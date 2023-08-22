賴勁麟請辭雲豹能源董事長及子公司職務，4點聲明回應：不願成為特定政黨鬥爭材料
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民進黨立委賴品妤父親、雲豹能源董事長賴勁麟聲明指出，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源（綠能）政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。
（中央社）民進黨籍立委賴品妤父親、前立委賴勁麟近來被揭露是雲豹能源董事長，並掛名18家能源公司，遭國民黨陣營攻擊。賴勁麟21日發表4點聲明，並辭去雲豹能源董事長及子公司職務。
賴勁麟聲明中表示，雲豹能源為證交所創新板的上市公司，是一家治理嚴謹的好公司，卻因他擔任董事長，竟被抹黑、誣衊；除了辭去董事長一職，他也會用法律行動來終止造謠。
賴勁麟聲明指出，為避免他的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源（綠能）政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。他已向雲豹能源董事會提出，辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。
他聲明強調，任何指控都要有證據。針對某些政黨、黨派、社群媒體、名嘴人物，以及若干媒體機構對於他個人、家人及雲豹能源，在這段時間毫無根據的荒謬抹黑，他及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽。
他聲明中強調，堅定反核是一生職志。他從年輕時就投入反核運動，因1979年美國三浬島核洩漏、1986年烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡；2011年日本311的核災，正好印證了這個擔憂，更何況台灣完全沒有能力處理核廢料。
聲明第三點指出，為守護台灣未來推動綠能。綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100是目前各國追求的目標。他1998年擔任立法委員時，是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能；立法院通過發展條例後，台灣綠能新時代正式來臨。
他聲明中也強調，雲豹能源是遵守證交法令的上市公司。雲豹能源成立於2016年，他就擔任法人董事，2017年被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事。
他指出，「台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。」
雲豹能源21日下午表示，董事長賴勁麟主動辭任董事長及所有子公司職務，董事會表示惋惜並尊重賴勁麟的決定，集團營運不受影響。
雲豹能源指出，董事會受理賴勁麟辭任後，依照公司法由董事互推自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，到新任董事長選出。
另外，雲豹能源指出，同時接獲獨立董事李退之辭任書，辭去獨立董事職務。雲豹能源也將儘速召開股東臨時會，補選董事1席、獨立董事1席。
父持股不到1％當董事長，賴品妤：很多企業都這樣
國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，且賴勁麟持股不到1％卻當董事長，質疑是「門神」。賴品妤說，很多企業董事長股份不一定會到1％，民間企業一直都這樣。
國民黨14日舉行記者會，指台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，但賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司卻靠綠能政策營收攀上新台幣百億元，質疑賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。
國民黨表示，雲豹能源發新聞稿指賴勁麟持股不到1％，令人質疑持股不到1％卻能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神。
國民黨籍台北市議員徐巧芯也在社群網站臉書（Facebook）發文質疑，由民進黨「新潮流」主控、各派系多少雨露均霑的雲豹能源今（2023）年上半年稅後淨利比去（2022）年成長21倍，「小股東．大董座」賺到連開18家公司，「小公主．大委員」還比誰都兇，「這不叫掏空國家，什麼才叫做掏空國家」。
賴品妤16日上午陪同行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運規劃情形後接受媒體聯訪，她針對遭指控是「政治性反核」時表示，包括自己、雲豹能源公司、台電與經濟部都已提出正式聲明，且這件事早在她2020年參選時就被不實資訊大量攻擊過，再被拿來冷飯熱炒，她感到非常遺憾。
至於父親持股不到1％怎麼能當公司董事長，賴品妤說，「非常多企業董事長的股份都不一定會到1％，民間企業一直都是這樣子」。如果任何人有不法事證，都歡迎提出具體內容並檢舉。
媒體詢問，賴勁麟在總統蔡英文推動綠能政策下就掛名數家綠能公司負責人，與台電綠電輸送利益關係是什麼。賴品妤說，經濟部與台電針對電價早已說明，她不知道為什麼大家不願看中央部會正式說明，還是要不斷傳達錯誤資訊，對於這樣的選舉操作，她感到非常遺憾。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。