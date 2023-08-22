日本京濱一級油耗 迪爵125『破天荒最高補助23,800元』 經典價值 持續創新有感優惠

迪爵125三大DNA『好品質、好安全、好省油』

面對一片紅海的國民車市場，SYM持續做好『產品差異化：別人有的我們都有，但我們更有別人沒有的!』以強而有力的技術力做靠山，打造親民價格也能輕鬆入手高品質、搭載多項優質配備的迪爵125，能全方位照顧消費者需求，這就是三陽展現誠意的方式。

1、 『好品質』日本京濱噴射系統：運轉穩定、耐用度高，騎得更長久。

2、 『好安全』全新CBS2.0剎車系統：連動前輪與後輪剎車，一手通剎，有效縮短剎車距離，讓剎停更快更穩!

3、 『好省油』一級油耗：尚省油擱有力的迪爵125，能源效率達59.7km/L，解決通勤族頻繁加油問題，不再常常跑加油站!

不僅如此，迪爵125大車廂更是能容納一頂3/4安全帽外加一頂1/2安全帽，輕鬆塞入生活大小物品；同時配備了零後仰懸吊系統A.L.E.H.，讓起步加速都更加平穩順暢。

迪爵125『破天荒最高補助23,800元』

現今聰明消費為社會趨勢，消費者購買前會做產品性價比，這也成為品牌持續突破的動力，以『好品質』、『好安全』、『好省油』為出發的迪爵125不斷技術突破，粉墨登場總是帶給消費者驚喜，SYM相信產品價值會說話，最好的才是陪伴你我最久的，而價值與價格從來也不會只是單選題，三陽誠摯推出迪爵125『破天荒最高補助$23,800』，就是要讓你感受誠意滿滿，最好的牛肉給最好的你。

Photo Credit : SYM

【迪爵125破天荒最高補助優惠】

迪爵125破天荒最高補助23,800元=三陽購車金14,500元(直扣)+再加碼3,000元(直扣)+政府環保署汰舊補助2,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。

◆活動時間：2023/08/21-08/31，上述優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。

◆政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。

◆政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。

◆環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。

◆本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。

◆詳細介紹請至SYM官網→https://tw.sym-global.com/duke125

本文章內容由「SYM 三陽工業」提供。