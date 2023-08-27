充斥美式資本與女權主義，中國影迷如何看待電影院裡的《芭比》？

文：德國之聲中文網（綜合報導）

《Barbie芭比》在中國遇到了同世界上其他地方類似的包裝和待遇：五花八門的周邊紀念品，供觀眾拍照的佈景、化妝區、影迷們粉紅色的裝束。

在上海一家影院前，一位剛看完影片的年輕女生對德廣聯記者說，她的感受超過原來的預期，電影不僅十分風趣，而且給人啟發。「它鼓勵女生獨立，我想這很重要。現實中還是有不少女性不敢於作真實的自己。」

票房平平

《Barbie芭比》在中國的票房成績並不十分亮眼，上映2週半後票房收入近2.3億元人民幣。號稱全球最大電影市場的中國這一次未能進入該片的前5大熱映市場。與此相比，7月居票房榜首的國產片《消失的她》首週票房就突破10億人民幣。

《Barbie芭比》為了進入中國市場還是用了不少心思。影片一個畫面中包含了中國對南海宣誓主權的九段線，這滿足了中國政府對影片的審核要求，卻在越南導致該片被禁止上映。片中還特別設計了亞裔版的肯，由加拿大華裔演員劉思慕飾演。

有業界人士指出，該片在零宣發、排片率低的情況下的表現「已經算出色」。據中國媒體報導，中國影院今（2023）年暑期檔票房收入達178億元，超過2019年水準，創造了新的紀錄。而票房排名前五位的都是國產片，好萊塢電影的份額繼續降低。中國每年僅允許引進少數進口「大片」在國內上映。

夾縫裡的「高光時刻」？

在與美國日益交惡、對民間女權運動嚴厲壓制的中國，這部充斥著美國式資本主義消費符號、又傳遞了女權主義思維的好萊塢電影為什麼能通過層層審查，走進影院？

柏林墨卡托中國研究中心（Merics）的研究員德林豪森（Katja Drinhausen）對德廣聯表示，或許審查方認為這就是一部娛樂片，而沒有太在意有關性別角色的討論，而芭比其實也是美國社會的一種自嘲。

此外，近年來中國影院中成功的大片很多是科幻、軍事、歷史題材的愛國主義電影，由男性主演。《Barbie芭比》可以給人們提供另一種風格。

《Barbie芭比》上映後，確實迅速成為中國社群網站上廣泛討論的話題，甚至一度登上了微博熱搜榜。該片在電影評分網站豆瓣上也獲得了8.3的高分。《紐約時報》的報導稱，從某種程度上說，《Barbie芭比》引發的關於女性賦權的討論是中國女權主義者難得的高光時刻。

也有一些女性在社群網站上抱怨男伴沒有心思看片、玩手機、甚至中途退場。還有人宣稱看完電影就與男朋友分手了。

另一位與德廣聯記者交談的女觀眾說，有些男生的反應「太誇張」，「他們以為，（影片）講的只是關於女性的權利，可是電影裡芭比對肯說，他也是不依附於任何人的，並不是只屬於芭比的。所以它的主題是（男女）權利的平等。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：「芭比」在中國找到共鳴了嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九