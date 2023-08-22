金磚國家峰會南非登場：「金磚國家集團」是什麼組織，為何有40多個國家想加入？
我們想讓你知道的是
2023年金磚國家領導人峰會將於8月22至24日在約翰尼斯堡舉行，決定誰能加入該集團可能是主要議題。會議議程上的其他議題包括：應對氣候變化；擴大發展中國家的貿易、投資機會和創新；改革全球治理體系，給予發展中國家更大的發言權。南非邀請了來自非洲、拉丁美洲、亞洲和加勒比海地區60多個國家的領導人參加此次峰會。
由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五國組成的金磚國家集團領導人將於8月22日在約翰尼斯堡舉行會議，會議的一個關鍵議題是——是否接納新成員。
此次峰會的東道國南非表示，現在有40個或更多國家希望加入該集團。
「金磚」是怎麼來的？
2001年，投資銀行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家吉姆・歐尼爾（Jim O'Neill）創造了金磚四國「Bric」（巴西、俄羅斯、印度和中國）的縮寫。當時南非還沒有納入其中。
這些國家都是中等收入大國，當時經濟發展迅速。他預測，到 2050年，這四個國家將成為世界主要經濟體。
金磚集團有多重要？
金磚國家共有32.4億人口，國民收入總和達26萬億美元。這相當於全球總量的26%。
然而，根據美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的數據，在聯合國主要金融機構國際貨幣基金組織（IMF）中，金磚國家僅擁有15%的投票權。
金磚五國的目標是什麼？
成立金磚集團的目的是，尋找改革國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構的方法，為新興經濟體創造「更大的發言權和代表性」。
2014年，金磚國家國家成立了新開發銀行（NBD），資金規模達2500億美元，為新興國家的發展提供貸款。
埃及和阿拉伯聯合大公國等非金磚國家也加入了新開發銀行。
金磚國家是否會創建共同貨幣？
巴西和俄羅斯的主要政治家最近建議，為金磚集團創建一種貨幣，以挑戰美元在國際貿易和金融中的主導地位。
然而，南非駐金磚國家和亞洲大使阿尼爾・蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示，這並不在約翰尼斯堡峰會的議程上。
高盛集團的吉姆・歐尼爾（Jim O'Neill）是最早提出「金磚」國家構想的人，他對英國《金融時報》說，創建共同貨幣的想法「非常荒謬」。
金磚國家有哪些共同點和分歧？
都柏林聖三一學院發展地理學家帕德雷格・卡莫迪（Padraig Carmody）教授說，每個金磚國家都是各自地區的大國。
「然而，中國已經成為老大，」他說，「通過金磚集團，中國正在使自己成為全球南方國家的主要代言人，呼籲改革或推翻現有的國際秩序。」
印度是中國在亞太地區的競爭對手。兩國邊界爭端由來已久，印度一直與美國等國合作，遏制中國在該地區影響力的擴張。
在如何對待西方國家的問題上，金磚國家也存在分歧。
總部位於倫敦的智庫查塔姆研究所（Chatham House）全球經濟與金融項目主任克里昂・巴特勒（Creon Butler）說：「俄羅斯將金磚五國視為其對抗西方的一部分，幫助其克服西方因入侵烏克蘭而對其實施的制裁。」
在西方國家對俄羅斯石油實施制裁後，印度和中國已成為俄羅斯石油的最大客戶。
2023年2月，俄羅斯還與中國和南非舉行了聯合海軍演習。
然而，其他金磚成員國並不希望它成為一個公開的反西方條約。
「南非、巴西和印度不希望世界分裂，」巴特勒說。「反對西方將不利於他們的安全和繁榮。」
哪些國家希望加入金磚集團？
南非駐金磚國家和亞洲大使阿尼爾・蘇克拉爾（Anil Sooklal）最近說，已有22個國家正式要求加入該集團，還有同樣數量的國家表示有興趣加入。
這些國家包括伊朗、阿根廷、古巴、哈薩克、衣索比亞、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉。
卡莫迪教授說：「有一種觀點認為，力量平衡正在從西方轉移，越來越多的發展中國家正在尋求像金磚國家這樣的崛起力量。」
「但金磚國家是一個非常排外的集團，」他說，「接納新成員會不會削弱其影響力呢？「
巴特勒說：「我猜會有幾個國家加入。但它們可能是像阿根廷這樣的國家，而不是像伊朗這樣的複雜國家。」
本次峰會將討論什麼？
2023年金磚國家領導人峰會將於8月22至24日在約翰尼斯堡舉行。
決定誰能加入該集團可能是主要議題。
會議議程上的其他議題包括：應對氣候變化；擴大發展中國家的貿易、投資機會和創新；改革全球治理體系，給予發展中國家更大的發言權。
南非邀請了來自非洲、拉丁美洲、亞洲和加勒比海地區60多個國家的領導人參加此次峰會。
不過，俄羅斯總統普亭不會出席。國際刑事法院以戰爭罪對他發出了逮捕令，但他對此罪予以否認。
作為該法院的簽署國，如果普亭抵達南非領土，南非將有正式義務執行逮捕令。
普亭總統表示，他將以虛擬方式出席峰會，而俄羅斯外交部長謝爾蓋・拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將親自出席。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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