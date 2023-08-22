中國的中藥需求助長了越南的蚯蚓熱，專家憂土質改變恐致生態災難

文：阮黎

傳統中醫使用蚯蚓—將其乾燥成粉末或液體蒸餾--治療發燒、關節炎、哮喘和支氣管炎。但中國的過度捕捉幾乎消滅了中國的蚯蚓種群。

現在，捕捉蚯蚓的人們在偷獵和購買越南挖出的蚯蚓，這讓越南的農民感到不安，因為他們依靠蚯蚓來保持田地肥沃和環境的平衡。

據在線報紙VnExpress報導，蚯蚓熱一直困擾著越南北部的幾個省份，因為偷捕者在中國商人提供的賞金的驅使下，擅自闖入私人田地或果園捕捉這種無脊椎動物。

大多數偷捕者都是越南人，他們渴望從中國的需求中獲利。

這股熱潮是中國與越南之間時而不安的數百年關係的另一個標誌。兩國長期以來一直糾結於南中國海島嶼、漁場和石油和天然氣鑽探權等領土爭端。

現在，和平省的橙農處於24小時戒備狀態，以阻止蚯蚓偷捕者，據越南多媒體通訊總公司（VTC）新聞報導，農民已要求農業和農村發展部提供幫助。美國之音越南語組聯繫了該部，但沒有得到任何回應。

據《越南網》（Vietnamnet）報紙報導，捕捉蚯蚓對偷捕者來說是「輕鬆的錢」，每公斤濕蚯蚓的價格在3美元到3.30美元之間（約新台幣96至105元）。據《越南網》報導，一些偷捕者每晚可以捕獲多達100至120公斤的蚯蚓，賺取數百美元。

蚯蚓捕捉者們用電池供電的設備，使用電脈衝將蚯蚓衝到地面上。《越南網》說，然後他們去除蚯蚓內臟並曬乾，然後出售給中國商人。

這種做法在中國導致了「滅絕級的生態災難」，偷捕者們現在面臨著打擊，因此迫使他們來到了越南。

「地龍在中國被過度捕捉，所以中國商人不得不轉向越南，」農藝師、南芹苴大學校長Vo Tong Xuan在接受美國之音越南語組電話採訪時說，他使用了蚯蚓在中國的一種叫法，意思是「地龍」。

生物學家、河內國立教育大學教授、越南生物科學協會主席阮蘭雄（Nguyen Lan Hung）指出，蚯蚓在傳統醫學中的實用性說明了為什麼它們受到重視。

「在反法獨立戰爭期間，我們的士兵常常吃蚯蚓來治療瘧疾。現在，他們被用來製造心血管或神經藥物，」阮蘭雄通過電話告訴美國之音。

兩位越南專家都警告說，蚯蚓觸電會破壞土壤品質、作物和整個生態系統。Vo Tong Xuan強調了蚯蚓在保持土壤疏鬆、多孔和肥沃方面的作用。

「由於沒有了蚯蚓，土壤變得非常結實，使得植物根部難以吸收水分，」 Vo Tong Xuan說。「作物的產量會隨著時間的推移而惡化，而保水性較差可能會導致這種情況氾濫。」他補充說，電流還會破壞樹木生長所必需的微生物。

Vo Tong Xuan稱蚯蚓是「天生的犁夫」，並警告說，觸電最終會導致它們的消亡。他說，雖然蚯蚓產卵量很豐富，但它們的孵化速度跟不上電捕捉的速度。

雖然越南百姓不能禁止貿易商，但Vo Tong Xuan說，農民應該抵制從中國市場需求中獲利的誘惑。

他希望越南將用電捕捉蚯蚓定為犯罪。據越南多媒體通訊總公司的新聞報導，目前，被拘留的偷捕者在當局沒收他們的設備和捕獲的蚯蚓後便被釋放。據報導，被拘留者還必須承諾將來不會電捕捉蚯蚓。

位於河內的發展研究所創辦人、直言不諱的政府批評者阮光A對美國之音越南語組說，蚯蚓的情況「肯定會助長反華言論」。

「在過去的幾十年裡，我們看到這樣的事件不時地發生，一個接著一個，」他說。

過去，中國人對水牛蹄、水蛭、腰果葉和嫩檳榔的需求在越南造成了環境破壞。

阮光A表示，為了平息「有毒」的反華情緒，政府應該與中國展開談判，停止從越南採購以滿足這一突然的市場需求。

根據越南飼養堆肥蠕蟲用作牲畜飼料的經驗，阮蘭雄建議對蚯蚓進行商業養殖以防止偷捕。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 中國的中藥需求助長了越南的蚯蚓熱

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範