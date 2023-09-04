《非虛構寫作指南》：如何組織長篇論敘，最大的問題多半是「濃縮」
我們想讓你知道的是
非虛構文類寫作中最沒有辦法教、也最被低估的能力，就是如何組織長篇論敘：如何將零散的拼圖拼湊起來。作家不斷地學到如何寫出清晰易懂的陳述句，但是如果要他們更進一步，寫一篇文章或是一本書，他們的句子就像彈珠一樣，散落滿地。
文：威廉‧金瑟（William Zinsser）
1919年，一群思想開明的學者創辦了社會研究新學院（New School for Social Research），此後就一直是這座城市裡最有活力的學習中心。我喜歡在那裡教書，因為我認同該校的歷史角色：提供有助於刺激成年人好好過日子的資訊。我喜歡搭地鐵去上夜間課程，跟著下班尖鋒時段的人潮走進大樓上課，等到下課再一起走出來。
我選擇「人與地」做為課程名稱，因為二者正是記敘文的核心。我覺得，只要專注於這兩個元素，就能涵蓋所有非虛構文類作家必須知道的事情：如何將他們的故事放在一個特定的地方，以及如何讓住在那個地方的人講述該地有什麼特殊之處—或是曾經有什麼特殊之處。
但是我同時也想做個實驗。身為編輯兼老師，我很早就發現在非虛構文類寫作中最沒有辦法教、也最被低估的能力，就是如何組織長篇論敘：如何將零散的拼圖拼湊起來。作家不斷地學到如何寫出清晰易懂的陳述句，但是如果要他們更進一步—寫一篇文章或是一本書—他們的句子就像彈珠一樣，散落滿地。
每一位經手過長篇文稿的編輯都知道，處理這種無法逆轉的混亂場面是多麼痛苦的一件事；偏偏一心只看著終點線的作家，不會有太多心思來想著如何好好地跑完這場比賽。
我想知道有沒有什麼方法可以讓作家不再痴迷執著於完成寫作這件事。突然間，我有個極端的念頭：我可以教一門不需要寫作的寫作課。
我的第一堂課—從此以後一直都是這樣—課堂上有二十幾個成年人，年紀從二十幾歲到六十幾歲不等，大部分是女性；其中有些是郊區小報、地區電視台或商情貿易雜誌的記者，不過主要還是白天有其他正職的一般人，想要學習如何利用寫作來了解自己的生命：挖掘他們在某個特定時空是什麼樣的人、曾經是什麼樣的人、有什麼樣的家族傳統等等。
第一堂課是讓大家自我介紹，同時說明寫人物和地方的一些原則。在這堂課結束前，我說：「下個星期，我要你們準備一下，想一個對你來說很重要，而且你也想要寫出來的地方，然後告訴我們：你為什麼要寫這個地方，又打算如何寫這個地方。」
我這個老師向來不喜歡在課堂上大聲念出學生的作品，除非真的是好得不得了；人對於自己寫的東西常常特別敏感脆弱，但是我猜，如果只是心裡想的事情，應該沒有那麼敏感，畢竟思想還沒有在神聖的白紙上成形，隨時都可以修改或重新組合或丟棄。話雖如此，我還是不知道會發生什麼事。
到了下個星期，第一位自願上台報告的是一名年輕女性，她說她想寫她的教堂；教堂位在第五大道上，最近剛遭遇回祿之災。雖然教堂已經恢復正常使用，但是牆壁仍然漆黑，內裝的木頭也都燒焦了，還有煙的餘味。
她說這樣的情況讓她惶惶不安，她想釐清這場火災對她這樣的教區居民還有對教堂本身代表什麼意思。我問她打算怎麼寫，她說她可能會去採訪牧師、風琴手或消防隊員，甚或教堂司事或唱詩班的指揮。
「妳已經給了我們五篇法蘭西斯．克萊恩（Francis X. Clines）的傑作，」我跟她說。我指的是《紐約時報》裡專寫本地新聞專題的記者，他的文筆優美而有溫度。
「但是這樣對妳、對我、對這門課來說，都還不夠好；我要妳更深入一點，找出自己跟妳打算要寫的這個地方之間有什麼聯繫。」
她問我心裡想的是什麼樣的作品，我說我不想給予任何建議，因為這門課的主要用意就是大家一起思考可能的解決途徑；但是因為她是我的第一隻白老鼠，所以我還是得試一試：「妳在未來幾個星期去教堂的時候，」我說，「就坐在那裡，想著那場火災。經過三、四個星期天之後，教堂就會告訴妳那場火災的意義何在。」
然後我又說：「上帝會跟教堂說，要教堂告訴妳那場火災的意義何在。」
我聽到教室裡的學生倒抽一口冷氣。美國人只要一聽到有人提起宗教，就大驚小怪；但是學生看得出來我不是在開玩笑，從那個時候開始，他們就很認真地看待我的想法。每個星期，他們會邀請其他人分享各自的生命經驗，告訴我們一個觸及他們利益或情感的地方，試著決定要如何寫那個地方。
每一堂課，我會花一半的時間教寫作技巧、閱讀其他非虛構文類作家所寫的作品—這些作家都已經解決了學生還在苦思出路的問題；另外一半的時間用於我們的實驗室：解剖作家組織問題的手術檯。
最大的問題多半就是濃縮：如何從一大堆糾結不清的經驗、感覺和記憶中，提煉出一段條理分明、邏輯連貫的論述。「我要寫一篇關於愛荷華州內小鎮消失的故事，」有個女學生跟我們說。她描述小時候住在祖母農場上的生活，說明從那之後，中西部小鎮生活的肌理如何被耗損殆盡。
這是一個很好的美國題材，也是非常有價值的社會史主題。但是沒有人能夠在一篇文章裡像樣地涵蓋愛荷華州所有消失的小鎮；到最後可能只剩下概括性的論述，又沒有人情趣味。
作者必須只寫愛荷華州內某一個小鎮的消失，藉此帶出背後更大的主題；即使在那個小鎮上，她可能也必須再縮小故事的範圍：寫一間店鋪或是一個家庭或是一座農場。我們也討論了不同的手法，最後作者才慢慢地將故事的範圍縮小到「人」的尺度。
我也發現學生透過摸索，經常很快就能找到適當的路徑，而且教室裡的每一個人也都看得出來，讓我頗感訝異。某個學生可能會說，他想寫一篇關於他曾經住過的一個城鎮，也大膽提出可能的途徑：「我可以寫X。」但是，甚至連他自己都覺得這個X沒有意思，缺乏獨特性；Y跟Z也很無趣；其他的P和Q和R也是一樣。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。