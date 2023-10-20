【專訪】梁正賢：米界LV精品「池上米」的推手，米廠之子如何翻轉台灣農民困境？
我們想讓你知道的是
梁正賢是建興米廠第三代負責人，中學時期和弟弟就要扛大概九十幾公斤的稻穀，他們都笑說自己「沒有童年」。畢業後要不要回家幫忙？梁正賢根本沒有機會掙扎，當完兵隔天就回家報到，到現在已經三十多年 。母親林然回憶，「他說既然我要接這個工廠 ，我就要出國去考察，不是整天在這裡扛米包、做這個粗活的工作，你要有特色。」
文字整理：林多
如何翻轉台灣農民靠種田難生活的困境？米廠之子梁正賢選擇出國考察，帶回日本MOA自然農法與藝術文化精神。他在池上奔走推動有機產銷與藝術展演，三十年如一日的堅持帶動鄉親投入，讓池上米與池上學成為現象級經驗。
「池上米」在台灣無人不知，可以說是米界的LV精品；加上它有世界等級的稻浪美景，無疑為它帶來觀光財。這現象級地方創生的經驗，已然成為各方探討的「池上學」。但這成就的背後，肯定和人有關。紀錄片導演蕭菊貞發現，沒有池上建興米廠負責人梁正賢，就沒有今天的池上。在她的紀錄片《稻浪上的夢想家》中，訴說農民靠天吃飯的韌性與樂觀，期望大家在池上和梁正賢的故事中找到感動，也找到像梁正賢那樣為家鄉奮鬥的力量。
在池上米還沒紅之前，農民的苦，外人很難想像。農民分享：「我種的東西半年收一次，還要去問說，你要多少錢跟我們買？你看這樣悲不悲哀……爸媽那一代要靠種田來過生活，實在是比較不容易，你的稻子還沒有收割完，你錢已經借光了，因為你沒有辦法生活。」
米廠之子梁正賢，赴日學習MOA自然農法帶回台灣
梁正賢是建興米廠第三代負責人，中學時期和弟弟就要扛大概九十幾公斤的稻穀，他們都笑說自己「沒有童年」。畢業後要不要回家幫忙？梁正賢根本沒有機會掙扎，當完兵隔天就回家報到，到現在已經三十多年 。母親林然回憶，「他說既然我要接這個工廠 ，我就要出國去考察，不是整天在這裡扛米包、做這個粗活的工作，你要有特色。」
1994年梁正賢開始試種有機米，並且在萬安村推動有機產銷班，之後他更到日本學習MOA自然農法，也促使他提出池上產地證明標章的申請。萬安有機班班長蕭煥通笑說：「剛開始的時候，池上還沒有人做，我是沒有答應他（梁正賢），他自動的把有機肥料直接送到我的田頭那邊放，就那樣子開始，那個60公斤、100台斤那時候才1000元多一點，然後當時一下子把價錢抬高到2100元，收成算是還不錯 ，旁邊的人看我這樣做，他向著這個機會就拼命的推， 所以大家就跟我一起做 。」
由於有機肥料成本高許多，農民要有足夠的誘因才敢配合，米價抬高一倍就是最實際的鼓勵。 有機班成員劉建業說：「我六分地肥料花掉六萬塊，我還要挲草（人工搓草）……我們農家貪好價，價錢比較好（就會做）。」
老農民邊埋怨邊考試，拚認證來提高米價
梁正賢與農民高價契作，但當時沒有人知道「友善種植」是什麼，農民要交糧給梁正賢還要通過考試，個個抱怨連連。梁正賢回憶，「我最後一堂課一定用考的，農民哇哇叫！七八十歲你還叫我考試！我說就是要考！」農民推託看不懂字，他說沒關係，「唸台語、唸客家話都沒關係，找志工來用唸的跟你講 。」老農民邊怨邊配合，因為事實證明，你只要有去認證的，價錢就不一樣。
見證這一切的池潭源流協進會創辦人賴永松回憶，池上米之前被仿冒得很厲害，加上台灣要加入WTO時，社會普遍認為農業會受到很大的衝擊，該如何照顧農民？決定以這樣的理念，開始去進行做「產地證明」的認證。
耕耘有機連虧八年不為意，「雖然我們是種田的，不過我們走路要有風。」
為了提供農民誘因，梁正賢連續做了幾年賠錢生意，幸好有家人支持，加上有機米慢慢被消費者接受，讓自家碾米廠站穩腳步。
「我沒有反對過他，所以他才敢冒著頭這樣一直走，一年賠四百萬，大家都笑我，妳怎麼肯讓你的孩子花那麼多錢？我說沒有關係，願意做、贏過什麼都不做。」梁正賢的母親堅定的說。梁正賢的妻子徐月鑾也補充，婆婆的一句話讓她很感動：「我兒子不喝不賭不嫖，他做正當的事業，就讓他去發展。」
在市場未有反應前，梁正賢連虧八年，一直到2003年民眾逐漸開始重視食安品質，他的有機米銷售，第一次轉虧為盈，更讓梁正賢堅定意志，但妻子徐月鑾看了很心疼：「他有時候（心情）很煩，睡覺睡到一半，兩三點就很煩就起來不睡了，持續好久好久，曾經就一個清晨，他人心臟不舒服，就有一點心肌梗塞。」
2003年12月， 他們終於取得了池上米標章；但當時池上鄉公所卻遲遲沒有公告執行，根據商標法規定，如果三年內沒有使用，標章就會被取消。梁正賢為了化解反對的阻力，該吵的就去吵，也曾講到飆淚，甚至還想請賴永松去選鄉長算了。經過農民們一連串的抗爭請願，鄉公所終於在2005年底同意發出池上米認證標章，並且把第一張認證給了梁正賢。
農民曾鵬璋說，「認證完之後，對我們中生代農民來說，真的價格比較好，比較有保障。」梁正賢妻子徐月鑾則點出，「他要把池上農民整個團隊都拉起來……他說雖然我們是種田的，不過我們走路要有風。」
「秋收藝術節」讓池上更為人知，雲門舞集《稻禾》登上《紐約時報》
在產業溫飽以後，梁正賢沒忘當初學的MOA有三個志業：藝術的生活、 淨化療法與自然農耕。「文化藝術是生活化的東西 ，它跟有機栽培是並存的。」他說。
2008年，台灣好基金會到池上找尋合作伙伴，梁正賢心想這是宣傳提升池上的機會，又到處奔波協調募資。 池上國中退休校護陳秋菊回憶，「（當時）很多的社區是不同意的，結果梁正賢是去跟那些不同意的社區說 ，要不然這樣好了啦， 賺錢都算你們的，虧本都算我的！所以呢，誰會不同意，兩個禮拜以內募集到了所有的費用 。」
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。