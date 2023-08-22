前苗栗縣長徐耀昌宣布退黨：國民黨主席朱立倫表示苗栗縣2席立委選情穩

（中央社）前苗栗縣長徐耀昌日前喊「下架國民黨」，遭考紀會發函要求說明，他今（22）日宣布退出國民黨。國民黨今天表示，考紀會規範黨員的爭議言論是理所當然，只有貫徹黨紀才能明辨是非，對於徐耀昌退黨一事表達遺憾。

徐耀昌日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢晚會中喊「下架國民黨」惹議，國民黨中央考紀會發函請他表示意見。徐耀昌今天凌晨在臉書發文批評黨內少數決策、密室政治，宣布退出國民黨。

國民黨發布新聞稿表示，不管對徐耀昌或是苗栗縣政，國民黨向來都非常支持，對於徐耀昌退黨一事表達遺憾，但政黨大家庭需要所有黨員一起維護，任何政黨都需貫徹黨紀明辨是非。黨紀規範沒有特權，考紀會一定會依照相關規定處理。

國民黨指出，為了讓台灣人民過好日子，為了捍衛中華民國尊嚴，面對2024總統暨立委關鍵選戰，希望大家「大我大一點，小我小一點」，只有團結一心、共同努力，才能邁向勝選。

朱立倫表示不捨：「小恩小怨和過去這些都不是重點」

前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨，國民黨主席朱立倫今天表示，大家都是老朋友、好朋友，感到不捨跟遺憾，但必須嚴正按照黨紀來處理，「小恩小怨和過去的這些都不是重點」。

朱立倫今天陪同立委參選人張智倫到新北市中和與鄉親座談及到廣濟宮上香祈福。他接受媒體聯訪時，針對徐耀昌退黨一事作上述表示。

朱立倫說，國民黨是一個大家庭，大家庭是屬於全體黨員，全體支持者的，所以必須要有嚴正的黨紀，任何人違反黨紀，都必須嚴正的處理，所以考紀會會秉持這樣的原則處理。

他表示，於私，大家都是老朋友、好朋友，也對此感到不捨跟遺憾，但是還是回歸一句話，這個大家庭是屬於大家的。必須嚴正地按照黨紀來處理。

對於徐耀昌列舉國民黨總統參選人侯友宜的4大罪狀，朱立倫表示，侯友宜獲得全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，在過程當中，大家也看到侯友宜的民調是當時最高的，也是所有縣市長、立委共同支持的。

他表示，大家正在團結努力過程當中，小恩小怨和過去的這些都不是重點，真正的重點是大家都在為了中華民國，為了兩岸的和平、為了公平正義，必須要下架民進黨，必須團結努力來確保台灣安全。

他表示，侯友宜的民調最近不斷上升，大家必須持續團結努力整合，才能下架民進黨，才能確保兩岸和平和台灣安全，各媒體民調可做比較和參考。

他強調，希望大我大一點、小我小一點，如果只有自我，或只有小我，就無法走出大局，不要糾結在小我當中，大家共同努力團結。他認為徐耀昌退黨不會影響苗栗縣，他說，苗栗縣的2席立委選情是穩定的。

縣長鍾東錦支持：苗栗財政問題是蔡英文上任協助改善

前苗栗縣長徐耀昌凌晨在臉書發文宣布退出國民黨，縣長鍾東錦被問及此事表示，政治不是一輩子，要有是非，遺憾但支持。鍾東錦並提及，總統蔡英文上任後，苗栗財政有中央協助才漸漸改善。

徐耀昌日前在郭台銘的主流民意大聯盟苗栗場造勢活動上，站台挺郭台銘，並喊出「下架國民黨」，引發黨內爭議，國民黨中央考紀會14日發函，請他10日內陳述意見，未料徐耀昌今天凌晨透過臉書發文，宣布退出國民黨。

徐耀昌上午面對媒體追問，不願受訪，只說「不方便，改天再說」。

對於徐耀昌突然宣布退黨，國民黨苗栗縣黨部僅透過訊息表示「深表遺憾」。

苗栗縣長鍾東錦上午受訪表示，聽到徐耀昌退黨，有點心痛與遺憾，但仍尊重。

鍾東錦說，徐耀昌8年多前上任縣長之初，受到的委屈難以為外人道，當時縣府負債龐大、公務員薪水發不出，國民黨執政任期尚有近1年半，卻沒協助。

鍾東錦指出，無論縣庫財政窟窿有多大，國民黨中央當時的執政團隊都有很大責任，但那時他聽到的狀況是，徐耀昌頻頻北上行政院求助，包括時任的行政院長、財政部長都對苗栗財政艱困非常冷漠，「那陣子我看到他的疲憊與辛勞，後來的改變，反而是小英總統上任後，財政有中央協助才漸漸改善」。

鍾東錦說，徐耀昌屆滿後卸任，仍有心繼續為鄉親服務，但在國民黨初選民調以些微差距落敗，本來也就想退休了，黨中央若在人情冷暖上能適當伸出友誼、溫暖的手，找幾個立委來關心也好，這些動作並不是那麼困難，主席能親自到訪又更好，「等到事情爆發僵在那裡不可收拾，我做小老弟的人，也不太好講太多話」。

徐耀昌發文中提及去年縣長選舉提名及2024大選，批評「中央為了少數人的私心，提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人，且把數十年的同志情誼，無情斬斷，與如今2024總統大選的情形有何不同？」、「失去政權，也扮演不好在野黨的角色，當我們的從政人員遭到綠營無情打擊、圍剿時，選擇切割、果斷放棄」。

去年苗栗縣長選舉，國民黨提名謝福弘，引發布局深耕基層已久的鍾東錦支持者不滿，藍營嚴重分裂下，鍾東錦最後以無黨籍參選並勝選。

鍾東錦說，對於自己未被提名他並不驚訝，但他比較在意的是，當時支持國民黨提名的那位大老，目前跟藍營參選人沒有什麼接觸，反而只有民進黨總統參選人、副總統賴清德來苗栗到這名大老家用餐，「有時候政治還是要有是非，不能太和稀泥，所以我支持徐縣長的決定」。

苗栗縣選舉派系合縱連橫是重點，曾玟學：無黨籍聯盟事態越趨明確

前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨，苗栗縣議員曾玟學表示，苗栗派系間的合縱連橫一直是選舉的重點，影響力甚至比政黨大，「伏筆從去年縣長選舉就已埋下」這結果不會讓人太意外。