台灣紡織業每年遽增一萬公噸的「庫存布」，囤積或焚化會造成什麼問題？

文：相柔竹（國立台灣大學外國語文學系學生）

台灣每年有上萬公噸的「庫存布」。這些用不到的布料往往束之高閣，難以重見天日。根據台灣經濟研究院統計，截至2016年底，台灣已有八萬公噸的庫存布，相當將近七萬台轎車的重量。更可怕的是，庫存布正在以每年一萬公噸的速度激增，如果沒有良好的解決辦法，庫存布只會越來越多。

什麼是庫存布？

布廠需要安全措施

布廠通常會生產超過客戶訂單的碼數，確保有布料替補瑕疵品，而訂單越大，庫存布產生越多。例如，訂單為一萬公斤，會生產一萬700公斤。交貨時，客戶會退回不符合需求的布料，如果布廠因此需重新啟動機器、調染劑等等，將會增加成本，也不能保證製出的布料與原先那一批完全相同。最後沒有成功交貨出去的布料，便成為庫存布。

此外，布廠在研發新布種時，為確保生產穩定性，一次會打樣很多種試樣布，而不符合研發需求的布料，便成為庫存布。

製程失誤

製程失誤是另一個導致庫存布的管道，可能有以下三種情況。

1. 染整製程中顏料比例造成染出來顏色有所差異，客戶對色不合格。

例如，100公斤的胚布需要顏料3公克，但技師放置4.5公克導致染出來的顏色太濃，交貨時客人反應顏色太深，需要減20%顏色，這時工廠端會做「剝色」工程讓顏色掉一些，但剝色工程中一直核不到正確色導致加熱過頭，布料顏色偏差修復不了，最終便成為庫存布。

2. 紗線設定會導致紋路、彈性、垂墜等不符合消費者需求，便成為庫存布。

3. 功能助劑比例拿捏錯誤，便成為庫存布，例如撥水助劑。

「功能助劑」是指在某些產品或材料中添加的特定成分，以賦予產品特殊的性能或功能，目的是增強產品的某些特性，使其更符合使用需求。撥水助劑是一種常見的功能助劑，它通常用於製造衣物、帆布、帳篷等產品，使這些材料具有防水性，能夠抵擋水分的滲透。如果在生產這些產品時，撥水助劑的比例使用不當，可能會導致產品的防水性能不足或過度，從而影響產品的品質和效能，造成庫存貨品的情況。

Photo Credit: 相柔竹

目前主要處理庫存布的方式

麗特斯股份有限公司設計總監指出，目前台灣紡織廠針對庫存布問題最主流的因應方式為囤積與燒毀。

對於布廠來說，庫存布是一大禍患，因為覺得可惜，不願賤賣或燒毀，於是日漸累積囤積在倉庫中的庫存布使布廠越來越無法負荷。然而布料會因為放置太久、潮濕而滋生黴菌或是蟲蛀等原因無法使用，最終只能燒毀。其次的解決辦法則是賤賣庫存布，或將庫存布製作成燃料棒。

Photo Credit: 相柔竹

讓每批庫存布都算數

紡織業造成的污染十分嚴重，世界銀行的一則報告指出，全世界20%的工業水污染皆來自於紡織品生產；紡織業亦非常耗水，根據《國家地理》的報導，光是生產一件T恤所需的棉花就要2700公升。

儘管紡織業使用大量水與能源，並且被視為高污染產業，全世界每天仍然產生無數布料。更糟糕的是，一些布料竟然淪為庫存布，最終難逃焚燒的命運。如果我們現在不開始行動，那麼實踐聯合國SDGs永續發展指標的第六個目標——即確保所有人都能獲得水和衛生設施，將會遙遙無期。

在面對台灣紡織業庫存布問題時，我們不能置之不理，而應該積極找尋解決方案，充分運用每匹庫存布，不再成為廢棄的資源。這需要政府、業界和社會各界攜手合作，讓每匹庫存布都發揮其價值，走向更環保、永續的未來！

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：紡織業房間裡的大象 每年遽增一萬噸的「庫存布」是什麼？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航