是什麼讓「山道猴子」不斷做出錯誤的決定？弱勢族群不是不努力，但貧窮限制了他們的想像

文：蔚藍Azure

最近一部短片《山道猴子的一生》在網路上爆紅，故事描述在超商打工的男主角熱愛改車，卻因為過於沉迷改車而花費大量時間與金錢，並因為遭女友劈腿而從此憤世嫉俗，最後在一次跑山意外中身亡。

隨著影片熱潮，許多網紅、各領域的專家紛紛從理財、性別、心理學、紡織（？！）等不同的角度來解析這部影片。然而，比起影片本身，我更想談的，是「為什麼山道猴子不斷做出錯誤的決定」，以及教育如何幫助這些出生在社會底層的兒童與青少年們，給予他們一個更加放心做選擇的環境。

弱勢族群除了物質援助外，更需要「周遭環境的支持」

山道猴子的一生，實際上是許多社會底層民眾的人生寫照。或許一般人會認為：為什麼山道猴子的人生中，不懂得為自己的未來打算，而是把時間與金錢花在他還沒有能力玩得起的奢侈品上？

然而，對很多社會底層的群眾而言，他們因為經濟的壓力，光是顧及眼前的生活就來不及了，更不用說為未來打算。換言之，他們所處的環境，影響了他們對物質與人生的決定權——套一句現代的流行語來說，「貧窮限制了他們的想像」。

他們不是不努力，而是無法努力在「更有發展性的方向」

我的意思並不是認為這些人「不夠努力」——相反地，這些人在工作與學業上，經常是比一般人更努力的一群。然而他們所處的社會地位與經濟環境，卻經常讓他們沒有辦法（或不知道）「努力在更有發展性的方向上」。

舉例來說，一般中上階層家庭出身的大學生，因為沒有經濟壓力，所以更有餘裕可以去參加社團、進大公司實習、唸研究所，這些努力對於未來的職涯發展來說，都是屬於「對未來有發展性的」，這也讓他們能夠在未來擁有更好的工作與更穩定的生活。

然而，對那些有經濟壓力的大學生來說，光是能賺到錢養活家裡就不容易了，更不用說想到未來。受限於他們的環境，他們必須將課餘時間拿來打零工，然而這些能短時間賺到錢的工讀，通常對於未來的職涯與人脈是不容易累積的。也因此他們更不容易在未來找到更好的工作，並複製他們父母所處的社會階層。

我們的教育，需要創造更多讓他們「放心做選擇」的環境

我認為，教育要達到促進社會流動的目的，需要創造更多能讓這些弱勢兒少更放心做選擇的環境，並協助他們學習更多未來有發展性的工作技能。

目前台灣對於弱勢兒少的扶助，大多還是以物質上的資助為主，物質上的資助確實重要，但若要真正改變他們的人生，我們更需要協助他們進入能夠對未來發展有助益的環境，或是培養有發展性的技能。

例如「地表最強里長」方荷生里長的咖啡班便是一個很好的案例：方荷生里長在其所屬轄區內創立咖啡班，讓弱勢青少年能夠學習拉花、咖啡沖製等專業技能，並鼓勵他們考取證照，讓他們能夠進入一個有利未來發展的環境。但民間力量畢竟有限，還是會需要政府投入相關工作，透過政策與經濟援助給予弱勢者更多機會，讓他們有能力做出對未來有利的選擇。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：是什麼讓「山道猴子」不斷做出錯誤的決定？除了物質援助，弱勢家庭的兒少更需要的是「讓他們能夠放心做選擇的環境」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航