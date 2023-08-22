2023/08/22,
綜藝

李玟生前控訴選秀節目《中國好聲音》選拔不公，浙江衛視表態調查

李玟生前控訴選秀節目《中國好聲音》選拔不公，浙江衛視表態調查
Photo Credit: Timeless Treasure提供 via 中央社

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浙江廣播電視集團20日深夜透過官網發布題為「致《中國好聲音》觀眾和網友」的聲明指出，浙江廣電「關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議」，並且會督促節目製作方「努力改進工作」。

（中央社）已故歌壇天后李玟生前控訴中國選秀節目《中國好聲音》選拔不公，效應持續擴大。在引發中國民眾強烈質疑並要求徹查下，播出《中國好聲音》的浙江廣電集團昨夜回應，將就此事「進一步調查核實」。

《中國好聲音》是浙江衛視的外製節目。而浙江廣電集團則是浙江衛視的上級單位，隸屬中共浙江省委，屬於浙江省官方的廣播及電視頻道。

浙江廣播電視集團20日深夜透過官網發布題為「致《中國好聲音》觀眾和網友」的聲明指出，浙江廣電「關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議」，並且會督促節目製作方「努力改進工作」。

聲明提到，浙江衛視「有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。同時，督促節目製作方『上海燦星文化傳媒股份有限公司』認真聽取大家意見。」

這項聲明並針對李玟的控訴指出「針對『大家關心的問題』，浙江廣電集團將以負責任的態度『進一步調查核實』，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」

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圖片來源：浙江廣播電視集團網頁

李玟生前控訴選秀節目《中國好聲音》選拔不公的錄音及影像17日曝光後，不但引起眾多中國民眾不捨，更紛紛強烈將矛頭指向製作單位，要求官方介入徹查是否有不法弊端的呼聲甚高。甚至有部分網友主張節目停播，先調查是否有不法情事再決定是否復播。

為聲援李玟，同屬地方官媒的長春廣播電視台《城市生活廣播》頻道20日宣布，永遠不再與《中國好聲音》合作，讓不少中國網友一片叫好，紛紛稱讚長春廣播電視台「總算為CoCo（李玟）講個公道」。

除長春廣播電視台外，中國知名藏族女歌手韓紅昨（21）日透過自己的新浪微博帳號表示，自己無法對一個「事涉多方的複雜事件做調查、做評判」，但她「期待上級主管部門的調查」和未來對此類事件的規範。

韓紅表示，作為李玟的好朋友，她認為李玟是個善良誠實的人，「信任她也心疼她」。無論如何，希望現在的CoCo已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像「當年我認識她時那樣快樂迷人」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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