北韓譴責大衛營與美韓軍演，北韓官媒：可能提高朝鮮半島核戰爭風險

綜合《路透社》和《NK News》報導，北韓譴責美國、韓國、日本三國上週舉行的大衛營峰會，針對朝鮮半島的核戰爭制定詳細計畫，深化三方的關係。而後，美、韓兩國隨即共同舉行乙支自由護盾（Ulchi Freedom Shield，UFS）軍演。

北韓官媒，朝鮮中央通訊社（簡稱朝中社）指出，若在週一開始的美韓軍演中，進一步實踐了大衛營（David Camp）協議的內容，「朝鮮半島的熱核戰（thermonuclear war）可能成真。」

北韓批評美韓軍演是「核戰爭的彩排」

本週一（21日），美國、韓國聯合進行年度軍事演習——乙支自由護盾軍演，旨在強化雙方面對北韓核武器和導彈威脅的聯合反應。韓國軍方表示，此次演習是有史以來最大規模的軍演，雙方將派遣數萬名士兵，其中也包括聯合國司令部的軍人。

韓國總統尹錫悅指出，本次軍演將針對特定場景進行預演，像是網路攻擊、恐怖攻擊、無人機攻擊，以及來自北韓的資訊戰。

尹錫悅曾在國家安全委員會的一次會議中表示，真正的和平只能通過壓倒性的武力來維護，而非透過單方面的祈求或善意。「儘管北韓談論先發制人的核武攻擊和對戰爭的準備，但我們將立即且完全地報復任何挑釁。」

《路透社》提到，北韓政府譴責美、韓同盟的軍事演習，是核戰爭的彩排。朝中社一份不具名的評論文章更在開頭寫道：「朝鮮半島極有可能發生歷史上首次的熱核戰。」

作者指出，此次美韓軍演中，美國不僅調動部署在朝鮮半島作戰區域的硬體設備和軍隊，更首次調動該國的太空軍備。此外，美國預計部署可乘載核武的航空母艦、核子潛艦和B－1B與B－52H轟炸機。

該評論表示，任何關於「年度」或「防禦」的詭辯，都無法掩飾聯合軍演可能涉及戰爭資源的危險性。再者，關於軍演的措辭，像是「史上最大規模」、「史上首次」、「佔領」、「消滅」、「斬首」和「荒廢」等字眼，都是針對北韓的。

日本海上保安廳證實，北韓將在24日至月底之間發射衛星

《日本時報》報導，日本政府今（22）日表示，繼北韓在5月份試射飛彈失敗後，北韓將在本週四（24日）至31日之間，二度嘗試發射一枚間諜衛星進入軌道。

雖然北韓曾告訴日本海上保安廳，未來的發射將會飛越黃海、東海和太平洋，不過上述海域並非屬於日本經濟海域。日本海上保安廳提醒，在此期間於黃海、東海、菲律賓呂宋島以東地區，進行作業的船隻，須保持緊戒。

日本首相岸田文雄表示，已收到來自北韓的「提醒」，要求北韓停止發射計畫。岸田文雄指出，即使是為了發射衛星，而使用彈道導彈技術發射，仍違反聯合國安理會的相關決議。他也提到，日本正在準備PAC-3導彈防禦系統，並收集訊息。

《時代雜誌》提到，北韓領導人金正恩表示，他希望將一顆間諜衛星送入軌道，以監視部署在該地區的美軍。雖然韓國政府認為，該衛星充其量是初級衛星，但仍可以幫助北韓完善其目標清單。因為，北韓推出目的在於打擊韓國、日本的新型導彈，日韓兩國則有大量美軍駐紮。

今（2023）年5月31日，北韓曾嘗試將一顆軍用偵察衛星送入軌道。當時，北韓罕見地承認失敗，並表示將「盡快」進行第二次試射。該計畫遭日本、韓國、美國譴責，不過，北韓認為，聯合國的相關決議並不包括民用太空計畫。

《時代雜誌》指出，多年來，北韓為了強化該國建造可打擊美國、可攜帶核武的洲際彈道導彈，削弱該國的太空計畫重要性。

北韓政府除了譴責大衛營峰會協議和美韓軍演，並預計在軍演期間，發射軍事衛星以表達抗議，更宣布將在9月9日進行準軍隊閱兵儀式，以慶祝建國紀念日。

朝中社強調，當前形勢要求北韓軍方做出主動出擊、佔據上風的戰爭回覆，北韓帶有強烈的決心，要懲罰威脅北韓主權和人民生存權的人，「我們的軍隊將伺機而動。」

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範