2023/08/22,
科技

香港漢堡店拒收現金引起熱議，律師指不違法

香港漢堡店拒收現金引起熱議，律師指不違法
Photo credit: 謝忻Facebook圖片

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有人說港幣是法定貨幣，拒收就是違法，也有人說商店有權選擇交易方法，不一定違法。不過，無論拒收現金是否違法，這家餐廳的形象卻大受打擊，據報導，網民尤其不滿店員的回應，不少人呼籲杯葛這家漢堡店。

（中央社）香港一家漢堡店近日拒收現金引來香港全城熱議，有市民認為違法，有市民認為不違法，但香港的消費者委員會公開表態，認為餐廳應該收取現金，這是消費者的權利。

這次事件的起因，源於台灣藝人謝忻日前來港旅遊時，在尖沙咀海港城一家漢堡店用餐後以現金支付，店員卻表示不收現金，只接受電子支付，而謝忻剛好身上只有現金。

據報導，謝忻當時曾詢問店員為何不收現金，對方回應說「現在是21世紀」。在無可奈何之下，謝忻最終獲得另一位旅客幫助，代為以電子支付，再還給對方現金。

此事近來成為本地手機社交平台熱議的焦點，有人說港幣是法定貨幣，拒收就是違法，也有人說商店有權選擇交易方法，不一定違法。

不過，無論拒收現金是否違法，這家餐廳的形象卻大受打擊，據報導，網民尤其不滿店員的回應，不少人呼籲杯葛這家漢堡店。

對於拒收現金是否違法，《星島日報》今天（22日）大篇幅報導，並引述金融管理局指出，是否接受現金支付某項交易，這純屬商業決定，交易雙方可以決定合適的支付媒介。

報導同時引述大律師陸偉雄說，雖然港幣是法定貨幣，但商戶拒收現金並不違法。

他表示，如果餐廳不接受現金付款，應該在店鋪張貼告示，或是在顧客下單前告知，雙方就有了「協商」；如果顧客用餐後才被告知不收現金，不屬於「雙方協商」。

但他說，這只是情況不理想，此舉仍不違法。

對於這次事件，消委會明確表示，選擇付款方式是消費者的基本權利與合理期望，雖然電子支付日漸普及，但建議商戶接受包括現金在內的不同支付方式，以利交易順利進行。

報導也引述立法會議員邵家輝說，電子支付已是大勢所趨，但在過渡期間，業界應該以「服務為尊」， 盡量協助旅客，以免影響香港旅遊業的形象。

據報導，雖然大陸的電子支付十分普及，但拒收現金屬於違法行為，曾有商店因此被罰款人民幣50萬元。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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