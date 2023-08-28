免費語音轉文字工具「Buzz」：除了逐字稿，還能讓你的影片快速產生字幕

我們想讓你知道的是
「Buzz」不僅是一個功能強大的AI語音轉文字工具，更是免費、易用且支援多平台的解決方案。無論你是學生想要快速記錄課堂筆記，還是YouTube創作者想要迅速產生字幕，或是專業人士需要準確的會議記錄，「Buzz」都能為你的工作和學習帶來效率的提升。
之前在電腦玩物中介紹過一款AI語音轉文字的「單機軟體」：「WhisperDesktop語音轉文字免費單機軟體，AI影片字幕實測比較」，利用OpenAI的Whisper算法來將語音內容轉換成逐字稿，效果不錯，而且因為使用電腦本身的硬體運算，所以軟體使用上也完全免費。
今天要介紹的是另一款類似的電腦單機軟體：Buzz，它可以同時支援Windows、Mac、Linux等不同作業系統，而且介面操作更簡單，轉換效果（取決於你使用的Whisper模型大小）與速度（取決於你的電腦硬體）也很好。
這類語音轉文字工具，因為OpenAI的Whisper算法的加入，轉換出來的影片字幕、錄音逐字稿的效果，可以說有超大幅度的提升，在實用性上更能節省大量的手動修正時間，例如可以用在：
- 學生記錄課堂筆記
- 工作人員會議記錄
- 拍攝影片後進行訪談字幕製作
- YouTube創作者快速產生字幕等等
接下來，就簡單示範一下「Buzz」的操作流程，以及實際測試的效果。
Buzz操作流程
首先來到「Buzz」的軟體開發頁面，你可以在最新版軟體頁面，下載不同系統的軟體。
安裝完成後，一開啟「Buzz」，我們只會看到一個匯入影音檔案的「＋」按鈕，先匯入我們要轉換文字的影片或錄音檔案。
接著會彈出一個設定畫面：
- 預設選擇Whisper AI模型，你也可以試試看不同的。
- 要覺得使用的運算模型大小，模型愈大，正確度愈高，但需要的電腦硬體也愈高，運算時間也會增加：預設是tiny ，但起碼要small以上大小，才有讓人很滿意的文字轉換效果。
- 轉換方式如果是單純的語音轉文字，就選擇Transcribe即可。
- 最後設定要轉換出來的檔案格式。
- 按下「Run」。
基本操作上非常簡單直覺。
轉換速度測試
因為是單機軟體，AI的運算用我們自己電腦的資源，所以速度基本上取決於我們用什麼設備的電腦，最好有獨立顯示卡。
但如果是沒有獨立顯示卡的筆電可不可以？還是可以的。
例如下面我使用沒有獨立顯示卡的Surface Pro來測試，轉換的是一個100 MB、20分鐘長度的錄音檔案（WAV）。
- 當我選擇tiny運算模型時，轉換時間是5分鐘48秒。
- 當我選擇Small運算模型時，轉換時間是24分鐘21秒。
轉換效果比較
選擇tiny運算模型雖然比較快，但是和Small模型轉換出來的文字結果，有明顯的落差。
下圖左方是「Small」模型轉換出來的結果，右方是「Tiny」模型轉換出來的結果。
「Small」模型的文字正確度、流暢度明顯的優異許多，基本上已經是只需要很少修正的逐字稿了。而如果使用更大的運算模型，正確度也會繼續提高。
「Buzz」不僅是一個功能強大的AI語音轉文字工具，更是免費、易用且支援多平台的解決方案。無論你是學生想要快速記錄課堂筆記，還是YouTube創作者想要迅速產生字幕，或是專業人士需要準確的會議記錄，「Buzz」都能為你的工作和學習帶來效率的提升。
在使用時，我們還可以透過不同模型的選擇，控制適合自己電腦與需求的轉換速度和精確度，找到最適合需求的平衡點。
有興趣的朋友，也可以進一步研究：
本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此
原標：Buzz 用 AI一鍵影音轉文字：免費準確的語音轉字幕、逐字稿軟體
延伸閱讀
- 影片自動上字幕！免費軟體pyTranscriber，10分鐘搞定一小時影片
- 如何利用ChatGPT App「語音轉文字」做會議記錄或筆記，提升輸出效率？
- 如何使用Windows 11「語音輸入」繁體中文，快速完成會議紀錄、思考筆記？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
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疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
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Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
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Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
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產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
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