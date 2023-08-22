中國在南海打造「沙堡長城」，10年來持續將島礁軍事化，區域爭端紛擾不斷

（中央社）中國近期在西沙中建島上建立便捷機場跑道，又在南海對菲律賓船隻發射水砲，引發不安。過去10年來，中國在南海持續將島礁軍事化，已成為鄰國及美國等國家的威脅。

綜合《英國廣播公司》（BBC）中文網等外媒報導，2013年中國開始在南海爭議海域填海造島。

2015年，中國國家主席習近平訪問美國，與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）會談。他在會後記者會上公開表示，中國在南沙島礁推進的修建工程，「不是以他國為目標或給他國造成影響的活動」，中國「（在南沙島礁）沒有追求軍事化的意圖」。

不過，美國智庫2017年發布的報告說，中國在南沙群島中的3大人工島美濟礁、渚碧礁、永暑礁完成了大部分軍事建設，實現了部署軍機、雷達、飛彈等軍事裝備的能力。

前美軍印太司令部司令哈里斯（Harry Harris）曾警告，中國在南海打造「沙堡長城」，至2018年已興建7個人工島。2021年菲律賓更發現，中國準備打造第8個人工島。

2022年3月20日，美軍印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）表示，中國至少有3座南海人造島礁已完全軍事化，以反艦與防空飛彈、雷射與干擾設備和戰機加以武裝。這一舉動日益咄咄逼人，威脅鄰近所有國家。

除了興建軍事設施，設置店鋪商業營運也是中方在爭議水域宣示主權的方法。2023年2月，中國在南沙群島美濟礁、渚碧礁、永暑礁設置的軍營超商開幕；4月，一家取名「寬窄巷子」的火鍋店在西沙群島最大的永興島開張營業，越南外交部對此表示抗議。

今年8月，《美聯社》針對美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）的衛星影像分析，中國似在台灣、越南也主張擁有主權的西沙群島中建島上，興建一條簡便飛機跑道，目前規劃看來，跑道長度足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。此外還有碼頭及軍事系統，不過目前規模較小。

中國外交部發言人汪文斌8日聲稱，相關的報導和事實不符，中建島是中國西沙群島的一部分，是中國的固有領土，中方在「本國領土」上展開建設活動正當合法，無可非議。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）17日在例行記者會上說，越方正在查證相關訊息。她宣稱，越南一貫立場是未經越南許可在西沙群島進行的所有活動都侵犯越南對該群島的主權，並使情況複雜化，不利於南海的和平、穩定、秩序、安全、航空和航行安全與自由。

除中國和越南外，中華民國、菲律賓、馬來西亞、汶萊也都是南海島礁的主權聲索國。

除了填海造島、修築軍事工事，近期爭議還包括，中國海警船8月5日在南海對菲律賓軍用補給船攔截並以水炮攻擊。

菲國外交部7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。中國外交部則稱菲律賓侵犯中方主權，違反「南海各方行為宣言」，另點名美國動輒以履行「美菲共同防禦條約」威脅中方，是為菲方「侵犯中方主權撐腰打氣」。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

18日，美日韓領袖峰會在美國大衛營召開，討論重點包括中國在南海的活動。3國領袖對不符合基於規則的國際秩序、破壞區域和平穩定行為表達關切，並點名對中國最近在南海的非法海事主張的危險與挑釁行動，且強烈反對任何片面企圖改變印太海域現狀的企圖與軍事化行動。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺