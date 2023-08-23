如何用AI配出《山道猴》的角色配音：所有男生角色的配音，其實都是「雲哲」的聲音

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「山道猴子」為何爆紅？

淺淺分析一下，山道猴子爆紅的原因。一開始知道《山道猴子的一生》，是被影片時長跟觀看次數給驚到。在這個流量被各種管道瓜分的時代，觀看次數還能破百萬， 現在歌手發MV都不見得有這個數字 ，而且不是短影片，是平均20分鐘以上長片！

雖然可以倍速看，但是在充斥著各種短影片的主流趨勢下，這個成果真的非常驚人。對其他創作者來說，可能也算是另類的鼓勵：「雖然現在流量爛到爆，但只要內容好，照樣可以被看見！」

不過，剛開始我其實沒有看完《山道猴子的一生》，是等到真正爆紅時才認真追完，原因會留在最後告訴大家。

內容好在哪裡？

那麼《山道猴子的一生》的內容好在哪裡呢？

我們大部分會聽到的爆紅理由是「真實」，當一個血淋淋的案例放在你眼前時，自然就會得到許多人的共鳴，但是我覺得這個理由，還不足以讓《山道猴子的一生》紅到這個程度。

為什麼會獲得「共鳴」，反而才是值得深思的部分。

就像你不會對每一則社會新聞都有感，當你聽到「這個案件發生在新北」跟「這個案件就在我家樓下巷口發生」時，你的反應與感受上絕對不一樣。

這也代表《山道猴子的一生》喚起不只是現役車友的認同，還有勾起了無數曾有相同記憶，早已「退役」的山道猴子，而這個數量可能比我們認知中的還要多。

我個人沒混車圈，可是光隨便回想生活圈中，就有好幾個人「曾經」入坑重機、追焦照滿世界PO，你完全無法想像幾年後的他們，現在已經是兩個孩子的爹、軟體工程師或是一般生意人，就像金盆洗手一樣，你看不出他們對山道的狂熱。

對於距離自己更近甚至親身體驗過的事情，更能勾人心弦。

我覺得和去年王心凌爆紅的原因，也有異曲同工之妙我覺得和去年王心凌爆紅的原因，也有異曲同工之妙，撇除對於華語樂壇的不滿之外，王心凌的歌埋在許多人的記憶裡，可能是國中的一場暗戀、高中準備考試的歌單、大學KTV必點金曲，一旦記憶被點燃，將會烈火燎原，一發不可收拾。

對於「退役」的山道猴子們來說，這段回憶是珍貴而不可思議，也許甚至是黑歷史，無法想像當初怎麼這麼敢、這麼瘋，敢壓這麼低、敢0存款還貸款去買車改改改，甚至早就退出但人還在還當初的貸款。

所以，《山道猴子的一生》好的部分除了足夠真實之外，也剛好捕捉到了很多男生的青春。

截圖自《山道猴子的一生》

關於角色配音？

最後分享一下，為什麼我剛開始沒有把《山道猴子的一生》看完的原因，不是因為畫風或是影片太長，而是因為「配音」。影片裡的人聲太過耳熟，就像是聽自己朋友講話一樣，讓我無法直視（笑）。

《山道猴子的一生》使用的是微軟所提供的AI合成語音，所有男生角色的配音，都是AI配音員雲哲的聲音，而女生的角色則是AI配音員曉臻的聲音，只是利用不同語調高低配出不同效果。

在這裡實際示範，如何使用AI有聲內容創作工具「文字MP3專業版」，來還原《山道猴子的一生》的男主角、上集女友和下集女友的聲音。

文字MP3專業版？

如果大家也有影片製作，但不想要真人錄音的需求，或是想試試看AI配音的效果，這邊推薦使用「文字MP3專業版」，你不用研究怎麼使用微軟服務、不用音軌剪輯，只要會文字編輯就能達成人聲配音。

基本上它的使用方法非常簡單，只需要三個步驟，就能將文字轉換為配音檔。

貼上你要轉成音檔的文字 選擇幫你念這段文字的AI配音員 [註] 編輯完成後直接另存為 MP3、WAV 檔

這邊使用「文字MP3專業版」示範部分出自《山道猴子的一生》的台詞進行配音，可以點此試聽。

你可以在「文字MP3專業版」裡面，輸入要轉成音檔的的文字，在「常用中文台灣口音」選擇AI配音員，點擊配音員名字可以開啟「設定」，使用捲軸拖拉的方式，來調整該配音員的速度、音量、聲調。

另外，也可以新增外部音效和背景音樂，讓你的配音更加生動完整。

「文字MP3專業版」是文字編輯介面，你不用花時間摸索或是要剪輯音軌，由台灣廠商開發，所以也不會有跨語言介面導致使用上卡卡的問題。

備註

AI配音員是什麼？利用AI聲音合成技術來取代真人錄音，你可以透過這項技術，輕易地創造出各種我們想要的聲音效果，「文字MP3專業版」內建 100種語言和400種聲音，不只男女老少也可以手動變化各種聲音風格，像是開心的、生氣的、難過的語氣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：山道猴子爆紅的原因是…？一鍵還原男女主角的配音！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九