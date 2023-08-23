如果身旁也有類似「山道猴子」這樣的朋友，該怎麼陪伴才不會「真心換絕情」？

文：許庭韶諮商心理師

兩倍速看完了《山道猴子的一生》，內心也有蠻多的感慨。這火紅的小短片，非常寫實地描繪某一群人的心理狀態。

如果沒看過的小夥伴歡迎先去YouTube搜尋《山道猴子的一生》就有上下兩集可以看啦！

看的過程也讓我浮現了不少人的臉孔，剛好最近正在進修存在主義的理論哲學，也嘗試用存在主義、心理學的觀點，來說說自己的一些感覺。

（以下有雷慎入，不想被爆雷可以看完後再讀本文。）

青年的混亂擺盪

很多人在看這部劇，可能會很難理解，為什麼主角要不斷的追求重機與改裝車。明明這都已經超出了他能力可以擔負，但卻依然寧願拼命工作、找人借錢來去維持自己的人設。

他認為自己可能跟社會主流文化主流價值觀是格格不入。他沒有世俗一般認定成就，只是在便利超商工作，可以說在骨感的現實生活，是很蒼白的，受僱於人，只能受人擺佈與牽制。

因此他想要創造一種文化去顛覆主流文化，去彰顯自己的價值感。而剛好跑車，就是他既擅長，又最容易獲得掌聲，只要學了新技能上傳IG，就會或得大量的酬賞（按讚數與粉絲量）、甚至可以吸引異性的注意與關注，他的內心的一個潛意識動力，想要被看見，想要被同儕認同，跑車的一切，幾乎是和他自己所有對於自己價值的掛鉤。所以也不難理解，為什麼會想要傾盡自己的一切來去擁有這些。

未完成的關係創傷遺骸

在這部劇最讓人印象深刻的就是感情線，第一段的感情線受傷，主角自認拿真心換絕情，想要好好地對待自己所愛之人，想要滿足對方所有的需求，沒想到對方卻愛上了另一個人。後面情緒性地在網路上來回互攻，換來男性尊嚴的掃地，這些對於感情的不安、失望、衝擊，其實都是超乎主角可以去處理的經驗。

因此也看到在第二段關係，儘管都已經換了不同的對象，過往的創傷經驗，會放大所有他所看到的事情，像是女生跟男生聊天，就是想要跟對方在一起。主角的不安與那種幾乎沒辦法處理的失控與恐懼感，讓他在下一段感情變得控制、易怒、無法信任。前期或許還可以忍受，然而長久下來，終究這段感情就導向了破滅。

怎麼看？與怎麼陪伴？

看這部劇，有時很心疼主角的遭遇，很多人在人生路途這樣的選擇與應對，常常是因為承擔了很多自己難以負擔的壓力，縱然我們旁觀而言，可能會覺得有點傻，甚至可能嗤之以鼻，覺得他咎由自取。

可是也許這樣的方式，是在他目前有限的資源，他所能做的對自己最好的事。

在NLP有一條前提假設：「人會選擇帶給自己最佳利益行為。」

只是這樣的行為，有沒有效果，或是會帶來什麼樣的影響，卻往往是未知與迷茫的。

或許在每個人的心中，也都有一隻山道猴子。

很需要被理解，很需要被看見，很需要得到支持。

他會慌張，他也許在人生道路上不自願的經歷了自己無法處理的經驗。

當時可能還太年輕，也可能還沒有足夠的資源支撐之下，就墮入了荒淵。

很可惜他還在探索跟死亡邊界的時候，放棄了對風險的管理。

我想我也曾經有過這樣的時刻，只是很幸運的我有活了下來。

如果身邊也有類似這樣的人，該怎麼陪伴？

當一個人正在透過這些體驗去得到一些東西的時候，怎麼對自己正在做的事情做覺察以及風險管理是重要的。

他會需要覺察與認識自己，他需要認真地想四個問題：

「我想成為一個什麼樣的人？」 「我爸媽想讓我成為一個什麼樣？」 「社會想讓我成為一個什麼樣的人？」 「我周圍的朋友想讓我成為什麼樣的人？」

這四個方向要找到找到一個契合點就蠻難的。

再來是確認清楚想要成為這樣的人，他需要再去想

「我現在做的事情可以幫我達到這樣的體驗嗎？」

「這樣真的可以得到我所要的東西嗎？」

「我還可以透過什麼樣的事情完成這些體驗」

而這其中還有好多的能力是可以慢慢增進的，例如：

「怎麼應對外界的眼光？」、「自我情緒的控管與消化」、「和他人溝通與理解的能力」、「怎麼管理自己的金錢」、「怎麼發展風險管控的意識」….

用這樣的角度來看，就會知道這會是個好漫長能力增進的過程，而我們或許也都還身在其中苦苦掙扎著，又怎麼期待他剛出社會什麼都會了呢？

藉由山道猴子這部劇，也整理了一些自己最近讀存在主義、NLP、對創傷理解的陪伴。

對於這些社會現象，可以有多一份的理解。

希望我們都好好的，能找到適合的資源協助自己，真正走出自己想要的道路！

本文經許庭韶諮商心理師授權轉載，原文刊載於此

原標題：山道猴子的一生-存在與喪失

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九