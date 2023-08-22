地產大亨賽塔當選泰國總理，為泰黨遭支持者罵背棄民主陣營
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泰國大選在5月14日結束後陷入政治僵局，領先的前進黨總理候選人皮塔不被親軍方的參議院支持。直到8月22日，第二大黨為泰黨在獲得其他10個政黨的支持下，總理候選人、地產大亨賽塔最終獲得參眾議院750席中過半數支持票數，成為第30任總理，但為泰黨也因此被支持者罵背叛民主陣營。
（中央社）泰國國會今天進行第三次總理選舉，第二大黨為泰黨領軍的11黨聯盟推出地產大亨賽塔以參眾議院750席中過半數支持席次，順利當選為泰國第30任總理。
由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟共有314席，推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。
今天的總理選舉從下午3時30分左右開始投票，大約將近5時，賽塔獲得參眾議院750席中過半數支持票數，泰國政壇在5月14日的國會眾議院選舉後超過3個月的僵局終於落幕，賽塔順利當選成為泰國第30任總理。
為泰黨組成的11黨聯盟包括了親軍方的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath），但也因此不斷被支持者罵背棄民主陣營。
公民力量黨是親軍方人士和退役軍人為了贏得2019年大選而組成的政黨，黨魁普拉威曾任陸軍司令；團結建國黨則是去年為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這2個政黨親軍方色彩濃厚。
2014年時任陸軍司令的帕拉育發動政變，推翻為泰黨組成的政府，泰國歷史上軍方更有多次發動政變推翻民選政府的紀錄，為泰黨的前身泰愛泰黨（Thai Rak Thai）執政時期就曾遭政變，為泰黨在選舉期間曾表示不會和這2個政黨合作。
泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨拿下141席成為第二大黨。
前進黨、為泰黨及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。
皮塔因此在7月13日的國會總理選舉中失利，未達所需票數，在19日的第二次選舉中有眾議員主張根據議事規則41條，議案被否決後，同一個會期不能再提出，因此皮塔不能被二次提名，半數參眾議員投票反對皮塔被二次提名，皮塔競逐總理大位兩度失利後只好把組閣權讓給為泰黨。
而這第三次總理選舉頗經曲折，在皮塔第二次總理選舉失利後，有多名學者和前進黨眾議員向監察員辦公室陳情，總理的選舉應該根據憲法159和272條，而不適用議事規則，因此國會19日的投票違反憲法賦予的權利。監察員認為國會拒絕皮塔被二次提名有違憲之虞，因此將此案送到憲法法庭裁決。
憲法法庭認為，提出陳情的人必須是權利或自由受到國家機關侵犯的人，以這個案子來說，陳情的人並沒有被提名為總理候選人，因此憲法法庭不對此案做出解釋。這也代表皮塔能再度獲得總理提名的希望破滅。
國會原訂在7月27日舉行第三次總理選舉，因為監察員將陳情案送至憲法法庭而延期到8月4日，憲法法庭8月3日受理案子後又再度延期。第三次總理選舉因此延宕了將近一個月，直到今天才再度登場。
新聞來源
- 地產大亨賽塔當選泰國總理 3個月僵局落幕（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。