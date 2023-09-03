《如果我的朋友是婦科醫生，我會這樣問她》：私密處脫毛真的比較乾淨？陰毛不用吹風機吹乾會發炎嗎？

文：柳知沅

私密處脫毛，真的比較乾淨？

《Girls&Sex：Navigating the Complicated New Landscape》的作者Peggy Orenstein曾說過：「脫毛就是將私人空間變成公共空間。」當露腿的穿著風格開始盛行的時候，脫腿毛就隨之流行起來；在露出腋窩的穿無袖裝普及之後，除腋毛也變成了理所應當的事情。

似乎在人們的意識當中（尤其是亞洲人），身體上長出長長的體毛就過於凸顯，女性也不夠完美理想，沒有體毛的光滑皮膚才被認為是美的，才是時髦的。」

那裡為什麼會長毛？

頭髮或者睫毛的毛髮並不會特別引起人們的注意，然而在青春期開始後，腋下和外陰長出來的毛髮卻總讓人覺得很奇怪。為什麼這些部位會長出毛髮呢？

這些毛髮既不美觀，又沒什麼實際用途。

直到成為醫學院學生後，我才知道陰毛（註1）也有它的用途。

陰毛可以有效地減少摩擦，而且與毛囊相連的皮脂分泌腺會適當分泌皮脂，這些都能保護私密處及皮膚。

除此之外，陰毛還能保護毛髮下面神經細胞的敏感度，也能保溫和減少摩擦。

「私密處應該脫毛嗎？」 「私密處脫毛比較衛生嗎？」

隨著私密處脫毛的流行，越來越多的人來詢問這樣的問題。

在診療過程當中我經常見到私密處已經脫毛的患者來看診，其中有一些患者正是因為私密處脫毛後皮膚出現了問題才前來。

私密處脫毛有哪些好處？我聽到患者最普遍的回答就是：「感覺變乾淨了，小便和經血不會粘在陰毛上，感覺清爽了許多。」另外，也有認為私密處脫毛可以有效預防陰道炎的說法。

然而，去除陰毛並不能減少或預防性病的發生。

去除陰毛確實能夠預防陰虱的產生，但是尖性濕疣會在沒有陰毛的皮膚上加速擴散。

因為尖性濕疣是在鱗狀上皮細胞（註2）上繁殖的，而陰毛具有能抑制其繁殖的作用。

經期常會有血塊留在陰毛上，考慮到這一點，除掉陰毛似乎看起來更加衛生且有益健康，但是沒有了陰毛的隔離，沾滿經血的衛生棉就會直接與皮膚接觸，這樣危害更大。

陰毛具有保護膜的作用，事實上私密處脫毛後的皮膚較容易產生灼熱感（Burning sensation）（註3）和搔癢症（註4）。

體毛確實會給人一種非常雜亂的感覺，而且陰毛呈捲曲狀，看起來就更不美觀了。

其實過去在進行手術之前，消毒過程中會剔除體毛，目的是減少細菌感染，同時讓醫生的視野更加清晰。

但最近有調查結果表明，體毛並不會造成手術中的細菌感染，所以現在手術之前不會將體毛全部剔除，只剔除影響視野的部分即可。

如果實在難以接受長長的陰毛，可以用除毛剪刀稍加修剪。

雖然不太美觀，但對皮膚具有保護膜作用的陰毛最好不要去除。

然而現今社會把私密處脫毛似乎也像腋窩脫毛一樣視作一種禮儀，這種現象實在讓人焦慮。

自然的才是最美的，也是最珍貴的。

陰毛不用吹風機吹乾會發炎嗎？

「吹風機只能用來吹乾頭髮！」你是否也見過這樣的警告標語？

我曾在公共浴池裡見到這樣的標語後忍不住笑了。

是有多少人在用吹風機吹其他部位的毛髮，才會有這樣的標語出現啊？

就像沖涼後用毛巾擦乾身上的水一樣，很多人會用吹風機把外陰吹乾。

加上很多人認為外陰周圍潮濕會引發陰道炎和外陰炎症，所以洗完澡之後會習慣性地用吹風機吹乾陰毛。

頭髮不徹底吹乾會產生頭皮屑和異味，同樣陰毛不徹底吹乾也會引發炎症，很多人大概都有著這樣的想法。

但是陰毛和頭髮不同，頭髮是從又厚又硬的頭皮上長出來的，而陰毛長在比臉部皮膚還柔軟、敏感的皮膚上，而且比任何一個部位的皮膚都脆弱，所以外陰部位的皮膚更加需要保持水分層和油脂層的穩定和平衡。

灼熱的風會破壞油脂層的平衡。雖然低溫、微風能夠在一定程度上減輕破壞程度，但自然風乾還是最有益於外陰部皮膚的處理方式。

所以再也不要讓吹風機靠近外陰了。

自然風乾是最好的，或者使用按壓毛巾的方式吸乾外陰部位的水分就足夠了。

註釋

第二性徵開始發育之後，受到雄激素分泌的影響， 恥骨周圍的毛髮會逐漸變粗、變厚並捲曲。 鱗狀上皮細胞（squamous epithelialcell）：是一種扁皮形狀細胞，是構成皮膚外層的細胞之一，具有保護作用。 灼熱感：像火燒一樣的感覺。 搔癢症：搔癢的症狀。

書籍介紹

本文摘錄自《如果我的朋友是婦科醫生，我會這樣問她》，幸福出版

作者：柳知沅

譯者：王琳

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Photo Credit: 幸福

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航