2023/08/23,
中國

除了青年失業率被政府蓋牌，中國還有哪些「數據黑洞」？

除了青年失業率被政府蓋牌，中國還有哪些「數據黑洞」？
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在中國各項經濟數據不振，民眾信心低迷之際，統計部門宣佈暫停發布青年失業率，引發網路輿論的嘲諷。在中國，越來越多的經濟和科學訊息數據不再完整。

文：德國之聲中文網（彭博社等）

中國國家統計局上週表示，出於「完善」勞動力調查統計方法的考慮，暫停發布全國城鎮青年失業率。今（2023）年以來，中國的青年失業率持續上升，4月份突破20％，6月份已升至21.3％。與此同時，各項經濟數據低迷，民眾對經濟前景和就業形勢的焦慮在增加。

中國總理李強週三（8月16日）主持國務院第二次全體會議時發言說，中國經濟運行「總體回升向好，為實現全年目標任務打下了良好基礎。」李強強調，要著力擴大國內需求，繼續拓展擴消費、促投資政策空間，提振大宗消費，調動民間投資積極性；並要更大力度吸引和利用外資。

在此前一天，中共黨校的《求是》雜誌以「中國式現代化是強國建設、民族復興的康莊大道」為題刊發習近平的一篇講話。習近平表示，要把中國式現代化變為成功實踐，「需要付出艱巨努力」。

在這篇今年2月對中共高層幹部發表的講話中，習近平特別提到中國人口規模巨大「既能提供充足的人力資源和超大規模市場，也帶來一系列難題和挑戰」，因此「要保持歷史耐心，堅持穩中求進、循序漸進、持續推進。」

北京要求人們保持「耐心」，同時又不公開青年失業率這樣關鍵的指標性數據，可能反而加劇民眾的不安。《彭博社》注意到，一段時間以來，越來越多的經濟數據、市場和研究訊息被「加上了鎖」。

土地出讓成交

國家統計局目前每月發布的房地產數據中，不再包括開發商購買土地的數量和所支付的價格。有關數據是從1998年開始發布的。根據今年1月公佈的數據，去（2022）年出售用於開發房地產的土地購置面積暴跌逾50％，土地成交價款暴跌48.4％。而2022年地方政府土地使用權出讓——即「賣地」收入也減少23％。

外匯存底存疑

另一個引起《彭博社》注意的數據，是中國政府持有的外匯資產金額。2017年以來中國的外匯存底一直相當穩定，這一數據也仍在定期公佈，但同期中國對外的貿易順差越來越大，本應導致存底增加才對。

報導援引前美國貿易和財政部官員賽策爾（Brad Setser）指出，實際外匯存底中有一半是「隱藏」的。他說，中國的許多存底沒有出現在中國央行的官方收支帳目上，因為它們被藏在「影子存底」中，出現在國家商業貸款機構和政策性銀行等實體的資產中。

此外，儘管貿易和經常帳戶盈餘不斷增長，但人民幣匯率一直保持穩定，這表明其中一些外匯存底很可能被用於干預貨幣市場。

債券交易受阻

即便是私營領域的一些數據，其傳遞也受阻。今年3月中，中國債券市場一度陷入混亂，原因是金融監管機構以確保數據安全為由，要求貨幣經紀商暫停數據傳輸數日，導致債券交易一度中斷。有報導稱，債券市場上的交易員們不得不採取在微信等社交平台上緊急組群，通過群聊的方式來進行債券報價。

2022年5月，在中國規模為20兆美元的債務市場出現創紀錄的資金外流後，外國投資者的主要債券交易平台悄然停止提供交易數據。

一些企業註冊數據也不再向海外客戶提供。與此同時，中國政府一再對跨國諮詢企業人員展開調查，為外國投資者提供中國市場訊息及調研的諮詢顧問成為《反間諜法》打擊的目標。

封鎖學術訊息

今年4月1日起，中國知網學術資料庫（China National Knowledge Infrastructure：CNKI）不再對境外訪問者開放。根據加州大學柏克萊分校發布的一則短訊，這意味著，從境外無法再查閱該資料庫內容，包括在中國發表的博士論文、專利、統計數據和學術會議記錄等。

還有報導稱，從境外訪問中國官方的統計年鑑和人口普查數據也受到限制。其中數據供應商的解釋是，訪問權限的改變是為了遵守2022年一項關於跨境數據傳輸的法律。

新冠疫情數據

在實行了近3年的嚴苛的「清零」防疫政策後，迫於疫情和經濟的雙重壓力，中國政府於2022年12月初突然解封，先是幾乎完全放棄了核酸檢測，之後停止公佈無症狀感染者數據。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）感染潮席捲全國之際，中國國家衛生健康委員會停止發布每日疫情訊息。中國感染新冠病毒和死亡的人數成為一個巨大的訊息黑洞，人們只有通過間接的碎片訊息，才能窺見這場災難的真實規模。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：中國還有哪些數據黑洞？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀


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