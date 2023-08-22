2023/08/22,
印太

地產大亨賽塔當選泰國總理，為泰黨遭支持者罵背棄民主陣營

地產大亨賽塔當選泰國總理，為泰黨遭支持者罵背棄民主陣營
泰國第30任總理賽塔。Photo Credit: GettyImages

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泰國大選在5月14日結束後陷入政治僵局，領先的前進黨總理候選人皮塔不被親軍方的參議院支持。直到8月22日，第二大黨為泰黨在獲得其他10個政黨的支持下，總理候選人、地產大亨賽塔最終獲得參眾議院750席中過半數支持票數，成為第30任總理，但為泰黨也因此被支持者罵背叛民主陣營。

（中央社）泰國國會今天進行第三次總理選舉，第二大黨為泰黨領軍的11黨聯盟推出地產大亨賽塔以參眾議院750席中過半數支持席次，順利當選為泰國第30任總理。

由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟共有314席，推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

今天的總理選舉從下午3時30分左右開始投票，大約將近5時，賽塔獲得參眾議院750席中過半數支持票數，泰國政壇在5月14日的國會眾議院選舉後超過3個月的僵局終於落幕，賽塔順利當選成為泰國第30任總理。

為泰黨組成的11黨聯盟包括了親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath），但也因此不斷被支持者罵背棄民主陣營。

公民力量黨是親軍方人士和退役軍人為了贏得2019年大選而組成的政黨，黨魁普拉威曾任陸軍司令；團結建國黨則是去年為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這2個政黨親軍方色彩濃厚。

2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變，推翻為泰黨組成的政府，泰國歷史上軍方更有多次發動政變推翻民選政府的紀錄，為泰黨的前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai）執政時期就曾遭政變，為泰黨在選舉期間曾表示不會和這2個政黨合作。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨拿下141席成為第二大黨。

為泰黨總理候選人受訪
Photo Credit: 中央社
圖為為泰黨總理候選人 賽塔（左）與前總理戴克辛的女兒貝丹東（左2）

前進黨、為泰黨及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。

皮塔因此在7月13日的國會總理選舉中失利，未達所需票數，在19日的第二次選舉中有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，半數參眾議員投票反對皮塔被二次提名，皮塔競逐總理大位兩度失利後只好把組閣權讓給為泰黨。

而這第三次總理選舉頗經曲折，在皮塔第二次總理選舉失利後，有多名學者和前進黨眾議員向監察員辦公室陳情，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會19日的投票違反憲法賦予的權利。監察員認為國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，因此將此案送到憲法法庭裁決。

憲法法庭認為，提出陳情的人必須是權利或自由受到國家機關侵犯的人，以這個案子來說，陳情的人並沒有被提名為總理候選人，因此憲法法庭不對此案做出解釋。這也代表皮塔能再度獲得總理提名的希望破滅。

國會原訂在7月27日舉行第三次總理選舉，因為監察員將陳情案送至憲法法庭而延期到8月4日，憲法法庭8月3日受理案子後又再度延期。第三次總理選舉因此延宕了將近一個月，直到今天才再度登場。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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