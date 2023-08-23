從《比悲傷更悲傷的故事》、《當男人戀愛時》到《我的麻吉4個鬼》，改編韓國電影IP就是台片票房保證？

文：徐佑德

繼2018年全亞洲熱賣的《比悲傷更悲傷的故事》後，2023年MM2再次聯手當時的監製莊淳淳、《比悲傷更悲傷的故事》劇集版導演謝沛如，推出另一部韓國電影IP改編電影《我的麻吉4個鬼》。

《我的麻吉4個鬼》是改編自2010年車太炫主演的溫馨恐怖喜劇《開心鬼上身》，是否能延續2018年的《比悲傷更悲傷的故事》、2021年的《當男人戀愛時》韓國電影IP改編作品賣出好票房，許多人都等著看。

然而，韓國電影IP改編電影除了這些光鮮亮麗的成功作品外，也有不那麼成功的案例，且讓我們來爬梳此前的韓國電影IP改編歷程。

Photo Credit: 甲上娛樂提供

台灣改編韓國IP的「甜蜜」案例——浪漫愛情IP一枝獨秀

回顧最早的台灣與韓國改編電影經驗，其實可以回溯到2015年的奇幻穿越喜劇《重返20歲》，不過當時的作法其實更接近《雞不可失》，是同一個IP在中、韓同步開發，後來同步誕生華語合拍片跟韓國版電影，華語版由台灣導演陳正道執導。

2018年，林孝謙在台灣大賣2.4億新台幣的《比悲傷更悲傷的故事》，改編自2009年韓國電影《最悲傷的故事》， 而且後續在全亞洲都熱賣，更因此延續拍攝影集版故事。

這個成功案例讓韓國電影IP突然變得炙手可熱，傳聞不少公司都開始跟韓國電影公司整包整包地買IP。而隨著韓國電影在亞洲和世界的成功，這看來更是一個相當有潛力的機會。