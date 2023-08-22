中國的中藥需求助長了越南的蚯蚓熱，專家憂土質改變恐致生態災難
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被譽為「地龍」的蚯蚓因有製造中藥的價值，過去在中國被過度捕捉，如今中國商人不得不轉向越南，而越南人用電脈衝將蚯蚓衝到地面上的捕抓方式，卻會改變土壤品質，專家認為這可能會造成越南的生態災難。
文：阮黎
傳統中醫使用蚯蚓—將其乾燥成粉末或液體蒸餾--治療發燒、關節炎、哮喘和支氣管炎。但中國的過度捕捉幾乎消滅了中國的蚯蚓種群。
現在，捕捉蚯蚓的人們在偷獵和購買越南挖出的蚯蚓，這讓越南的農民感到不安，因為他們依靠蚯蚓來保持田地肥沃和環境的平衡。
據在線報紙VnExpress報導，蚯蚓熱一直困擾著越南北部的幾個省份，因為偷捕者在中國商人提供的賞金的驅使下，擅自闖入私人田地或果園捕捉這種無脊椎動物。
大多數偷捕者都是越南人，他們渴望從中國的需求中獲利。
這股熱潮是中國與越南之間時而不安的數百年關係的另一個標誌。兩國長期以來一直糾結於南中國海島嶼、漁場和石油和天然氣鑽探權等領土爭端。
現在，和平省的橙農處於24小時戒備狀態，以阻止蚯蚓偷捕者，據越南多媒體通訊總公司（VTC）新聞報導，農民已要求農業和農村發展部提供幫助。美國之音越南語組聯繫了該部，但沒有得到任何回應。
據《越南網》（Vietnamnet）報紙報導，捕捉蚯蚓對偷捕者來說是「輕鬆的錢」，每公斤濕蚯蚓的價格在3美元到3.30美元之間（約新台幣96至105元）。據《越南網》報導，一些偷捕者每晚可以捕獲多達100至120公斤的蚯蚓，賺取數百美元。
蚯蚓捕捉者們用電池供電的設備，使用電脈衝將蚯蚓衝到地面上。《越南網》說，然後他們去除蚯蚓內臟並曬乾，然後出售給中國商人。
這種做法在中國導致了「滅絕級的生態災難」，偷捕者們現在面臨著打擊，因此迫使他們來到了越南。
「地龍在中國被過度捕捉，所以中國商人不得不轉向越南，」農藝師、南芹苴大學校長Vo Tong Xuan在接受美國之音越南語組電話採訪時說，他使用了蚯蚓在中國的一種叫法，意思是「地龍」。
生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）指出，蚯蚓在傳統醫學中的實用性說明了為什麼它們受到重視。
「在反法獨立戰爭期間，我們的士兵常常吃蚯蚓來治療瘧疾。現在，他們被用來製造心血管或神經藥物，」阮蘭雄通過電話告訴美國之音。
兩位越南專家都警告說，蚯蚓觸電會破壞土壤品質、作物和整個生態系統。Vo Tong Xuan強調了蚯蚓在保持土壤疏鬆、多孔和肥沃方面的作用。
「由於沒有了蚯蚓，土壤變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分，」 Vo Tong Xuan說。「作物的產量會隨著時間的推移而惡化，而保水性較差可能會導致這種情況氾濫。」他補充說，電流還會破壞樹木生長所必需的微生物。
Vo Tong Xuan稱蚯蚓是「天生的犁夫」，並警告說，觸電最終會導致它們的消亡。他說，雖然蚯蚓產卵量很豐富，但它們的孵化速度跟不上電捕捉的速度。
雖然越南百姓不能禁止貿易商，但Vo Tong Xuan說，農民應該抵制從中國市場需求中獲利的誘惑。
他希望越南將用電捕捉蚯蚓定為犯罪。據越南多媒體通訊總公司的新聞報導，目前，被拘留的偷捕者在當局沒收他們的設備和捕獲的蚯蚓後便被釋放。據報導，被拘留者還必須承諾將來不會電捕捉蚯蚓。
位於河內的發展研究所創辦人、直言不諱的政府批評者阮光A對美國之音越南語組說，蚯蚓的情況「肯定會助長反華言論」。
「在過去的幾十年裡，我們看到這樣的事件不時地發生，一個接著一個，」他說。
過去，中國人對水牛蹄、水蛭、腰果葉和嫩檳榔的需求在越南造成了環境破壞。
阮光A表示，為了平息「有毒」的反華情緒，政府應該與中國展開談判，停止從越南採購以滿足這一突然的市場需求。
根據越南飼養堆肥蠕蟲用作牲畜飼料的經驗，阮蘭雄建議對蚯蚓進行商業養殖以防止偷捕。
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：中國的中藥需求助長了越南的蚯蚓熱
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。