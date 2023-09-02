音樂劇《熱帶天使》：改編自經典短篇小説《獵女犯》，把被遺忘的台灣歷史書寫回來

文：劇場狂粉的日常／鳳君

身處在特殊國際處境的台灣，我們這一代年青人不僅僅正在試圖了解過往，更有人竭盡全力把被遺忘的歷史書寫回來並傳承下去；歷史難免錯綜複雜或是過於沉重嚴肅，但藉由通俗的娛樂管道，台灣曾經背負的傷痕和重量得以被認識跟釋放。

《熱帶天使》講述二戰時日本殖民期間，一位台籍日本志願兵遠赴南洋作戰的故事，作品牽涉龐大的地緣關係、時空背景和紛亂政治，開啟了台灣音樂劇勇敢的新篇章。

Photo Credit: 台中國家歌劇院提供 《熱帶天使》劇照

屬於台灣的紀錄，述說歷史是一種任務

《熱帶天使》改編自文學巨擘陳千武老師1976年的經典短篇小說集《獵女犯》，從讀劇、階段性呈現、音樂會到全本正式演出，孵育了三年，才讓如此野心壯闊的歷史議題完整展示在觀眾面前。

但實際上據說導演，也就是編劇林孟寰，走了20年才得以成真的夢想，而且沒有料到因為《熱帶天使》音樂劇的上演，絕版的《獵女犯》竟再度重新出版，讓這段故事被更多人分享與介紹，甚至網路上引起廣大迴響，相信陳千武老師在天上應該會十分欣慰。

故事描述台籍青年林逸平二戰期間被日軍徵召，隻身前往南洋戰場，意外結識印尼與福建人的第二代賴莎琳，但賴莎琳跟當地其他原住民婦女被強迫成為慰安婦，兩人在原先境遇相互對立的狀況下，逐漸熟稔並發展出曖昧情愫；然而林逸平仍必須聽命於日本軍人長官松永，不停在矛盾和混亂的情緒裡掙扎，隨著戰火白熱化，兩人相約戰爭結束後也要努力活著，當天皇宣布戰敗的廣播傳出，眾人的未來與抉擇，是否有光明的可能？

《獵女犯》其實只是小說中的一則短篇，由於印尼原住民婦女，把日本兵到慰安所買春的行為稱之為「狩獵」，因此林逸平稱自己為獵女犯，也把罪孽刻在自己身上；不過當初出版社覺得書名太過激進，所以將書名改為〈活著回來〉，卻少了「認罪」或「贖罪」的意義。

音樂劇採用了比較正面的標題，熱帶代表南洋，天使則關乎每個人心中的定義，畢竟沒有人可以去評斷裡頭的角色到底是好人還是壞人，加害者和受害者的身份可以在同一個人身上；聽從威權統治的日本軍官，負責訓練的慰安婦安子媽媽，殖民制度下的台籍日本兵，都是戰爭下的受難者，在大時代的巨輪下，無不是被命運操弄宰割的螻蟻。

要將數則短篇中的眾多人物與情節成功揉合，並轉譯成一個音樂劇劇本真的非常不容易，但舞台上對殘酷戰爭的描寫，慘烈的生死離別，跨種族的愛情撫慰和異鄉生活的苦楚悲歡，完全捕捉到人性中那幽微且深層的慾望，直截了當地擺在你面前，雖然粗暴但必須，如此才能誠實直面這一切確實發生過的血淚。

作曲家雷昇的音樂有著吸引人反覆咀嚼的魅力，旋律同時充滿著剛毅堅定和溫柔細膩的特質，日語、台語和華語交織的歌詞，是否在詞韻上聽起來和諧舒服，完全考驗編寫功力；樂曲風格大多悲壯且磅礡，但稍嫌重複性的慢板前進難免讓聽覺疲乏，不過整體配樂仍屬水準之上，若收錄成原聲帶專輯也可說是電影規格的等級。

演員群絕對是一時之選，個個都是實力唱將令人激賞，無奈演出場地的硬體設備條件不是非常優異，導致音場校準在最終仍無法彌補；回音太大蓋過演員美妙的歌聲，根據座位差異出現參差不齊的音量，演員和團隊人員皆無法百分百發揮自身專業。

這回大膽啟用的孩童演員飾演土著小孩，儀態大方表現不俗，但口條、歌舞和情緒張力都不夠飽滿，與眾多成熟的成人演員對戲下，有不連貫的違和感，十分可惜。

另外，劇組也相當花心思使用大量的環境音效，希望觀眾頃刻間沉浸在舞台上轉換的場景，例如南洋島嶼的叢林蟲鳴，紐約大城市的繁華交通，火燒島嶼時的槍林彈雨、關東大地震的煙硝茫茫，搭配精美的投影呈現，引領觀眾置身在1940年代；然而過多的動線和複雜的走位，讓每條故事環節都顯得有些凌亂，劇情內容本身已經是龐然的史詩，若能更精簡俐落且好好聚焦部份畫面構圖，相信渲染力道會更澎湃動人。

Photo Credit: SML樂劇創製提供 音樂劇《熱帶天使》導演林孟寰（左起）、演員于浩威、楊烈、李曼與藝術總監雷昇

戰爭，讓他們在熱帶島嶼相遇；活著，將我們的故事繼續傳下去

戰爭，往往能看見人性最黑暗或最光明的一面，編劇把小說轉化成劇本的過程一定會有些取捨並加以改編，但不論是文字還是音樂劇，都是一個開關，推動人們去認知自己所在的歷史，並透過來往糾結的反省與拷問來達到自我認同。

就像陳千武老師筆下的林逸平，常常在詢問自己，我們真的沒有責任嗎？雖然不是自願的，但有奮力反抗過嗎？是不得已的苦衷嗎？我們應該為誰而戰？日本軍官又何嘗不是為了國家或是初戀情人奮戰？安子媽媽的所作所為是否也是為了守護大家的生存而戰？

《熱帶天使》不是為了要指控任何人，就算林逸平曾經因為台籍日本兵的經歷而遭人指指點點，他仍擁抱過去的懦弱、無助、醜惡、暴虐跟恐懼，重拾生而為人的柔軟、韌性、良善、惻隱與耐心，等待自己的故事被人理解跟接納的一日。

現實世界的戰火餘生，絕對比小說和舞台上的呈現來得強烈好幾百倍，1940年代的戰火南洋——誰的死，埋在南洋？即使仰望天邊閃爍的南十字星，流著淚也要唱出「活著的證明」。

《熱帶天使》不單純是商業娛樂的音樂劇，也別具時代意義，台灣人長久以來似乎常常覺得沒有辦法為自己作主，但這部作品展現了最珍貴的面貌，即使在悲哀命運的谷底，仍懷揣著對人性的信念和價值。

人人都可以是說故事的人，這些很難在教科書裡看見的故事，不要遺忘也不該遺忘，在艱困中的人，如何生存下來，現在的我們是否很幸福呢？