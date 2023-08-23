2023/08/23,
能源

弱勢孩童陷「能源貧窮」，調查：逾5成很少吹冷氣，2成家裡沒冷氣只能忍受酷暑炎夏

弱勢孩童陷「能源貧窮」，調查：逾5成很少吹冷氣，2成家裡沒冷氣只能忍受酷暑炎夏
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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兒盟指出，目前國際上廣泛使用的「能源貧窮」界定主要來自英國，當水費、電費、瓦斯費等家庭能源總支出占家戶所得10%以上就稱為「能源貧窮」，而有些家庭因為經濟上的弱勢，無法省電節能，在國際上被稱為「能源貧戶」。

（中央社）極端氣候衝擊全球，感覺夏天氣候很炎熱，根據兒盟調查，弱勢孩童正面臨能源貧窮，有逾5成孩童很少吹冷氣，其中有2成是家裡根本沒有冷氣可開，只能忍受酷暑炎夏。

兒福聯盟22日發布新聞稿公布「2023 弱勢家庭能源使用現況調查」，調查顯示能源貧窮現象深深的困擾著經濟弱勢家庭。

兒盟指出，目前國際上廣泛使用的「能源貧窮」界定主要來自英國，當水費、電費、瓦斯費等家庭能源總支出占家戶所得10％以上就稱為「能源貧窮」，而有些家庭因為經濟上的弱勢，無法省電節能，在國際上被稱為「能源貧戶」。

兒盟表示，當大家提倡環保節能時，有許多弱勢家庭因老舊電器，處在健康及安全危機中，這些家庭普遍的問題是家中家電二手比例高，耗電量大因此電費高，卻是唯一的選擇，因為買不起新的節能家電，只能回收二手、或接受他人的捐贈。

兒盟調查顯示，有逾2成、22％孩童感覺家裡比較熱但沒有冷氣可吹，兒盟進行跨年度比較也發現2023年家裡較熱的孩童沒有或很少在吹冷氣的比例為53.1％，較2019年的47.5％高，顯示孩童感覺家裡溫度高，但在冷氣的使用上呈現下降的情形，主因苦於沒有冷氣或礙於高昂電費而不敢開冷氣。

兒盟表示，能源貧窮不只是造成這些家庭巨大的經濟壓力，也會危及居住其中的家庭成員的健康以及人身安全例，像是故障的電冰箱會讓食物容易腐敗，或是在黑暗中行動，總暗藏著暴力與危險，孩子也無法好好學習等，而弱勢家庭缺少正確的用電知識，加上屋況本身條件不好，插座外露或是不當使用延長線，都是成為電線走火的高風險群。

為了改善弱勢家庭居住環境，兒福聯盟與IKEA攜手合作「心未來 亮起來」計畫，提出四大方向，包含瞭解能源貧窮家庭及孩子能源知識現況進而提出解方、協助檢測弱勢家庭的居家環境，找出高耗能及有礙兒童安全的設備加以修繕或替換、提升弱勢家庭節能知能及技能培養以及親子節能永續教育及落實推廣。

兒盟表示，「心未來 亮起來」計畫期待不只提供孩童明亮、安全的生活空間，更透過汰換耗能設備，有效減少碳排放量，守護台灣的環境永續，邀請關心能源貧窮及經濟弱勢家庭的大家一同捐款支持，一起給孩子舒適的家，共同翻轉能源貧窮，點亮孩子的家。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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