音樂劇《熱帶天使》：改編自經典短篇小説《獵女犯》，把被遺忘的台灣歷史書寫回來
我們想讓你知道的是
《熱帶天使》講述二戰時日本殖民期間，一位台籍日本志願兵遠赴南洋作戰的故事，作品牽涉龐大的地緣關係、時空背景和紛亂政治，開啟了台灣音樂劇勇敢的新篇章。
文：劇場狂粉的日常／鳳君
身處在特殊國際處境的台灣，我們這一代年青人不僅僅正在試圖了解過往，更有人竭盡全力把被遺忘的歷史書寫回來並傳承下去；歷史難免錯綜複雜或是過於沉重嚴肅，但藉由通俗的娛樂管道，台灣曾經背負的傷痕和重量得以被認識跟釋放。
《熱帶天使》講述二戰時日本殖民期間，一位台籍日本志願兵遠赴南洋作戰的故事，作品牽涉龐大的地緣關係、時空背景和紛亂政治，開啟了台灣音樂劇勇敢的新篇章。
屬於台灣的紀錄，述說歷史是一種任務
《熱帶天使》改編自文學巨擘陳千武老師1976年的經典短篇小說集《獵女犯》，從讀劇、階段性呈現、音樂會到全本正式演出，孵育了三年，才讓如此野心壯闊的歷史議題完整展示在觀眾面前。
但實際上據說導演，也就是編劇林孟寰，走了20年才得以成真的夢想，而且沒有料到因為《熱帶天使》音樂劇的上演，絕版的《獵女犯》竟再度重新出版，讓這段故事被更多人分享與介紹，甚至網路上引起廣大迴響，相信陳千武老師在天上應該會十分欣慰。
故事描述台籍青年林逸平二戰期間被日軍徵召，隻身前往南洋戰場，意外結識印尼與福建人的第二代賴莎琳，但賴莎琳跟當地其他原住民婦女被強迫成為慰安婦，兩人在原先境遇相互對立的狀況下，逐漸熟稔並發展出曖昧情愫；然而林逸平仍必須聽命於日本軍人長官松永，不停在矛盾和混亂的情緒裡掙扎，隨著戰火白熱化，兩人相約戰爭結束後也要努力活著，當天皇宣布戰敗的廣播傳出，眾人的未來與抉擇，是否有光明的可能？
《獵女犯》其實只是小說中的一則短篇，由於印尼原住民婦女，把日本兵到慰安所買春的行為稱之為「狩獵」，因此林逸平稱自己為獵女犯，也把罪孽刻在自己身上；不過當初出版社覺得書名太過激進，所以將書名改為〈活著回來〉，卻少了「認罪」或「贖罪」的意義。
音樂劇採用了比較正面的標題，熱帶代表南洋，天使則關乎每個人心中的定義，畢竟沒有人可以去評斷裡頭的角色到底是好人還是壞人，加害者和受害者的身份可以在同一個人身上；聽從威權統治的日本軍官，負責訓練的慰安婦安子媽媽，殖民制度下的台籍日本兵，都是戰爭下的受難者，在大時代的巨輪下，無不是被命運操弄宰割的螻蟻。
要將數則短篇中的眾多人物與情節成功揉合，並轉譯成一個音樂劇劇本真的非常不容易，但舞台上對殘酷戰爭的描寫，慘烈的生死離別，跨種族的愛情撫慰和異鄉生活的苦楚悲歡，完全捕捉到人性中那幽微且深層的慾望，直截了當地擺在你面前，雖然粗暴但必須，如此才能誠實直面這一切確實發生過的血淚。
作曲家雷昇的音樂有著吸引人反覆咀嚼的魅力，旋律同時充滿著剛毅堅定和溫柔細膩的特質，日語、台語和華語交織的歌詞，是否在詞韻上聽起來和諧舒服，完全考驗編寫功力；樂曲風格大多悲壯且磅礡，但稍嫌重複性的慢板前進難免讓聽覺疲乏，不過整體配樂仍屬水準之上，若收錄成原聲帶專輯也可說是電影規格的等級。
演員群絕對是一時之選，個個都是實力唱將令人激賞，無奈演出場地的硬體設備條件不是非常優異，導致音場校準在最終仍無法彌補；回音太大蓋過演員美妙的歌聲，根據座位差異出現參差不齊的音量，演員和團隊人員皆無法百分百發揮自身專業。
這回大膽啟用的孩童演員飾演土著小孩，儀態大方表現不俗，但口條、歌舞和情緒張力都不夠飽滿，與眾多成熟的成人演員對戲下，有不連貫的違和感，十分可惜。
另外，劇組也相當花心思使用大量的環境音效，希望觀眾頃刻間沉浸在舞台上轉換的場景，例如南洋島嶼的叢林蟲鳴，紐約大城市的繁華交通，火燒島嶼時的槍林彈雨、關東大地震的煙硝茫茫，搭配精美的投影呈現，引領觀眾置身在1940年代；然而過多的動線和複雜的走位，讓每條故事環節都顯得有些凌亂，劇情內容本身已經是龐然的史詩，若能更精簡俐落且好好聚焦部份畫面構圖，相信渲染力道會更澎湃動人。
戰爭，讓他們在熱帶島嶼相遇；活著，將我們的故事繼續傳下去
戰爭，往往能看見人性最黑暗或最光明的一面，編劇把小說轉化成劇本的過程一定會有些取捨並加以改編，但不論是文字還是音樂劇，都是一個開關，推動人們去認知自己所在的歷史，並透過來往糾結的反省與拷問來達到自我認同。
就像陳千武老師筆下的林逸平，常常在詢問自己，我們真的沒有責任嗎？雖然不是自願的，但有奮力反抗過嗎？是不得已的苦衷嗎？我們應該為誰而戰？日本軍官又何嘗不是為了國家或是初戀情人奮戰？安子媽媽的所作所為是否也是為了守護大家的生存而戰？
《熱帶天使》不是為了要指控任何人，就算林逸平曾經因為台籍日本兵的經歷而遭人指指點點，他仍擁抱過去的懦弱、無助、醜惡、暴虐跟恐懼，重拾生而為人的柔軟、韌性、良善、惻隱與耐心，等待自己的故事被人理解跟接納的一日。
現實世界的戰火餘生，絕對比小說和舞台上的呈現來得強烈好幾百倍，1940年代的戰火南洋——誰的死，埋在南洋？即使仰望天邊閃爍的南十字星，流著淚也要唱出「活著的證明」。
《熱帶天使》不單純是商業娛樂的音樂劇，也別具時代意義，台灣人長久以來似乎常常覺得沒有辦法為自己作主，但這部作品展現了最珍貴的面貌，即使在悲哀命運的谷底，仍懷揣著對人性的信念和價值。
人人都可以是說故事的人，這些很難在教科書裡看見的故事，不要遺忘也不該遺忘，在艱困中的人，如何生存下來，現在的我們是否很幸福呢？
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com