賴勁麟請辭雲豹能源董事長及子公司職務，4點聲明回應：不願成為特定政黨鬥爭材料

（中央社）民進黨籍立委賴品妤父親、前立委賴勁麟近來被揭露是雲豹能源董事長，並掛名18家能源公司，遭國民黨陣營攻擊。賴勁麟21日發表4點聲明，並辭去雲豹能源董事長及子公司職務。

賴勁麟聲明中表示，雲豹能源為證交所創新板的上市公司，是一家治理嚴謹的好公司，卻因他擔任董事長，竟被抹黑、誣衊；除了辭去董事長一職，他也會用法律行動來終止造謠。

賴勁麟聲明指出，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源（綠能）政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

他聲明強調，任何指控都要有證據。針對某些政黨、黨派、社群媒體、名嘴人物，以及若干媒體機構對於他個人、家人及雲豹能源，在這段時間毫無根據的荒謬抹黑，他及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽。

他聲明中強調，堅定反核是一生職志。他從年輕時就投入反核運動，因1979年美國三浬島核洩漏、1986年烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡；2011年日本311的核災，正好印證了這個擔憂，更何況台灣完全沒有能力處理核廢料。

聲明第三點指出，為守護台灣未來推動綠能。綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100是目前各國追求的目標。他1998年擔任立法委員時，是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能；立法院通過發展條例後，台灣綠能新時代正式來臨。

他聲明中也強調，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。雲豹能源成立於2016年，他就擔任法人董事，2017年被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事。

他指出，「台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。」

雲豹能源21日下午表示，董事長賴勁麟主動辭任董事長及所有子公司職務，董事會表示惋惜並尊重賴勁麟的決定，集團營運不受影響。

雲豹能源指出，董事會受理賴勁麟辭任後，依照公司法由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，到新任董事長選出。

另外，雲豹能源指出，同時接獲獨立董事李退之辭任書，辭去獨立董事職務。雲豹能源也將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。

父持股不到1％當董事長，賴品妤：很多企業都這樣

國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，且賴勁麟持股不到1％卻當董事長，質疑是「門神」。賴品妤說，很多企業董事長股份不一定會到1％，民間企業一直都這樣。

國民黨14日舉行記者會，指台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，但賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司卻靠綠能政策營收攀上新台幣百億元，質疑賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。

國民黨表示，雲豹能源發新聞稿指賴勁麟持股不到1％，令人質疑持股不到1％卻能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神。

國民黨籍台北市議員徐巧芯也在社群網站臉書（Facebook）發文質疑，由民進黨「新潮流」主控、各派系多少雨露均霑的雲豹能源今（2023）年上半年稅後淨利比去（2022）年成長21倍，「小股東．大董座」賺到連開18家公司，「小公主．大委員」還比誰都兇，「這不叫掏空國家，什麼才叫做掏空國家」。

賴品妤16日上午陪同行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運規劃情形後接受媒體聯訪，她針對遭指控是「政治性反核」時表示，包括自己、雲豹能源公司、台電與經濟部都已提出正式聲明，且這件事早在她2020年參選時就被不實資訊大量攻擊過，再被拿來冷飯熱炒，她感到非常遺憾。

至於父親持股不到1％怎麼能當公司董事長，賴品妤說，「非常多企業董事長的股份都不一定會到1％，民間企業一直都是這樣子」。如果任何人有不法事證，都歡迎提出具體內容並檢舉。

媒體詢問，賴勁麟在總統蔡英文推動綠能政策下就掛名數家綠能公司負責人，與台電綠電輸送利益關係是什麼。賴品妤說，經濟部與台電針對電價早已說明，她不知道為什麼大家不願看中央部會正式說明，還是要不斷傳達錯誤資訊，對於這樣的選舉操作，她感到非常遺憾。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航