詹佳鑫〈國文課二三事〉：若每篇課文都是作者獨特的生命經驗，為何有時仍會感覺枯燥乏味？
我們想讓你知道的是
我心目中「理想的」國文課，是透過有效而深入的閱讀與聯想，讓我私密地感知、攫捕些許靈光，在當下或未來的某一瞬間，照亮自身存在的意義。那可能是與課文作者某種情緒的幽微聯繫，可能是老師詮釋文章時的一句話，或是和同學瞎扯亂聊的意外收穫⋯⋯而一切意義的關聯都指向「我」。
文：詹佳鑫
國文課二三事
1
記得國一上第一次段考後，班導向我借國文課本。她站上講台，打開某篇課文，指著用各種色筆寫滿翻譯和修辭的段落，要大家以我為模範。我清楚記得那悶熱的下午，汗濕了背，電風扇積塵在頭上旋轉，嗡嗡嗡，像班導殷切的叮嚀迴繞耳際，我端坐在位，不敢四處張望。那時是自滿或心慌已不記得了，如今想起，只感覺班上三十幾雙目光穿越時空依然在心裡凝視著我，凝視那被高高舉起的國文課本，無語發問：這就是「好學生」？
這樣的檢視總是後設。回到當時座位上，我根本沒有質疑或提問的勇氣。老師說，我就做。老師寫，我就抄。多色螢光筆是努力的痕跡，紛亂的重點是認真的證據。由上而下、同儕之間彼此形構與鞏固的升學主義思維，像一個透明玻璃罩，給我安全，卻隔絕了自由。
國高中時期，我常參加校內外各種寫作比賽。這樣的經驗可回溯至國小四年級，一次代表班上參加全年級作文比賽的記憶。那或許是個起始點，當鈴聲響起，校史室內每個小朋友翻開題目卷，握著鉛筆沙沙沙寫了起來。參賽者必須依題幹說明自訂題目，不知為何，我腦中閃現「逛夜市」三個字。深呼吸，在五分鐘內快速召喚光影和氣味，描繪出夜市中幾個印象深刻的場景。
我永遠記得對面綁馬尾的女孩下筆如有神，一行飆完一行，在眾人埋頭苦寫時又拿了第二張稿紙。說也奇怪，第一次參加作文比賽理當坐立難安，雖自認強敵環伺，手上的鉛筆卻著了魔一般，用自己的意志在稿紙上行走。撇捺之間，我彷彿聽見射氣球精準的爆破聲、賣玩具嘿嘿喲的殷勤吆喝；我聞到臭豆腐衝鼻的油膩酥香、花生湯甜暖暖蜜滋滋的氤氳熱氣；我能感覺撈魚時冰涼迴旋的池水，還有牽起母親厚實手掌散步回家的愉悅滿足。細思落筆之際，腦海中的夜市印象慢慢鮮明立體，直到鈴聲再次響起⋯⋯
後來我得了第一名。那次的經驗告訴我，能寫自己的故事真是太快樂了。那篇作文被老師貼在黑板右方，看著一群同學上前圍觀，說沒有成就感是騙人的。當我發覺有能力可以向別人訴說，可以順著情感再現記憶的輪廓，這可能是比事件本身更為美妙的事。
2
若寫作是一種詮釋、再現「我」與世界的方法，回到國文課本，我們又該如何進入、如何詮釋古今作者們的筆下世界？這不啻是個大哉問。首先，我們或許想問的是，為什麼我要讀這些文章？
除了認識生難字詞、篇章結構、修辭手法、文體文風之外，我和這些文本的連結是什麼？闔上課本之後，我能在生活中獲得什麼啟示？這的確是非常現實的問題，卻往往被過度強調考試的升學時代所忽視。在此我無意分析文學的精神或實用等命題，我想問的是，若每篇課文都是作者獨特的生命經驗，也因歷年來課程小組多次研議而被選入（因而鞏固其經典地位），為何我們有時仍會感覺枯燥乏味？若國文老師只重述課文的作者與題解，或直接闡明文章主旨，破了梗爆了雷，彷彿就掠奪了學生在自主閱讀行動中的諸多遐想與樂趣。
當然，基本的字詞解釋與文意判讀乃是理解文章的路徑之一，只是目前因授課節數限制，對於文本中細膩的「人」的感受，以及延伸、連結到現代個體經驗的多元思辯，往往難以深入討論。但文學最重要的不就是「溝通」嗎？與作者溝通、與讀者溝通，與自身所處的這個世界溝通。沒有沉澱思索、相互討論的機會，也就難以從單一文本激盪出各種聲音，詮釋的可能也就在不知不覺中被限縮、固定了。
我認為，好的國文課應是在基礎的閱讀理解上，透過教師細緻鑑賞文本的能力，引導同學思考，為何作者要寫這篇文章？其主題意識、寫作方法與背後隱藏的情意為何？這篇課文好在哪裡？不好在哪裡？教師又能否援引相關現代經驗，讓我知道在當前的台灣讀這些課文，對於十年、二十年後的我，有什麼幫助或啟發（不論是抽象或具體層面）？
這聽來的確是個頗大的理想，在現實面上，考試領導教學的風氣仍盛，學生要讀的科目太多了，加上社團、補習、戀愛、家庭、各種人際關係⋯⋯要再撥出時間給文學，似乎不容易。但我依然相信，透過閱讀、討論與反思，國文課仍可作為一個探視自我、觀照世界的培養皿，讓天馬行空的靈光在此匯集，開放更多意見交流的機會。教師與學生一起透過文本深入重重表象，挖掘出同情共感卻又彼此殊異的生命內蘊。
我心目中「理想的」國文課，是透過有效而深入的閱讀與聯想，讓我私密地感知、攫捕些許靈光，在當下或未來的某一瞬間，照亮自身存在的意義。那可能是與課文作者某種情緒的幽微聯繫，可能是老師詮釋文章時的一句話，或是和同學瞎扯亂聊的意外收穫⋯⋯而一切意義的關聯都指向「我」。
如同波蘭女詩人辛波絲卡在一九九六年諾貝爾文學獎致辭中說：「『令人驚異』是暗藏邏輯陷阱的形容詞。畢竟，令我們驚訝的事物背離了某些舉世公認的常模，背離了我們習已為常的明顯概念。而問題是：此類顯而易見的世界並不存在。我們的訝異不假外求，並非建立在與其他事物的比較上。」
除了以文字複刻生活、留存情感，我認為文學更重要的使命，是帶領寫作者或閱讀者進入一種早已存有但未經發現的祕密空間，類似探險，或更精準地說：回歸。在那裡，我們看見因「人」而誕生的豐富故事；在故事裡，我們學會同情與悲憫，找回人性的尊嚴與自省的勇氣。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。