《紐約時報》：中國房市危機失控前所未見，領導人無動於衷削弱民間信心
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報導直指，中國當前的房市危機是「政府自己一手造成」的問題。監管機構先前允許房企大肆舉債，為幾十年來不惜一切代價的成長戰略提供資金，但到了2020年卻突然大舉干預以防止房地產泡沫。官方阻止低利資金流向中國房企，導致許多房企現金短缺，一家家地因無力償債而倒閉。
（中央社）美媒報導，中國房市在當局3年前開始打擊房企高槓桿操作下陷入疲軟，今（2023）年8月更告失控，不但前所未有，且已削弱民間信心，威脅到更廣泛的經濟領域。但「一向親力親為的中國政策制定者」，幾乎未採任何措施緩解民眾焦慮。
《紐約時報》21日以「房市危機疾速失控，中國經濟何去何從」為題報導形容，中國房市及經濟今年8月「事件頻出，令人眼花撩亂」。標普（S&P）大中華區企業信用評級主管張積豪直指，中國房市正在發生的事情，確實前所未有。
報導指出，中國當局3年前開始打擊房企的高風險（指高槓桿）商業行為，中國房市便開始疲軟，更在今年8月迅速失控。這威脅到了中國更廣泛的經濟領域，且削弱了消費者、企業和投資人的信心。
這項報導暗指中共總書記習近平說，到目前為止，「一向親力親為的中國政策制定者」幾乎沒有採取任何措施緩解人們的焦慮，且似乎決心減少中國經濟對房地產的依賴。
報導說，過去30年，隨著中國人口激增，人群湧入城市尋求經濟機會，建商興建的住房供不應求，使僱用數百萬人的房地產行業不但成為中國經濟轉型的引擎，還成為家庭積蓄的手段，比重更占中國經濟活動的四分之一以上。
經過多年的過度借貸和建設，中國房市的發展成為一種負擔。當中國經濟成長較快時，房企借入更多資金償還不斷增加的債務，進而掩蓋了過度開發。但自從中國領導人實施而導致經濟癱瘓的「動態清零」防疫取消後，中國正艱難地試圖重新站穩腳跟，許多經濟問題又回到房地產問題上。
報導直指，中國當前的房市危機是「政府自己一手造成」的問題。監管機構先前允許房企大肆舉債，為幾十年來不惜一切代價的成長戰略提供資金，但到了2020年卻突然大舉干預以防止房地產泡沫。官方阻止低利資金流向中國房企，導致許多房企現金短缺，一家家地因無力償債而倒閉。
報導提到了恆大及碧桂園。其中，恆大2021年已拖欠了3000億美元（新台幣約9.58兆元）的債務，日前並在美國申請破產保護；而曾被中國當局列為房企典範的碧桂園，今年上半年虧損恐高達76億美元，且尚有數千億美元的債務。
根據標普統計，中國過去3年已有超過50家房企違約或無力償債。但如今在房市危機惡化下，中國政策制定者並沒有採納「大規模救助項目介入」的呼籲。相反地，他們選擇放寬抵押貸款要求及降低利率等溫和舉措。
除了中國本土，這種擔憂已經蔓延到境外市場。報導指出，過去2週，投資人已從陸股撤出75億美元的資金。而在香港，由於中國最大的一些企業在當地上市，但投資人信心急劇下降，導致港股陷入熊市，已較1月的高峰大跌21％。
野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，他們（決策者）「還沒有找到解決問題的正確方案」，房屋銷售下降和開發商違約可能會引發連鎖反應，威脅到中國更廣泛的經濟領域。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
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王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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