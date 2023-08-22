一成美國人出現「氣候焦慮」，年輕世代68％因氣候變遷受到負面心理影響
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根據耶魯大學公衛學院臨床心理學家洛威（Sarah Lowe）對「氣候焦慮」（climate anxiety）的定義，本質上，氣候焦慮是指對於氣候變遷危及自然環境和人類生存感到苦惱的反應，可能出現症狀包括心跳加快和呼吸急促，甚至影響到正常社交或工作。
（中央社）美國民眾因苦惱氣候變遷影響，產生心理健康問題的現象日趨普遍，每10人當中就有1人出現「氣候焦慮」症狀。耶魯大學科學家表示，焦慮與擔憂不同，前者會妨害生活，因而鼓勵從事集體活動緩解症狀。
7月底美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）於聖荷西召開市民大會，一名來自米爾皮塔斯市（Milpitas）的民眾質疑，美國政府2050年淨零排放目標不切實際，應該採取科學技術和乾淨能源，加速讓溫室氣體恢復原有水平。此外，林火、霧霾及致命天災也讓他深感憂心。
加州人對氣候變遷的關注反映在各個集會，只要能在公眾場合發表意見，除痛斥美國前總統川普（Donald Trump）之外，要求改善氣候變遷的話題也從不缺席。近來加州民眾更對氣候變遷引發心理健康問題日趨重視。
根據耶魯大學公衛學院臨床心理學家洛威（Sarah Lowe）對「氣候焦慮」（climate anxiety）的定義，本質上，氣候焦慮是指對於氣候變遷危及自然環境和人類生存感到苦惱的反應，可能出現症狀包括心跳加快和呼吸急促，甚至影響到正常社交或工作。
耶魯大學環境學院資深研究員萊澤洛維茲（Anthony Leiserowitz）指出，「擔憂和焦慮是兩種不同情況」，有64％的美國人擔憂氣候變遷，這會增加解決問題的動力，是「健康的事情」；但焦慮會造成精神衰落、妨害生活。
耶魯大學和喬治梅森大學今（2023）年2月發布報告顯示，每10名美國人當中就有1人出現「氣候焦慮」症狀。另外，9％的人無法停止擔憂氣候變遷，7％的人甚至受到氣候變遷影響，生活嗜好和樂趣降低。
8月初加州藍盾公司和哈瑞斯民調（Blue Shield of California / Harris Poll ）針對1368名Z世代青少年和成年人心理健康問題進行全國調查，受訪者包括318名加州人，結果顯示這一世代最擔憂的3大問題是槍枝暴力、種族歧視和氣候變遷。
44％受訪年輕人表示，對氣候變遷感到非常擔憂，當中又有68％的人因經歷或聽聞氣候變遷問題，受到負面的心理健康影響。
萊澤洛維茲指出，不同世代的民主黨人都很關注氣候變遷，但年輕的共和黨人相較上一代則出現變化，比父母或祖父母都更加關注這個人為影響。
他認為，與具有相同價值觀的人一同從事集體活動，有助緩解氣候焦慮。
美國媒體Vox引述從事氣候意識療程的社工人員布萊恩（Andrew Bryant）看法指出，加入社區集體活動，像是推動清潔能源可以抑制負面情緒升高。
布萊恩也提醒社群媒體可能產生的陷阱，與一群同樣擔憂氣候變遷的網友互動，容易出現虛幻的滿足感，但並不會因此受到鼓舞而發揮影響力。此外，把頭埋進沙堆，假裝氣候變遷不會影響自己，也無助改善焦慮。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。