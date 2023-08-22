前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨，批黨中央少數決策，在密室政治迷失方向
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徐耀昌指出，他永遠記得鍾東錦走出縣黨部那天，藍營支持者的表情很黯淡，「且入主縣黨部的人，竟是在2018年縣長大選時，支持綠營候選人的叛將劉政鴻，情何以堪。」
（中央社）前苗栗縣長徐耀昌在郭台銘造勢晚會中喊「下架國民黨」惹議，國民黨中央考紀會發函請他表示意見。徐耀昌今（22）日凌晨在臉書發文批評黨內少數決策、密室政治，宣布退出國民黨。
鴻海集團創辦人郭台銘10日在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢活動，徐耀昌站台支持並高喊「不光下架民進黨，更要下架國民黨」讓兩黨反省，會後雖稱是口誤，仍引發軒然大波。國民黨中央考紀會14日發函徐耀昌，請他於24日前陳述意見，作為後續處理參考。
徐耀昌今天凌晨透過臉書粉專「徐耀昌加油讚」貼出考紀會的函文，並發文宣布退出國民黨。
徐耀昌表示，百年大黨是榮耀，也是遺憾，「遺憾的是我們在密室政治以及脫離民意的過程中，迷失方向，失去政權」，許多優秀黨員因為孤立無援，黯然消失在政治舞台，提早離席，沒想到自己有天也成為這其中一員。
去年苗栗縣長選舉，國民黨提名謝福弘，引發布局深耕基層已久的鍾東錦支持者不滿，藍營嚴重分裂下，鍾東錦最後以無黨籍參選並勝選，徐耀昌因替鍾東錦站台輔選，遭縣黨部考紀會決議建議黨中央做撤銷黨籍處分。
徐耀昌指出，他永遠記得鍾東錦走出縣黨部那天，藍營支持者的表情很黯淡，「且入主縣黨部的人，竟是在2018年縣長大選時，支持綠營候選人的叛將劉政鴻，情何以堪。」
他批評：「中央竟為了少數人的私心，提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人，且把數十年的同志情誼，無情斬斷，與如今2024總統大選的情形有何不同？」
徐耀昌說：「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。」
「少數決策，含血含淚也要盲目的支持下去，黨的前途，可還有希望與黎明？」徐耀昌還說，收到黨中央考紀會的公文，雖有心理準備，仍感到無比痛心與惆悵。
徐耀昌表示，國民黨必須要有人扮演烏鴉，來喚醒黨的最後一縷黨魂，「退出我所鍾愛的國民黨，為黨的明天，點亮一盞覺醒之光。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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