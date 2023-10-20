【專訪】梁正賢：米界LV精品「池上米」的推手，米廠之子如何翻轉台灣農民困境？

文字整理：林多

如何翻轉台灣農民靠種田難生活的困境？米廠之子梁正賢選擇出國考察，帶回日本MOA自然農法與藝術文化精神。他在池上奔走推動有機產銷與藝術展演，三十年如一日的堅持帶動鄉親投入，讓池上米與池上學成為現象級經驗。

「池上米」在台灣無人不知，可以說是米界的LV精品；加上它有世界等級的稻浪美景，無疑為它帶來觀光財。這現象級地方創生的經驗，已然成為各方探討的「池上學」。但這成就的背後，肯定和人有關。紀錄片導演蕭菊貞發現，沒有池上建興米廠負責人梁正賢，就沒有今天的池上。在她的紀錄片《稻浪上的夢想家》中，訴說農民靠天吃飯的韌性與樂觀，期望大家在池上和梁正賢的故事中找到感動，也找到像梁正賢那樣為家鄉奮鬥的力量。

在池上米還沒紅之前，農民的苦，外人很難想像。農民分享：「我種的東西半年收一次，還要去問說，你要多少錢跟我們買？你看這樣悲不悲哀……爸媽那一代要靠種田來過生活，實在是比較不容易，你的稻子還沒有收割完，你錢已經借光了，因為你沒有辦法生活。」

米廠之子梁正賢，赴日學習MOA自然農法帶回台灣

梁正賢是建興米廠第三代負責人，中學時期和弟弟就要扛大概九十幾公斤的稻穀，他們都笑說自己「沒有童年」。畢業後要不要回家幫忙？梁正賢根本沒有機會掙扎，當完兵隔天就回家報到，到現在已經三十多年 。母親林然回憶，「他說既然我要接這個工廠 ，我就要出國去考察，不是整天在這裡扛米包、做這個粗活的工作，你要有特色。」

1994年梁正賢開始試種有機米，並且在萬安村推動有機產銷班，之後他更到日本學習MOA自然農法，也促使他提出池上產地證明標章的申請。萬安有機班班長蕭煥通笑說：「剛開始的時候，池上還沒有人做，我是沒有答應他（梁正賢），他自動的把有機肥料直接送到我的田頭那邊放，就那樣子開始，那個60公斤、100台斤那時候才1000元多一點，然後當時一下子把價錢抬高到2100元，收成算是還不錯 ，旁邊的人看我這樣做，他向著這個機會就拼命的推， 所以大家就跟我一起做 。」

由於有機肥料成本高許多，農民要有足夠的誘因才敢配合，米價抬高一倍就是最實際的鼓勵。 有機班成員劉建業說：「我六分地肥料花掉六萬塊，我還要挲草（人工搓草）……我們農家貪好價，價錢比較好（就會做）。」

Photo Credit: 《稻浪上的夢想家》 梁正賢（左）與萬安有機班班長蕭煥通。

老農民邊埋怨邊考試，拚認證來提高米價

梁正賢與農民高價契作，但當時沒有人知道「友善種植」是什麼，農民要交糧給梁正賢還要通過考試，個個抱怨連連。梁正賢回憶，「我最後一堂課一定用考的，農民哇哇叫！七八十歲你還叫我考試！我說就是要考！」農民推託看不懂字，他說沒關係，「唸台語、唸客家話都沒關係，找志工來用唸的跟你講 。」老農民邊怨邊配合，因為事實證明，你只要有去認證的，價錢就不一樣。

見證這一切的池潭源流協進會創辦人賴永松回憶，池上米之前被仿冒得很厲害，加上台灣要加入WTO時，社會普遍認為農業會受到很大的衝擊，該如何照顧農民？決定以這樣的理念，開始去進行做「產地證明」的認證。

耕耘有機連虧八年不為意，「雖然我們是種田的，不過我們走路要有風。」

為了提供農民誘因，梁正賢連續做了幾年賠錢生意，幸好有家人支持，加上有機米慢慢被消費者接受，讓自家碾米廠站穩腳步。

「我沒有反對過他，所以他才敢冒著頭這樣一直走，一年賠四百萬，大家都笑我，妳怎麼肯讓你的孩子花那麼多錢？我說沒有關係，願意做、贏過什麼都不做。」梁正賢的母親堅定的說。梁正賢的妻子徐月鑾也補充，婆婆的一句話讓她很感動：「我兒子不喝不賭不嫖，他做正當的事業，就讓他去發展。」

在市場未有反應前，梁正賢連虧八年，一直到2003年民眾逐漸開始重視食安品質，他的有機米銷售，第一次轉虧為盈，更讓梁正賢堅定意志，但妻子徐月鑾看了很心疼：「他有時候（心情）很煩，睡覺睡到一半，兩三點就很煩就起來不睡了，持續好久好久，曾經就一個清晨，他人心臟不舒服，就有一點心肌梗塞。」

2003年12月， 他們終於取得了池上米標章；但當時池上鄉公所卻遲遲沒有公告執行，根據商標法規定，如果三年內沒有使用，標章就會被取消。梁正賢為了化解反對的阻力，該吵的就去吵，也曾講到飆淚，甚至還想請賴永松去選鄉長算了。經過農民們一連串的抗爭請願，鄉公所終於在2005年底同意發出池上米認證標章，並且把第一張認證給了梁正賢。

農民曾鵬璋說，「認證完之後，對我們中生代農民來說，真的價格比較好，比較有保障。」梁正賢妻子徐月鑾則點出，「他要把池上農民整個團隊都拉起來……他說雖然我們是種田的，不過我們走路要有風。」

Photo Credit: 《稻浪上的夢想家》 梁正賢。

「秋收藝術節」讓池上更為人知，雲門舞集《稻禾》登上《紐約時報》

在產業溫飽以後，梁正賢沒忘當初學的MOA有三個志業：藝術的生活、 淨化療法與自然農耕。「文化藝術是生活化的東西 ，它跟有機栽培是並存的。」他說。

2008年，台灣好基金會到池上找尋合作伙伴，梁正賢心想這是宣傳提升池上的機會，又到處奔波協調募資。 池上國中退休校護陳秋菊回憶，「（當時）很多的社區是不同意的，結果梁正賢是去跟那些不同意的社區說 ，要不然這樣好了啦， 賺錢都算你們的，虧本都算我的！所以呢，誰會不同意，兩個禮拜以內募集到了所有的費用 。」