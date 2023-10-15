【專訪】八仙塵燃傷友：最常被問「賠償拿多少？」，但身心重建的傷痛無法被估價
我們想讓你知道的是
做為八仙事件倖存者，每每在外遭遇陌生他人側目，顯見的疤痕，總會勾起路人好奇詢問「怎麼受傷的呀？」，待我回答是八仙事件受傷後，多半下一個問題就是「那你們賠償拿多少？」我總是不知道如何向這些萍水相逢的陌生人說明關於訴訟歷程的一切，笑而沈默，大概是我做得最多的反應了。
文：簡苑玲
萍水相逢的人聽聞我因為八仙塵燃受傷，總會問「你們賠償金拿多少？」但對我來說，傷痛無法被秤斤論兩地估價。就如同近期台中捷運工安意外、台南路口車禍等事件，所有的傷痛，尤其是人為的創傷，都無法被估價，也無法因賠償而得到療癒。
新聞媒體報導八仙塵燃團體訴訟案後，多數人看到標題，誤以為八仙傷者勝訴、可以拿到很多賠償金。然而，事實是，即便判呂宗吉負賠償責任，他也沒有錢能賠；即便部分個別民事訴訟判八仙公司須負連帶賠償責任，然而這也僅是二審判決結果，對方律師仍會提起三審訴訟，一切皆尚未塵埃落定，更遑論取得賠償金？
再者，同樣的事件、聘請同樣的律師、以同樣的論點，何以在不同法官審判下，竟會在一二審，勝敗訴的四種排列組合都收集到了？
八仙事件倖存者，最常被問「賠償拿多少？」
做為八仙事件倖存者，每每在外遭遇陌生他人側目，顯見的疤痕，總會勾起路人好奇詢問「怎麼受傷的呀？」，待我回答是八仙事件受傷後，多半下一個問題就是「那你們賠償拿多少？」我總是不知道如何向這些萍水相逢的陌生人說明關於訴訟歷程的一切，笑而沈默，大概是我做得最多的反應了。
八年以來，每位傷友依照自己的傷勢、疤痕干擾肢體活動的程度，各自安排返院重建手術。據我所知，至今仍有傷者為了疤痕的活動度與美觀，持續進行整形、雷射淡疤等各種醫療處遇。
每年6月27日事件發生週年，我總會在臉書看到傷友們撰文抒發心情，同時也報告各自的近況。有人步入婚姻、生子育兒，有人創業賺錢、成為老闆或團隊領導者，有人返回原先職場、也有人生命與職涯轉了很大的彎。
我知道的是，每個人當年的傷、每個人這近八年來的經驗、每個人前行的路徑、每個人現在的狀態，都是如此截然不同與獨一無二。即便如今我的文字，可能也只能代表我自己而已。
記得當時的我說過：「燒傷之後復原的這條路，就很像你走在一條很黑暗、很幽深的隧道裡，然後你看不到這個隧道的底是什麼，可是你還是必須讓自己走在那個黑暗裡。」
此刻的我再回頭，我想創傷後的一切轉變，應該沒有辦法說是「復原」，因為一切無論如何都無法恢「復」到「原」本那樣。不論是皮膚留下的永久性疤痕，或是在心裡留下的永久性刻痕。
八仙傷友身心重建，像在廢墟上蓋新房，但還有一間隱藏地下室
創傷後「重建」，或許更貼近我此刻對於創傷後療癒歷程的體驗與感受。
重建，意指著創傷摧毀或損壞的原本的我，不論是我的自我的認識與認同、我的生活、我的外表和皮膚，都因創傷而顯得破碎不堪，如同遭遇轟炸後的一片廢墟。
而我們（不只是我自己，也需要眾人的支撐與資源），一起在這廢墟之中，清理掉垃圾、殘骸、碎片，重新建造上地基，往上建造新的房子。
在清理殘渣的過程中，可能被這些碎片劃破出新的傷口；在建造地基的過程中，可能會感到很吃力辛苦，淚水、血水、汗水的交織，或許就是這個階段的寫照了吧。
直到現在，我可以說，這棟創傷後重建的房子，外表看起來光鮮、空間夠大，住起來舒服、安心，我不再經常擔心房子何時會倒塌，能在其中安居。房子裡也經常有其他人造訪，我的家人、伴侶、親友、工作團隊的夥伴，一切如此恬靜溫馨。
但或許只有我本人清楚，在這棟房子底下，還有個隱藏的地下室，黑暗、泥濘、髒亂不堪，可能收拾了一部分，可能還沒，我不確定。我可能在地下室門口看過、可能踏足過，我不確定。什麼時候能把地下室打理好，我自己能自由進出、或邀請他人造訪？我不確定。
或許那個隧道內的黑暗、幽深，即便我走出隧道、沐浴在陽光裡，但幽暗仍紮根在我的心底的某個角落吧。
遭遇無常後，恐懼與無力感成為生命一部分
5月初，我受邀到台南某國中演講，印象深刻的是，一位同學問了我：「當你出院後，開始面對大家，你有過害怕嗎？」這個提問，勾起了很多我也不知如何訴說的思緒與感受。
曾經的我害怕我會死掉、我不能走、我好不起來、我沒辦法回到學校、我沒辦法畢業、我找不到伴侶、我沒辦法當一個夠好的心理師、我沒辦法被認可我的努力、我會一直被看作可憐又值得同情的人……。各式各樣，說也說不完。
現在，我有支持我的家人、伴侶、工作夥伴，收入過得去，但我還是害怕。
害怕我瞧不起別人的傷痛、害怕我有倖存者的傲慢、害怕我的地下室被發現、害怕沒有人願意跟我一起踏足我的地下室、我怕被誤會我好了、我怕被誤會我好不了……。
其實至始至終，我可能一直都是在好了、沒有好，之間的夾縫中。只是隨著時間，這個夾縫的空間變大了，以至於我可以獲得更多的喘息。
我想害怕、無力感，可能就是遭遇無常與創傷後，生命必然存在的一部分了吧。我當然可以從我自己與其他傷者們身上看見希望、效能、力量；同時，我也真實地看見痛苦、脆弱、無力。就像太極圖一樣，一半的黑色中有一點白，絕望中有著希望，一半的白色中有一點黑，快樂中也住著悲傷。
台中捷運工安意外等人為創傷，傷痛無法因賠償而療癒
如果問我此刻最想跟大眾傳遞的資訊，大概有以下三點。
首先，不要再問我賠償跟訴訟結果啦！因為對我來說，傷痛無法被秤斤論兩地估價。
台中捷運工安意外、台南路口車禍，更之前的彰化食品工廠火災、太魯閣號事件，甚至各種性創傷倖存者；所有的傷痛，尤其是人為的創傷，都無法被估價，也無法因賠償而得到療癒。
其次，請不要帶著自以為的想像來看我。最常被說的「好可憐、好勇敢」都只是我的其中一部分，都是我，但我也不只是這樣。我不想花力氣爭辯我是、或不是怎麼樣，請把詮釋權跟話語權，交給當事人吧！
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。