一成美國人出現「氣候焦慮」，年輕世代68％因氣候變遷受到負面心理影響

（中央社）美國民眾因苦惱氣候變遷影響，產生心理健康問題的現象日趨普遍，每10人當中就有1人出現「氣候焦慮」症狀。耶魯大學科學家表示，焦慮與擔憂不同，前者會妨害生活，因而鼓勵從事集體活動緩解症狀。

7月底美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）於聖荷西召開市民大會，一名來自米爾皮塔斯市（Milpitas）的民眾質疑，美國政府2050年淨零排放目標不切實際，應該採取科學技術和乾淨能源，加速讓溫室氣體恢復原有水平。此外，林火、霧霾及致命天災也讓他深感憂心。

加州人對氣候變遷的關注反映在各個集會，只要能在公眾場合發表意見，除痛斥美國前總統川普（Donald Trump）之外，要求改善氣候變遷的話題也從不缺席。近來加州民眾更對氣候變遷引發心理健康問題日趨重視。

根據耶魯大學公衛學院臨床心理學家洛威（Sarah Lowe）對「氣候焦慮」（climate anxiety）的定義，本質上，氣候焦慮是指對於氣候變遷危及自然環境和人類生存感到苦惱的反應，可能出現症狀包括心跳加快和呼吸急促，甚至影響到正常社交或工作。

耶魯大學環境學院資深研究員萊澤洛維茲（Anthony Leiserowitz）指出，「擔憂和焦慮是兩種不同情況」，有64％的美國人擔憂氣候變遷，這會增加解決問題的動力，是「健康的事情」；但焦慮會造成精神衰落、妨害生活。

耶魯大學和喬治梅森大學今（2023）年2月發布報告顯示，每10名美國人當中就有1人出現「氣候焦慮」症狀。另外，9％的人無法停止擔憂氣候變遷，7％的人甚至受到氣候變遷影響，生活嗜好和樂趣降低。

8月初加州藍盾公司和哈瑞斯民調（Blue Shield of California / Harris Poll ）針對1368名Z世代青少年和成年人心理健康問題進行全國調查，受訪者包括318名加州人，結果顯示這一世代最擔憂的3大問題是槍枝暴力、種族歧視和氣候變遷。

44％受訪年輕人表示，對氣候變遷感到非常擔憂，當中又有68％的人因經歷或聽聞氣候變遷問題，受到負面的心理健康影響。

萊澤洛維茲指出，不同世代的民主黨人都很關注氣候變遷，但年輕的共和黨人相較上一代則出現變化，比父母或祖父母都更加關注這個人為影響。

他認為，與具有相同價值觀的人一同從事集體活動，有助緩解氣候焦慮。

美國媒體Vox引述從事氣候意識療程的社工人員布萊恩（Andrew Bryant）看法指出，加入社區集體活動，像是推動清潔能源可以抑制負面情緒升高。

布萊恩也提醒社群媒體可能產生的陷阱，與一群同樣擔憂氣候變遷的網友互動，容易出現虛幻的滿足感，但並不會因此受到鼓舞而發揮影響力。此外，把頭埋進沙堆，假裝氣候變遷不會影響自己，也無助改善焦慮。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航