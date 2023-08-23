巴基斯坦纜車意外：受困6孩童全數獲救、巴國總理宣布加強私人纜車安檢

週二（22日）早上，位在巴基斯坦西北部，開伯爾－普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）山區，一座負責聯繫當地交通的纜車纜繩突然斷裂，造成8名名乘客受困車內，包含6名學生。巴基斯坦代理總理卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）今（23）日凌晨，在X（舊稱Twitter）發文宣布「孩子們都被順利且安全的救出」，並歸功於軍隊、搜救單位、省政府和當地居民優秀的團隊合作。

Relieved to know that Alhamdolillah all the kids have been successfully and safely rescued. Great team work by the military, rescue departments, district administration as well as the local people. 🇵🇰 https://t.co/2gPq2Q51Xi — Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) August 22, 2023

持續15小時的搜救行動

巴基斯坦電視台《Geo News》回顧意外發生經過。

當地時間週二早上7時45分左右，纜車的一根纜繩斷裂，導致纜車垂掛在900英尺（約274公尺）高的空中。當時纜車上的乘客共有8人，他們正準備前往位於巴塔格蘭（Battagram）的高中上學，包含6名介於10到16歲的學生、2名成年人。

據《紐約時報》報導，巴基斯坦當局在事發後，派出軍用直昇機前往救災。不過，搜救行動受限，因為直升機葉片可能切斷僅存的另一根纜繩，加上山區強風影響飛行，提高救援難度。

直升機於入夜後停止活動。在此之前，救難人員已成功救出一名孩童。夜晚，當地官員和搜救人員們接著以滑索持續行動。

一名年約20歲的受困乘客古拉法茲（Gulfaraz）在電話中告訴《Geo News》，他們已經受困6個多小時。他回想：「纜車行時大約1.6公時，第一條纜繩就斷了。」從一大早，他和其他乘客們就一直在等待救援。

古拉法茲也透露，乘客之中有一名16歲、患有心臟病的孩子，在過去三小時內一直處於昏迷。

最終，在晚間11時左右，巴基斯坦軍方報告稱有更多兒童獲救：「纜車上的所有乘客都已升空。」意味著所有人都平安獲救。

在社群媒體的一段影片中，可見兩名受困孩童頭戴安全帽，沿著高空滑索從灌木叢中爬出，抵達安全地帶。男孩們出現時，圍觀的民眾大聲呼喊：「上天是偉大的！」

Allahu Akbar! All 8 people who were stuck on a cable car in Pakistan have been rescued!pic.twitter.com/Y9tkxlBljD — ilmfeed (@IlmFeed) August 22, 2023

維繫山區村落重要卻危險的交通工具：纜車

纜車是巴基斯坦西北部地區常見的交通工具。若以步行往返山谷間的之字形道路，往往需要好上數小時，為了縮短交通時間，由廢金屬組裝而成的纜車就此誕生。

《BBC》報導，纜車通常是由社區所建造，大多是非法的。自製纜車相對便宜，而且沒有替代品，有些纜車是由皮卡車的上半部分拼裝而成，再用繩索連接到電纜，或者有可能是連接在廢鐵上。

即使危險，但對住在阿萊（Allai，音譯）山區村落的人們，看起來破舊、生鏽的纜車是他們往返山區最典型的交通工具。

《紐約時報》提到，阿萊山區的普什圖（Pashto）村落，是巴基斯坦最貧窮的村莊之一。居民們說，到達距離最近的醫院需要3小時，路程大約144公里；而最近的高中則需要6公里，步行至少要2到3小時。

當地警方告訴《BBC》，因為山區缺乏道路和基礎建設，一名當地居民獲得市政府許可建造纜車。

此次出意外的纜車，被當地人稱為「Dolly」，連接堅格里村莊（Jangri，音譯）和當地學校所在的巴坦吉（Batangi，音譯） 地區，將原先2小時的路程，縮短到4分鐘。

經濟實惠也是纜車吸引人的另一原因。當地居民沙阿（Mohabbat Shah）說到：「單程車票每人只需支付10盧比（約新台幣1元），若是租車，則花費2000盧比（約新台幣212元）。」

警方表示，她們每個月都會定期檢查。不過，《BBC》表示他們無法證實這一消息。

纜車意外層出不窮，代理總理：加強安全檢查

事實上，過去幾年巴基斯坦各地的纜車意外頻傳。

2017年，在旁遮普省的度假勝地穆里（Murree）曾發生一起纜車墜毀意外，造成11名乘客死亡。去（2022）年12月，當地媒體也曾報導有12名孩童在開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）的阿伯塔巴德（Abbottabad）纜車受困意外中獲救。

今年6月，一名婦女和她4個月大的兒子，在斯瓦特（Swat）山區搭乘纜車前往醫院時，意外溺斃。

居民們說，多年以來類似的故事在普什圖地區口耳相傳，但他們別無選擇。

在週二的意外發生後，巴基斯坦代理總理卡卡爾下令，針對所有類似的私人纜車進行安全檢查，以確保它們可以安全的操作和使用。

新聞來源

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君