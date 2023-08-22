2023/08/22,
美加

加拿大總理批評Meta在野火肆虐之下，仍持續封鎖社群平台的新聞內容

加拿大總理批評Meta在野火肆虐之下，仍持續封鎖社群平台的新聞內容
加拿大總理賈斯汀・杜魯道 Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在加拿大野火持續肆虐之下，Meta仍未撤回對加拿大的新聞禁令。救災人員認為，此舉導致民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。而杜魯道也批評Meta，與其讓新聞從業人員獲得公平報酬，Meta選擇封鎖加拿大新聞。此外，加拿大英屬哥倫比亞省長也敦促Meta向民眾開放重要訊息，以保障居民安全。

週一（21日），加拿大總理賈斯汀・杜魯道（Justin Trudeau）指責Meta「將利潤置於人民安全之上」，因Meta在加拿大野火蔓延之際，仍持續封鎖加拿大境內新聞。Meta於本（8）月初表示，由於加拿大《線上新聞法》（The Online News Act）要求數位平台向新聞媒體分享利潤，為了遵守該法律，Meta決定停止向加拿大用戶提供新聞內容，來迴避分潤責任。

加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia）的野火持續蔓延，導致該省進入緊急狀態，當地已有超過3萬5000多人被迫撤離。救災人員表示，Meta的禁令讓民眾更難接收到野火的最新消息與救援資訊。

在週一的記者會上，杜魯道表示：「在緊急情況下，最新的當地新聞比以往的任何時候都更加重要，而Facebook卻將企業利益置於人們的安全之上，置於有品質的當地新聞之上。」

杜魯道指責，與其讓新聞從業人員獲得公平報酬，Meta選擇封鎖加拿大新聞。

「從更大的層面來看，這對民主不利，因為民主取決於人們是否能從信任的新聞媒體中，獲得多元觀點和高品質的新聞。」杜魯道說。

除了杜魯道之外，加拿大英屬哥倫比亞省長尹大衛（David Eby）也敦促Meta向民眾開放重要訊息，以保障居民安全。「這不是談政治觀點的時候，現在Facebook和Instagram應利用它們建立起來的網路，向英屬哥倫比亞省的居民傳達他們需知的消息，以及他們所在地區正在發生的事。」尹大衛表示。

根據《CNN》報導，Meta發言人表示，加拿大人依然可以在Facebook與Instagram上，獲取來自政府官方、緊急服務機構與非政府組織的消息。Meta補充，雖然Meta停止在加拿大提供新聞服務，但它們仍致力於提供技術應用。

目前，Meta啟用了一個名為「安全檢查」（Safety Check）的新功能，用戶可透過點擊按鍵來更新個人的安全狀態，以便讓親友知道他們是否免於野火的威脅。Meta表示，截至上週五（18日），已有4萬5000人使用該工具將自己標記為「安全」。

數據顯示，約有77%（3000萬）的加拿大人使用Facebook，其中大約1400萬的使用者每天至少查看一次Facebook上的新聞。另一方面，不受《線上新聞法》拘束的X（原Twitter）有近800萬的加拿大使用者，占比約20%。因此，Facebook仍是加拿大人獲取新聞與最新消息的主要管道。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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