2023/08/22,
心理

台北、台中年輕族群免費心理諮商傳額滿，衛福部長：預算不足正另尋資源中

台北、台中年輕族群免費心理諮商傳額滿，衛福部長：預算不足正另尋資源中
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衛福部心理健康司司長陳亮妤說，部分縣市已提出增加預算的需求，上周與22縣市開會後，現正盤點各縣市使用情形，今（22）日中午將與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會討論，對於是否增加預算，目前保持樂觀。

衛生福利部自本（8）月1日起推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每年3次免費心理諮商，預計1年可受惠人數達1.8萬人。此支持方案上路的時間未滿1個月，就已傳出台北、台中市已額滿的消息。衛福部長薛瑞元今（22）日受訪時表示，目前正在尋找資源，看其他計算的預算能否流用。

衛福部心理健康司司長陳亮妤今日則表示，中午將與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會討論，對於是否增加預算，目前保持樂觀。

《Heho健康網》報導，台灣精神科診所協會理事長王仁邦表示，根據目前診所反映，台北市、台中市的名額都已經額滿，而桃園剩下三分之一，現在還有心理諮商所表示「若免費補助用完，也可以轉公益諮商方案」，轉到各地方單位的心理衛生中心服務。

另外也有心理諮商所表示，建議民眾可以新北市、宜蘭縣、基隆縣等外縣市預約看看，機會比較大。然而也有發現好比像是宜蘭縣、嘉義縣也陸續出現診所貼出「額滿」的公告，民眾依舊撲空。

《中央社》報導，衛福部長薛瑞元今日出席環境部部長布達典禮，會前接受媒體聯訪時表示，目前衛福部正在處理中，預算可能不太夠，現在另外在找資源，可能其他計畫的預算看能不能流用。

至於心理諮商名額不足的情況，薛瑞元指出，衛福部現在正在調整，看看能夠有多少的資源下去與各縣市的分配，這個部分還要再進一步調整。

《聯合新聞網》報導，衛福部心理健康司司長陳亮妤說，部分縣市已提出增加預算的需求，上周與22縣市開會後，現正盤點各縣市使用情形，今日中午將與臨床心理師、諮商心理師等七大學協會討論，對於是否增加預算，目前保持樂觀。

「部分縣市諮商名額用完的情形，第一時間均有掌握。」陳亮妤說，如此大規模的年輕族群諮商計畫，是台灣第一次，更是亞洲第一次，其中各縣市名額分配，依據當地學生、年輕族群、諮商資源等分布狀況而不同。

《聯合新聞網》報導，陳亮妤亦指出，某縣市衛生局擔心預算用完，立即通知第一線諮商所停止預約，但竟有諮商所直接取消已完成預約的個案，她對此表示，「不能接受」。針對此類事件，已要求各縣市衛生局加強督導，不能讓勇於諮商的年輕人「走出去再走回來」，縣市政府有相關預算可以支應，「不是就這樣叫人家回家」。

衛福部在新聞稿中指出，「年輕族群心理健康支持方案」的三大重點包括：一、「鼓勵年輕人勇於求助」。二、「尋求及認識心理諮商」。三、「加強高風險個案醫療轉介」。許多年輕人無法處理自己的心理困擾，可能不知道資源在哪，或不了解心理諮商與心理治療服務的效果，不願主動求助。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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