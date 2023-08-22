北韓譴責大衛營與美韓軍演，北韓官媒：可能提高朝鮮半島核戰爭風險
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上週五落幕的大衛營峰會，深化美國、日本、韓國三方對於朝鮮半島與台海危機，以及三方經濟合作的立場。然而，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》的一份不具名的評論文章，回應大衛營協議：「朝鮮半島極有可能發生歷史上首次的熱核戰。」
綜合《路透社》和《NK News》報導，北韓譴責美國、韓國、日本三國上週舉行的大衛營峰會，針對朝鮮半島的核戰爭制定詳細計畫，深化三方的關係。而後，美、韓兩國隨即共同舉行乙支自由護盾（Ulchi Freedom Shield，UFS）軍演。
北韓官媒，朝鮮中央通訊社（簡稱朝中社）指出，若在週一開始的美韓軍演中，進一步實踐了大衛營（David Camp）協議的內容，「朝鮮半島的熱核戰（thermonuclear war）可能成真。」
北韓批評美韓軍演是「核戰爭的彩排」
本週一（21日），美國、韓國聯合進行年度軍事演習——乙支自由護盾軍演，旨在強化雙方面對北韓核武器和導彈威脅的聯合反應。韓國軍方表示，此次演習是有史以來最大規模的軍演，雙方將派遣數萬名士兵，其中也包括聯合國司令部的軍人。
韓國總統尹錫悅指出，本次軍演將針對特定場景進行預演，像是網路攻擊、恐怖攻擊、無人機攻擊，以及來自北韓的資訊戰。
尹錫悅曾在國家安全委員會的一次會議中表示，真正的和平只能通過壓倒性的武力來維護，而非透過單方面的祈求或善意。「儘管北韓談論先發制人的核武攻擊和對戰爭的準備，但我們將立即且完全地報復任何挑釁。」
《路透社》提到，北韓政府譴責美、韓同盟的軍事演習，是核戰爭的彩排。朝中社一份不具名的評論文章更在開頭寫道：「朝鮮半島極有可能發生歷史上首次的熱核戰。」
作者指出，此次美韓軍演中，美國不僅調動部署在朝鮮半島作戰區域的硬體設備和軍隊，更首次調動該國的太空軍備。此外，美國預計部署可乘載核武的航空母艦、核子潛艦和B－1B與B－52H轟炸機。
該評論表示，任何關於「年度」或「防禦」的詭辯，都無法掩飾聯合軍演可能涉及戰爭資源的危險性。再者，關於軍演的措辭，像是「史上最大規模」、「史上首次」、「佔領」、「消滅」、「斬首」和「荒廢」等字眼，都是針對北韓的。
日本海上保安廳證實，北韓將在24日至月底之間發射衛星
《日本時報》報導，日本政府今（22）日表示，繼北韓在5月份試射飛彈失敗後，北韓將在本週四（24日）至31日之間，二度嘗試發射一枚間諜衛星進入軌道。
雖然北韓曾告訴日本海上保安廳，未來的發射將會飛越黃海、東海和太平洋，不過上述海域並非屬於日本經濟海域。日本海上保安廳提醒，在此期間於黃海、東海、菲律賓呂宋島以東地區，進行作業的船隻，須保持緊戒。
日本首相岸田文雄表示，已收到來自北韓的「提醒」，要求北韓停止發射計畫。岸田文雄指出，即使是為了發射衛星，而使用彈道導彈技術發射，仍違反聯合國安理會的相關決議。他也提到，日本正在準備PAC-3導彈防禦系統，並收集訊息。
《時代雜誌》提到，北韓領導人金正恩表示，他希望將一顆間諜衛星送入軌道，以監視部署在該地區的美軍。雖然韓國政府認為，該衛星充其量是初級衛星，但仍可以幫助北韓完善其目標清單。因為，北韓推出目的在於打擊韓國、日本的新型導彈，日韓兩國則有大量美軍駐紮。
今（2023）年5月31日，北韓曾嘗試將一顆軍用偵察衛星送入軌道。當時，北韓罕見地承認失敗，並表示將「盡快」進行第二次試射。該計畫遭日本、韓國、美國譴責，不過，北韓認為，聯合國的相關決議並不包括民用太空計畫。
《時代雜誌》指出，多年來，北韓為了強化該國建造可打擊美國、可攜帶核武的洲際彈道導彈，削弱該國的太空計畫重要性。
北韓政府除了譴責大衛營峰會協議和美韓軍演，並預計在軍演期間，發射軍事衛星以表達抗議，更宣布將在9月9日進行準軍隊閱兵儀式，以慶祝建國紀念日。
朝中社強調，當前形勢要求北韓軍方做出主動出擊、佔據上風的戰爭回覆，北韓帶有強烈的決心，要懲罰威脅北韓主權和人民生存權的人，「我們的軍隊將伺機而動。」
新聞來源
- North Korea says Camp David agreements raise possibility of 'thermonuclear war'（Reuters）
- North Korea's Kim directs cruise missile test as South Korea, US begin drills（Reuters）
- Japan says North Korean announcement of satellite launch 'extremely regrettable'（Reuters）
- North Korea warns of ‘thermo-nuclear war’ due to US-ROK drills, Camp David deals（NK News）
- North Korea to launch satellite between Thursday and Aug. 31（Japan Times）
- North Korea to Try Another Satellite Launch as South Korea Holds Meetings and Military Drills With Allies（Times）
延伸閱讀
- 美日韓三國領袖歷史性會晤：合作能夠持久嗎？北京如何反制？
- 美日韓大衛營領袖峰會：建立三邊熱線、重申台海和平，但保留詮釋空間
- 日美韓大衛營峰會：宛如「小北約」在東亞成形，在俄中北韓看來更加刺眼
- 韓半島太空競賽：北韓火箭發射失敗顏面掃地，韓國晉升世界第七大航太國
- 尹錫悅：美韓「核諮商小組」將成嚇阻北韓威脅新起點；北韓時隔一週再射兩枚飛彈挑釁意味濃
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！