台灣退出中美洲議會，在中美洲統合體、中美洲銀行的地位還穩嗎？

中美洲議會於當地時間8月21日上午通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，決議以中國全國人民代表大會取代我國立法院的觀察員資格，我外交部除表達嚴正抗議，也決定即日起正式退出中美洲議會。外界擔憂在退出中美洲議會後，下一步是否影響我國在「中美洲銀行」，「中美洲統合體」的成員與觀察員資格？學者分析指出，台灣是中美洲銀行第一大持股會員國，退出中美洲議會後，並不見得會影響我國在其他中美洲區域組織的參與。

中美洲議會、中美洲統合體、中美洲銀行是什麼？

我國宣布退出的中美洲議會，是中美洲統合體的立法機構。中美洲統合體（SICA）成立於1991年中美洲內亂後，是一個政府間組織。中美洲議會之成立宗為推動及擴大中美洲國家合作、鞏固民主政治，並為該地區的經濟、社會和政治一體化奠定基礎，組織架構包括立法機構中美洲議會（PARLACEN）、中美洲銀行（CABEI）及中美洲共同市場（CACM）等跨國組織。

Photo Credit: SICA 中美洲統合體Logo

我國自1999年起成為中美洲議會的區域外觀察員，但直到2002年才正式成為中美洲統合體第一個區域外觀察員，中美洲統合體是世界上「唯一承認」中華民國政府合法的國際組織。

中美洲統合體成員國包括我國友邦貝里斯和瓜地馬拉，以及哥斯大黎加、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加共和國等8國。中美洲議會會員國則較少，僅有瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，我國友邦貝里斯雖然地處中美洲，但並非會員。

中美洲銀行則創立於1960年，成立目的在提供融資及技術協助以促進中美洲地區經濟及社會發展。中美洲銀行有15個會員國，包括5個創始會員國（瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜及哥斯大黎加）、3個區域內非創始會員國（多明尼加、巴拿馬及貝里斯）及7個區域外會員國（中華民國臺灣、墨西哥、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、古巴及韓國）；我國現為中美洲銀行第1大持股會員國。

Photo Credit: CABEI 中美洲銀行logo

退出中美洲議會，是否影響我國其他組織參與？

外界擔心我國退出中美洲議會，是否會造成在中美洲區域組織「骨牌效應」？外交部發言人劉永健今日表示，每一個國際組織的組織章程以及入會規定都不相同，不可一概而論，對於我國在中美洲銀行以及中美洲統合體的運作，我國退出中美洲議會「沒有影響」。

中美洲統合體與中美洲議會採取多數決不同，是採取共識決，也就是若有反對意見，提案就會遭否決，台灣在中美洲統合體仍有友邦瓜地馬拉，瓜地馬拉對台灣的重要性不言而喻。

不過，瓜地馬拉本月20日才結束大選，由「種子運動黨」（Movimiento Semilla）總統候選人阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo de León）及副總統候選人艾蕾拉（Karin Larissa Herrera Aguilar）當選。阿雷瓦洛的政黨屬於中間偏左，選舉期間他也表示當選後考慮與中國尋求經貿關係，被認為是這場選舉中的「親中派」。

Photo Credit: GettyImages 瓜地馬拉種子黨候選人阿雷巴洛（左）於本次總統大選獲勝。

對此，我國外交部發言人劉永健今表示，阿雷瓦洛曾於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內應邀訪台，對台瓜兩國的友好邦誼也深具認識，「政府有信心與瓜國新政府在既有的良好基礎上繼續合作、深化各項交流、增進雙方人民的福祉」。

淡江大學拉美所所長宮國威也認為，瓜地馬拉選出新總統後，對台瓜邦誼「不會有什麼改變」，宮國威表示，阿雷瓦洛說過想強化和中國的關係，但不能因此就說他「親中」，他也表明過沒打算跟台灣斷交。

宮國威指出，阿雷巴洛不像前友邦宏都拉斯有那樣親中的總統、也沒有明顯反美的傾向，美國也支持阿雷瓦洛反貪腐的主張，因此中短期內台瓜之間的關係「不會有巨大的變化」。

Photo Credit: GettyImages 宏都拉斯總統卡蕬楚（中）政治立場親中，宏都拉斯於今年3月宣布與我斷交、旋即與中國建交。

至於中美洲議會是否會成為台灣被中美洲國家組織除名的「第一張骨牌」？

宮國威強調，台灣在中美洲統合體裡「只是觀察員」不是會員國，如果會員國要接納中國，台灣就會退出，未來像退出中美洲議會那樣退出中美洲統合體，「這個可能性是存在的。」他認為，中國可能會先從中美洲統合體的附屬組織如中美洲議會、中美洲銀行下手，如果台灣都退出這些附屬機構，繼續在中美洲統合體當觀察員也沒有意義。

不過宮國威指出，台灣參與中美洲統合體的「政治意義」大於「實質意義」。較明顯的實質意義是台灣在中美洲銀行持股11%到12%之間，中美洲銀行很缺錢，當需要增資、發行債券的時候，都是台灣在幫忙，因此不太可能「被退出」。

財政部官員今日也說明，中美洲議會與中美洲銀行之間並無隸屬關係，而台灣是中美洲銀行第一大持股會員國，台灣財政部長莊翠雲、央行副總裁朱美麗分別為中美洲銀行理事和副理事（理事會為中美洲銀行最高權力機構）。我國歷年均派員出席中美洲銀行理事會年會、善盡會員資格，因此台灣退出中美洲議會後，在中美洲銀行的參與權益、會員資格均不受影響。

在今年6月傳出尼加拉瓜黨團提案撤銷台灣在中美洲議會觀察員資格一事，中美洲銀行總裁摩西（Dante Mossi）今年7月在個人LinkedIn（領英）頁面上貼出宏都拉斯首都德古西加巴廣場上矗立的台北101大樓模型照片，發聲力挺台灣。摩西未直接提及中美洲議會一事，但他寫道，「中華民國台灣」是中美洲銀行的最大股東，台灣對中美洲經貿影響之大，是亞洲其他國家不能比的。