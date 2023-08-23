中國醫療領域掀起「反腐風暴」，當地醫師、醫藥代表怎麼看？

中國醫療領域颳起「反腐風暴」——7月底，中國衛健委聯合公安部、審計署、藥監局等10個部門，開展全國範圍內醫藥行業腐敗問題的全領域、全鏈條、全覆蓋的集中整治，為期一年。

進入8月，反腐力度不斷加碼。公開報導顯示今（2023）年以來中國已經至少有174位醫院院長、黨委書記被查，已經超過去年兩倍。

不僅在醫院端，反腐也深入到醫藥企業，7月就有兩位醫藥領域的上市公司董事長被立案調查，包括衛寧健康的董事長周煒和賽倫生物的董事長範志和。

中國醫療領域為何會形成大面積腐敗？從業人士的現狀如何？更重要的是，未來如何建立更清廉、高效的醫療體系？

BBC中文採訪了一位醫藥代表（趙代表，化名）和一位醫師（王醫師，化名）。趙代表在一家跨國藥企任職超過10年，工作地是一個中西部三線城市；王醫師在中部省份的一家公立醫院任職超過15年，疫情後跳槽到私立專科醫院。

需要指出的是，兩位受訪者所在的城市醫藥領域的生態或與中國其它地方有所不同，某些情況可能不具備普遍性；此外，雖然他們透露了不少行業內幕，但也在一定程度上維護自己的職業，他們是從業者，並非行業分析者，因此更多是自己的個人觀察，請讀者甄別。

醫藥腐敗的土壤

中國醫藥行業裡的利益輸送並不是秘密，趙代表這樣描述其腐敗土壤：

「醫藥行業雖然特殊，本質上也是消費，但是跟一般消費行為不同的是，患者需要什麼藥，自己沒有專業知識做決策，需要依賴醫師，於是在藥品消費過程中，做出消費決策的其實是醫師而不是患者。」

「相比之下，對於一些普通藥品，比如感冒藥、胃藥，患者自己可以做決策，那麼公司的營銷費用其實就花在電視廣告、藥店等管道。而透過醫院的藥品則把這部分費用當作給醫師的回扣，以激勵醫師做出有利於藥企的消費決策。」

換言之，醫師與患者之間的知識壁壘和信任關係，使醫師擁有權力，而權力在缺乏制約時就會滋生腐敗，醫藥代表只是其中「伴生」的職業。

中國官方文件也直接指出這條利益鏈——今年5月，中國官方發佈的《2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》中提到，整治各級各類醫藥生產經營企業及與之關聯的經銷商、醫藥代表，以各種名義或形式實施「帶金銷售」，給予醫療機構從業人員回扣、假借各種形式向有關機構輸送利益等不正之風問題。

通過醫藥上市公司的財報，也能一窺醫藥行業的畸形生態。根據Wind數據統計，去年在中國上市的5000多家公司中，僅有1％左右，即57家公司的銷售費用佔收入比重超過50％，而其中醫藥企業就佔了40家，其中不乏行業龍頭企業。這意味著，100塊錢的藥，銷售費用佔50塊，而製藥成本、包裝、物流、行政成本、研發以及利潤等佔另外50塊。

比如科瑞德公司，去年營收9億元人民幣，銷售費用佔據50％，中國媒體披露，該公司去年學術推廣費用高達1.45億元，開學術會1.88萬場，每天52場，而該公司只有3款已經上市超過10年的仿製藥，並不需要大量開會以普及用法用量。

趙代表不願評論具體公司，但他表示，開學術會是常見的進行利益輸送的方式，更安全、隱蔽，開一場會，請醫師來，並以講課費、培訓費、研討費、諮詢費等名義支付費用，多寡可能按照這個醫師對藥品銷售貢獻程度來給。也有藥代包下一場熱門電影，請醫師和家屬一起看電影的；有的醫師外出請客吃飯時，經常帶著一位「藥代」小兄弟，最後藥代會很知趣地結賬。

醫藥反腐開始後，包括中華醫學會血液學分會、陝西醫學會、廣西醫學會等學術會議宣佈延期，8月以來，至少有10場即將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等密集宣佈延期舉行，側面印證了上述說法。

「醫藥代表這個模式本質上也不是中國的發明，在美國管用，然後外企帶到中國，中國藥企採用這種方式，但也埋怨，全行業都這樣，不這樣鋪開賣不出去藥，這樣鋪有風險，而且擠佔利潤，還要被人罵，自己也不舒服。」

「其實一直都在查，行業也都在找辦法規避，但今年春節過後就查得很嚴，7月時還抓了幾個藥企老闆，到月底十部門聯合反腐，大家一下子特別緊張，甚至有『728事件』的說法，然後傳說有醫藥代表去找客戶（指醫師），被抓個現行，弄得藥代們不敢出門。我感覺有點像打房地產，早就說房住不炒、房住不炒，說了兩年不太管用，突然收銀根，一下子打到底。」趙代表說。

「創收壓力和個人私慾，兩種腐敗要分開」

「說實話，這陣風還沒刮到我們這裡。不過今年醫師節（8月19日）慶祝活動低調很多，氣氛也不太一樣。」王醫師表示，據他了解他所在的城市目前還沒有一位院長或書記因此下台，而且似乎這次反腐走高層路線，聚焦「老虎」而非「蒼蠅」。「也可以理解，其實現在醫療資源緊張，一線醫師都非常累，尤其是每個城市的三甲醫院，超負荷工作很厲害，站著都能睡著，而且說實話（醫師）總體收入並沒有太高，要不我也不會離開公立醫院。醫院的領導就是另一回事了。」

王醫師認為，公立醫院雖然頂著公立的名頭，但其實在醫療市場化後，就是個經營實體，政府投入少，很不「公立」，創收的壓力就很大，競爭也強。因此醫藥腐敗要分成創收壓力和個人私慾推動的兩種。