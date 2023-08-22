香港漢堡店拒收現金引起熱議，律師指不違法
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有人說港幣是法定貨幣，拒收就是違法，也有人說商店有權選擇交易方法，不一定違法。不過，無論拒收現金是否違法，這家餐廳的形象卻大受打擊，據報導，網民尤其不滿店員的回應，不少人呼籲杯葛這家漢堡店。
（中央社）香港一家漢堡店近日拒收現金引來香港全城熱議，有市民認為違法，有市民認為不違法，但香港的消費者委員會公開表態，認為餐廳應該收取現金，這是消費者的權利。
這次事件的起因，源於台灣藝人謝忻日前來港旅遊時，在尖沙咀海港城一家漢堡店用餐後以現金支付，店員卻表示不收現金，只接受電子支付，而謝忻剛好身上只有現金。
據報導，謝忻當時曾詢問店員為何不收現金，對方回應說「現在是21世紀」。在無可奈何之下，謝忻最終獲得另一位旅客幫助，代為以電子支付，再還給對方現金。
此事近來成為本地手機社交平台熱議的焦點，有人說港幣是法定貨幣，拒收就是違法，也有人說商店有權選擇交易方法，不一定違法。
不過，無論拒收現金是否違法，這家餐廳的形象卻大受打擊，據報導，網民尤其不滿店員的回應，不少人呼籲杯葛這家漢堡店。
對於拒收現金是否違法，《星島日報》今天（22日）大篇幅報導，並引述金融管理局指出，是否接受現金支付某項交易，這純屬商業決定，交易雙方可以決定合適的支付媒介。
報導同時引述大律師陸偉雄說，雖然港幣是法定貨幣，但商戶拒收現金並不違法。
他表示，如果餐廳不接受現金付款，應該在店鋪張貼告示，或是在顧客下單前告知，雙方就有了「協商」；如果顧客用餐後才被告知不收現金，不屬於「雙方協商」。
但他說，這只是情況不理想，此舉仍不違法。
對於這次事件，消委會明確表示，選擇付款方式是消費者的基本權利與合理期望，雖然電子支付日漸普及，但建議商戶接受包括現金在內的不同支付方式，以利交易順利進行。
報導也引述立法會議員邵家輝說，電子支付已是大勢所趨，但在過渡期間，業界應該以「服務為尊」， 盡量協助旅客，以免影響香港旅遊業的形象。
據報導，雖然大陸的電子支付十分普及，但拒收現金屬於違法行為，曾有商店因此被罰款人民幣50萬元。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
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王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
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註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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