中國在南海打造「沙堡長城」，10年來持續將島礁軍事化，區域爭端紛擾不斷
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美國智庫2017年發布的報告說，中國在南沙群島中的3大人工島美濟礁、渚碧礁、永暑礁完成了大部分軍事建設，實現了部署軍機、雷達、飛彈等軍事裝備的能力。前美軍印太司令部司令哈里斯（Harry Harris）曾警告，中國在南海打造「沙堡長城」，至2018年已興建7個人工島。2021年菲律賓更發現，中國準備打造第8個人工島。
（中央社）中國近期在西沙中建島上建立便捷機場跑道，又在南海對菲律賓船隻發射水砲，引發不安。過去10年來，中國在南海持續將島礁軍事化，已成為鄰國及美國等國家的威脅。
綜合《英國廣播公司》（BBC）中文網等外媒報導，2013年中國開始在南海爭議海域填海造島。
2015年，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會談。他在會後記者會上公開表示，中國在南沙島礁推進的修建工程，「不是以他國為目標或給他國造成影響的活動」，中國「（在南沙島礁）沒有追求軍事化的意圖」。
不過，美國智庫2017年發布的報告說，中國在南沙群島中的3大人工島美濟礁、渚碧礁、永暑礁完成了大部分軍事建設，實現了部署軍機、雷達、飛彈等軍事裝備的能力。
前美軍印太司令部司令哈里斯（Harry Harris）曾警告，中國在南海打造「沙堡長城」，至2018年已興建7個人工島。2021年菲律賓更發現，中國準備打造第8個人工島。
2022年3月20日，美軍印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）表示，中國至少有3座南海人造島礁已完全軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機加以武裝。這一舉動日益咄咄逼人，威脅鄰近所有國家。
除了興建軍事設施，設置店鋪商業營運也是中方在爭議水域宣示主權的方法。2023年2月，中國在南沙群島美濟礁、渚碧礁、永暑礁設置的軍營超商開幕；4月，一家取名「寬窄巷子」的火鍋店在西沙群島最大的永興島開張營業，越南外交部對此表示抗議。
今年8月，《美聯社》針對美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）的衛星影像分析，中國似在台灣、越南也主張擁有主權的西沙群島中建島上，興建一條簡便飛機跑道，目前規劃看來，跑道長度足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。此外還有碼頭及軍事系統，不過目前規模較小。
中國外交部發言人汪文斌8日聲稱，相關的報導和事實不符，中建島是中國西沙群島的一部分，是中國的固有領土，中方在「本國領土」上展開建設活動正當合法，無可非議。
越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）17日在例行記者會上說，越方正在查證相關訊息。她宣稱，越南一貫立場是未經越南許可在西沙群島進行的所有活動都侵犯越南對該群島的主權，並使情況複雜化，不利於南海的和平、穩定、秩序、安全、航空和航行安全與自由。
除中國和越南外，中華民國、菲律賓、馬來西亞、汶萊也都是南海島礁的主權聲索國。
除了填海造島、修築軍事工事，近期爭議還包括，中國海警船8月5日在南海對菲律賓軍用補給船攔截並以水炮攻擊。
菲國外交部7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。中國外交部則稱菲律賓侵犯中方主權，違反「南海各方行為宣言」，另點名美國動輒以履行「美菲共同防禦條約」威脅中方，是為菲方「侵犯中方主權撐腰打氣」。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。
18日，美日韓領袖峰會在美國大衛營召開，討論重點包括中國在南海的活動。3國領袖對不符合基於規則的國際秩序、破壞區域和平穩定行為表達關切，並點名對中國最近在南海的非法海事主張的危險與挑釁行動，且強烈反對任何片面企圖改變印太海域現狀的企圖與軍事化行動。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！