能合規。
外界質疑「台灣芒果輸日本、韓國沒問題，輸大陸卻有問題」，他說這確實是可能的，因為最高等級的芒果是輸往日本，然後是韓國，剩下的才是去不用檢驗檢疫的香港，以及部分輸往大陸。這也是為什麼農業部的數據顯示，這4個出口地中，香港的量最大。
針對中國片面暫停輸入台灣芒果，農業部次長陳駿季晚間表示，呼籲中國回到兩岸平台進行實質討論，如果還是不理會，根據之前如鳳梨、釋迦的情形，會提特定貿易關切，在WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會（SPS）中提案，請中國回應，再看後續怎麼處理。
他強調，一來台灣芒果大洋臀紋粉蚧檢出頻度低，二來是就算檢出後仍可以有很多作為，如提高抽檢頻度等，但中國卻選擇直接就禁止輸入，沒辦法接受這樣的手段；還是希望回到平台，針對台灣所提的強化措施，如果還有不足的可以雙方討論，而不是不理會就直接禁止。
中國暫停台灣芒果輸入，分析：明顯有政治用意
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。