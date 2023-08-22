前苗栗縣長徐耀昌宣布退黨：國民黨主席朱立倫表示苗栗縣2席立委選情穩
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前苗栗縣長徐耀昌，因在郭台銘造勢場合上大喊「下架國民黨」，今（22）日自行並宣布退黨。現任苗栗縣長鍾東錦表示不捨但支持：「有時候政治還是要有是非，不能太和稀泥，所以我支持徐縣長的決定。」
（中央社）前苗栗縣長徐耀昌日前喊「下架國民黨」，遭考紀會發函要求說明，他今（22）日宣布退出國民黨。國民黨今天表示，考紀會規範黨員的爭議言論是理所當然，只有貫徹黨紀才能明辨是非，對於徐耀昌退黨一事表達遺憾。
徐耀昌日前在鴻海創辦人郭台銘的造勢晚會中喊「下架國民黨」惹議，國民黨中央考紀會發函請他表示意見。徐耀昌今天凌晨在臉書發文批評黨內少數決策、密室政治，宣布退出國民黨。
國民黨發布新聞稿表示，不管對徐耀昌或是苗栗縣政，國民黨向來都非常支持，對於徐耀昌退黨一事表達遺憾，但政黨大家庭需要所有黨員一起維護，任何政黨都需貫徹黨紀明辨是非。黨紀規範沒有特權，考紀會一定會依照相關規定處理。
國民黨指出，為了讓台灣人民過好日子，為了捍衛中華民國尊嚴，面對2024總統暨立委關鍵選戰，希望大家「大我大一點，小我小一點」，只有團結一心、共同努力，才能邁向勝選。
朱立倫表示不捨：「小恩小怨和過去這些都不是重點」
前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨，國民黨主席朱立倫今天表示，大家都是老朋友、好朋友，感到不捨跟遺憾，但必須嚴正按照黨紀來處理，「小恩小怨和過去的這些都不是重點」。
朱立倫今天陪同立委參選人張智倫到新北市中和與鄉親座談及到廣濟宮上香祈福。他接受媒體聯訪時，針對徐耀昌退黨一事作上述表示。
朱立倫說，國民黨是一個大家庭，大家庭是屬於全體黨員，全體支持者的，所以必須要有嚴正的黨紀，任何人違反黨紀，都必須嚴正的處理，所以考紀會會秉持這樣的原則處理。
他表示，於私，大家都是老朋友、好朋友，也對此感到不捨跟遺憾，但是還是回歸一句話，這個大家庭是屬於大家的。必須嚴正地按照黨紀來處理。
對於徐耀昌列舉國民黨總統參選人侯友宜的4大罪狀，朱立倫表示，侯友宜獲得全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，在過程當中，大家也看到侯友宜的民調是當時最高的，也是所有縣市長、立委共同支持的。
他表示，大家正在團結努力過程當中，小恩小怨和過去的這些都不是重點，真正的重點是大家都在為了中華民國，為了兩岸的和平、為了公平正義，必須要下架民進黨，必須團結努力來確保台灣安全。
他表示，侯友宜的民調最近不斷上升，大家必須持續團結努力整合，才能下架民進黨，才能確保兩岸和平和台灣安全，各媒體民調可做比較和參考。
他強調，希望大我大一點、小我小一點，如果只有自我，或只有小我，就無法走出大局，不要糾結在小我當中，大家共同努力團結。他認為徐耀昌退黨不會影響苗栗縣，他說，苗栗縣的2席立委選情是穩定的。
縣長鍾東錦支持：苗栗財政問題是蔡英文上任協助改善
前苗栗縣長徐耀昌凌晨在臉書發文宣布退出國民黨，縣長鍾東錦被問及此事表示，政治不是一輩子，要有是非，遺憾但支持。鍾東錦並提及，總統蔡英文上任後，苗栗財政有中央協助才漸漸改善。
徐耀昌日前在郭台銘的主流民意大聯盟苗栗場造勢活動上，站台挺郭台銘，並喊出「下架國民黨」，引發黨內爭議，國民黨中央考紀會14日發函，請他10日內陳述意見，未料徐耀昌今天凌晨透過臉書發文，宣布退出國民黨。
徐耀昌上午面對媒體追問，不願受訪，只說「不方便，改天再說」。
對於徐耀昌突然宣布退黨，國民黨苗栗縣黨部僅透過訊息表示「深表遺憾」。
苗栗縣長鍾東錦上午受訪表示，聽到徐耀昌退黨，有點心痛與遺憾，但仍尊重。
鍾東錦說，徐耀昌8年多前上任縣長之初，受到的委屈難以為外人道，當時縣府負債龐大、公務員薪水發不出，國民黨執政任期尚有近1年半，卻沒協助。
鍾東錦指出，無論縣庫財政窟窿有多大，國民黨中央當時的執政團隊都有很大責任，但那時他聽到的狀況是，徐耀昌頻頻北上行政院求助，包括時任的行政院長、財政部長都對苗栗財政艱困非常冷漠，「那陣子我看到他的疲憊與辛勞，後來的改變，反而是小英總統上任後，財政有中央協助才漸漸改善」。
鍾東錦說，徐耀昌屆滿後卸任，仍有心繼續為鄉親服務，但在國民黨初選民調以些微差距落敗，本來也就想退休了，黨中央若在人情冷暖上能適當伸出友誼、溫暖的手，找幾個立委來關心也好，這些動作並不是那麼困難，主席能親自到訪又更好，「等到事情爆發僵在那裡不可收拾，我做小老弟的人，也不太好講太多話」。
徐耀昌發文中提及去年縣長選舉提名及2024大選，批評「中央為了少數人的私心，提名一個苗栗縣人連名字都叫不出來的人，且把數十年的同志情誼，無情斬斷，與如今2024總統大選的情形有何不同？」、「失去政權，也扮演不好在野黨的角色，當我們的從政人員遭到綠營無情打擊、圍剿時，選擇切割、果斷放棄」。
去年苗栗縣長選舉，國民黨提名謝福弘，引發布局深耕基層已久的鍾東錦支持者不滿，藍營嚴重分裂下，鍾東錦最後以無黨籍參選並勝選。
鍾東錦說，對於自己未被提名他並不驚訝，但他比較在意的是，當時支持國民黨提名的那位大老，目前跟藍營參選人沒有什麼接觸，反而只有民進黨總統參選人、副總統賴清德來苗栗到這名大老家用餐，「有時候政治還是要有是非，不能太和稀泥，所以我支持徐縣長的決定」。
苗栗縣選舉派系合縱連橫是重點，曾玟學：無黨籍聯盟事態越趨明確
前苗栗縣長徐耀昌宣布退出國民黨，苗栗縣議員曾玟學表示，苗栗派系間的合縱連橫一直是選舉的重點，影響力甚至比政黨大，「伏筆從去年縣長選舉就已埋下」這結果不會讓人太意外。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。