2023/08/22,
環境

福島核處理水最快8/24排入海，日媒：中俄曾籲以蒸氣型式排入大氣

福島核處理水最快8/24排入海，日媒：中俄曾籲以蒸氣型式排入大氣
日本駐首爾大使館附近，出現一群戴著防毒面具的韓國環保人士，正舉著標語抗議日本決議將福島廢水排入海中。 Photo Credit: GettyImages

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在與坂本等人會面後，岸田表示，漸漸獲得漁業人士某種程度的理解，將朝著8月24日後儘速開始排海的方向做最後協商。日本政府22日上午將召開相關閣僚會議，正式決定具體的排海日程。

日媒：福島核處理水最快8/24排入海

（中央社）有關東京電力公司福島第一核電廠積存的「核處理水」排入海洋計畫，日本首相岸田文雄昨（21）日與漁會人士會面，獲得一定程度理解，最快24日開始排入大海。

《日本放送協會》（NHK）報導，有關核處理水排海計畫，岸田昨天與日本全漁聯會長坂本雅信等人會面。岸田表示，政府既然決心要將核處理水排海，就會負起全部責任因應，持續做好對策，讓漁民可安心持續操業。即使作業今後所需時間長達數十年，政府也承諾將負全責。

坂本表示，對於未能獲得人民理解的核處理水排海，全漁聯不改反對立場。

不過，坂本言及聯合國國際原子能總署（IAEA）對核處理水的調查報告指出，漁業人士對於科學上的安全性已漸漸加深理解。對於岸田說「即使作業今後所需時間長達數十年，政府也承諾會負全責」的發言，全漁聯嚴正看待。

坂本還說，科學上的安全不同於社會上的安心，即使科學上是安全的，不意味外界的負面觀感會消失，漁業人士對此仍感憂慮。

在與坂本等人會面後，岸田表示，漸漸獲得漁業人士某種程度的理解，將朝著8月24日後儘速開始排海的方向做最後協商。

日本政府22日上午將召開相關閣僚會議，正式決定具體的排海日程。

岸田前天親赴福島第一核電廠，視察去除核污染水多數輻射物質的多核素去除設備（ALPS）以及含氚核處理水位於外海的排放口位置。此外，岸田也與東京電力公司高層會面。

東電福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」，貯存在福島第一核電廠腹地內。

日媒：中俄曾籲核處理水以蒸氣型式排入大氣

（中央社）關於日本福島第一核電廠腹地內的「核處理水」預計排放入海，日媒報導中俄曾要求日本政府研擬將「核處理水」變成水蒸氣排入大氣，但被日方所拒。

日本《共同社》引述多名外交人員披露，中國和俄羅斯政府7月下旬向日本政府提出20項質詢清單，主張相較於排放入海，「核處理水」以水蒸氣排入大氣「對周邊國家影響較小」，並發送相同文件給聯合國國際原子能總署（IAEA）。

日本政府相關人士表示「不可能接受這項意見」，預計近期將「核處理水」排放入海。

以水蒸氣方式排入大氣，是將含有放射性物質氚的「核處理水」蒸發後排進大氣。日本政府一度考慮這種排放方式，但因認為大氣中的放射性物質比排入海洋更難監測等理由放棄。

中俄在質詢清單中指出，監測大氣中的放射性物質技術已經確立，反駁日本稱難以監測的說法，並引用日方的估算表示排放入海的經費約34億日幣（約新台幣7.5億），僅為水蒸氣方案的1/10。中俄認為「日本的選擇明顯是出於經濟成本考量」。

聯合國國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi），今年7月被美國《有線電視新聞網》（CNN）問及是否有其他更好的選項處理「核處理水」，葛羅西回應「沒有」。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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