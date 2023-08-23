《山道猴子的一生》也略懂斯多葛哲學，為什麼作者要引用奧理略、塞內卡語錄？

文：書本生活實驗室

從《被討厭的勇氣》開始，對斯多葛（Stoicism）哲學產生興趣，本周正在看的《別因渴望你沒有的，糟蹋了你已經擁有的》，也是一本斯多葛書籍，卻意外發現最近爆紅的《山道猴子的一生》，作者似乎也是個斯多葛人，作品中處處充滿了明示與暗示。

上週五和朋友聚會，聊到最近在YouTube超夯的《山道猴子的一生》，恰巧大家都沒看過，就一起透過現場投影幕來觀賞。

《山道猴子的一生》描述一名喜歡玩重機、跑山的男主，優異的技術讓他嘗到了些甜頭，像是IG增粉、粉絲變女友…等，但隨著種種因素（車貸、女友出軌），漸漸失去玩車初衷，性格變得扭曲，認為全世界都與他為敵，進而逼走深愛他的新女友，連多年死黨都看不下去。

觀賞過程中，男主的種種負面想法和言語，總是不經意的讓我想起斯多葛哲學，想著他只要怎樣怎樣，很有機會活出不一樣的精采人生，當我看到影片最後的黑底白字，才明白作者就是個斯多葛人，透過影片讓觀眾進行自我反思。

「你人生的快樂取決於你思想的品質。」——馬可‧奧理略（Marcus Aurelius）

作者引用斯多葛哲學家皇帝的語錄，告訴我們凡事只要轉個念，就會看到不一樣的世界，一個更美好的世界。斯多葛哲學中心思想就是透過智慧來分辨「可控／不可控」——控制你能控制的，對不可控的別費心。

男主性格扭曲主因之一是感情，然而，前女友背叛屬於「不可控」，事事難盡如人意，不甘願但要懂得接受，不過，斯多葛絕非消極的失敗主義哲學，放下執著的同時，也要好好反思，降低未來的失敗機率。

「可控／不可控」要透過智慧分辨，顯然男主並沒有做到，種種的錯誤行為，也是作者送給大眾的反思教材。

男主避免再次戴綠帽情有可原，卻在口口聲聲往前看的同時，以愛為名，逾矩的想控制對方隱私，要求新女友報備和男性友人的對話（報備後強迫封鎖），顯示男主還活在過去，糟蹋了他已經擁有的現在。

《山道猴子的一生》下集女主相當有智慧，面對不可控的網路言論與批評，她不想被影響心情，所以決定在社團潛水，專心的享受騎車；此外，她總是誠實分享和朋友的對話，至於男主不可控的情緒，她也持續進行反思，為避免持續的情緒勒索，做出分手決定。

外拍事件也展現了女主智慧，她選擇在公共場合進行的外拍案子，並向男友報備並建議「歡迎來當她的護花使者」，順道一提，當護花使者正是男主所能控制的，而非一味禁止；種種有智慧的舉動，就算現場拍攝者有什麼不可控的不良意圖，女主也很容易全身而退。

「我們在想像中受得苦多過於現實中。」——塞內卡（Seneca）

片中透過不少例子告訴我們，痛苦常常是「想出來的」，死黨隨口提醒還錢，沒有惡意，卻「覺得」對方有惡意；女友和同學聊天，「覺得」對方精神出軌；跑台七乙「覺得」大家會指指點點，但若只是騎爽的，有什麼差呢？

作者最後引用知名斯多葛哲學家塞內卡的一段話，替這部故事做了最好的總結。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：《山道猴子的一生》- 作者也是個斯多葛哲學家?

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航