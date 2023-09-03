《如果我的朋友是婦科醫生，我會這樣問她》：私密處脫毛真的比較乾淨？陰毛不用吹風機吹乾會發炎嗎？
我們想讓你知道的是
「吹風機只能用來吹乾頭髮！」你是否也見過這樣的警告標語？我曾在公共浴池裡見到這樣的標語後忍不住笑了。是有多少人在用吹風機吹其他部位的毛髮，才會有這樣的標語出現啊？究竟洗完澡陰毛需不需要特別吹乾呢？
文：柳知沅
私密處脫毛，真的比較乾淨？
《Girls&Sex：Navigating the Complicated New Landscape》的作者Peggy Orenstein曾說過：「脫毛就是將私人空間變成公共空間。」當露腿的穿著風格開始盛行的時候，脫腿毛就隨之流行起來；在露出腋窩的穿無袖裝普及之後，除腋毛也變成了理所應當的事情。
似乎在人們的意識當中（尤其是亞洲人），身體上長出長長的體毛就過於凸顯，女性也不夠完美理想，沒有體毛的光滑皮膚才被認為是美的，才是時髦的。」
那裡為什麼會長毛？
頭髮或者睫毛的毛髮並不會特別引起人們的注意，然而在青春期開始後，腋下和外陰長出來的毛髮卻總讓人覺得很奇怪。為什麼這些部位會長出毛髮呢？
這些毛髮既不美觀，又沒什麼實際用途。
直到成為醫學院學生後，我才知道陰毛（註1）也有它的用途。
陰毛可以有效地減少摩擦，而且與毛囊相連的皮脂分泌腺會適當分泌皮脂，這些都能保護私密處及皮膚。
除此之外，陰毛還能保護毛髮下面神經細胞的敏感度，也能保溫和減少摩擦。
「私密處應該脫毛嗎？」
「私密處脫毛比較衛生嗎？」
隨著私密處脫毛的流行，越來越多的人來詢問這樣的問題。
在診療過程當中我經常見到私密處已經脫毛的患者來看診，其中有一些患者正是因為私密處脫毛後皮膚出現了問題才前來。
私密處脫毛有哪些好處？我聽到患者最普遍的回答就是：「感覺變乾淨了，小便和經血不會粘在陰毛上，感覺清爽了許多。」另外，也有認為私密處脫毛可以有效預防陰道炎的說法。
然而，去除陰毛並不能減少或預防性病的發生。
去除陰毛確實能夠預防陰虱的產生，但是尖性濕疣會在沒有陰毛的皮膚上加速擴散。
因為尖性濕疣是在鱗狀上皮細胞（註2）上繁殖的，而陰毛具有能抑制其繁殖的作用。
經期常會有血塊留在陰毛上，考慮到這一點，除掉陰毛似乎看起來更加衛生且有益健康，但是沒有了陰毛的隔離，沾滿經血的衛生棉就會直接與皮膚接觸，這樣危害更大。
陰毛具有保護膜的作用，事實上私密處脫毛後的皮膚較容易產生灼熱感（Burning sensation）（註3）和搔癢症（註4）。
體毛確實會給人一種非常雜亂的感覺，而且陰毛呈捲曲狀，看起來就更不美觀了。
其實過去在進行手術之前，消毒過程中會剔除體毛，目的是減少細菌感染，同時讓醫生的視野更加清晰。
但最近有調查結果表明，體毛並不會造成手術中的細菌感染，所以現在手術之前不會將體毛全部剔除，只剔除影響視野的部分即可。
如果實在難以接受長長的陰毛，可以用除毛剪刀稍加修剪。
雖然不太美觀，但對皮膚具有保護膜作用的陰毛最好不要去除。
然而現今社會把私密處脫毛似乎也像腋窩脫毛一樣視作一種禮儀，這種現象實在讓人焦慮。
自然的才是最美的，也是最珍貴的。
陰毛不用吹風機吹乾會發炎嗎？
「吹風機只能用來吹乾頭髮！」你是否也見過這樣的警告標語？
我曾在公共浴池裡見到這樣的標語後忍不住笑了。
是有多少人在用吹風機吹其他部位的毛髮，才會有這樣的標語出現啊？
就像沖涼後用毛巾擦乾身上的水一樣，很多人會用吹風機把外陰吹乾。
加上很多人認為外陰周圍潮濕會引發陰道炎和外陰炎症，所以洗完澡之後會習慣性地用吹風機吹乾陰毛。
頭髮不徹底吹乾會產生頭皮屑和異味，同樣陰毛不徹底吹乾也會引發炎症，很多人大概都有著這樣的想法。
但是陰毛和頭髮不同，頭髮是從又厚又硬的頭皮上長出來的，而陰毛長在比臉部皮膚還柔軟、敏感的皮膚上，而且比任何一個部位的皮膚都脆弱，所以外陰部位的皮膚更加需要保持水分層和油脂層的穩定和平衡。
灼熱的風會破壞油脂層的平衡。雖然低溫、微風能夠在一定程度上減輕破壞程度，但自然風乾還是最有益於外陰部皮膚的處理方式。
所以再也不要讓吹風機靠近外陰了。
自然風乾是最好的，或者使用按壓毛巾的方式吸乾外陰部位的水分就足夠了。
註釋
- 第二性徵開始發育之後，受到雄激素分泌的影響， 恥骨周圍的毛髮會逐漸變粗、變厚並捲曲。
- 鱗狀上皮細胞（squamous epithelialcell）：是一種扁皮形狀細胞，是構成皮膚外層的細胞之一，具有保護作用。
- 灼熱感：像火燒一樣的感覺。
- 搔癢症：搔癢的症狀。
書籍介紹
本文摘錄自《如果我的朋友是婦科醫生，我會這樣問她》，幸福出版
作者：柳知沅
譯者：王琳
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。