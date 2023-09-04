《情緒行為操控心理學》：愛說冷笑話、黑色幽默或黃色笑話的人，從心理學可以看出他們的內心世界

文：趣味心理學會

訴說失敗遭遇，和人親近是目的

居酒屋內，四名七十歲左右的微醺男性正在聊天。其中一個人說：「我的腸子裡面長了息肉，幸好是良性的。」另一個人接著說：「我有糖尿病，今天來這裡之前還打了胰島素。」隨後，又一個人說：「我被診斷出喉癌，因為發現得早，所以治療之後就痊癒了。」最後一個人聞言道：「我因為腦梗塞昏倒，如果救護車慢個十分鐘到醫院，我就沒命了。」然後，他們開始互相炫耀自己正服用幾種藥物。

上述對話的內容都是在講述自己的罹病經驗，硬要說的話，其實全是一些不幸的經驗，可是他們居然笑著談論那些不幸。

如同上述的例子，「自行暴露不幸或失敗」是向對方大大敞開心房的證據。此外，當中也有想要增進彼此的親密度的意思。

人有「聽他人訴說自己的不幸時，會對對方產生好感」的傾向。聽到藝人上談話節目講述自己的失敗經驗之後，有些人就會覺得自己跟這位藝人變得更加熟悉——這也是出自於同樣的心理傾向。

從開玩笑手法，看穿對方的個性

從冷笑話到黑色幽默、帶有性騷擾色彩的黃腔，喜歡開玩笑的人處處都是。心理學專家指出，我們可以從一個人喜歡哪種笑話來看出那個人的內心。

例如，接連說冷笑話的人多半擁有強烈的自我表現欲，想成為眾所矚目的焦點。儘管他們也想靠才華或工作手腕來引人注目，可惜事與願違。於是，為了填補那樣的欲求不滿，他們開始不斷說冷笑話，以引起周圍的注目。只要有心，人人都能量產冷笑話，因此也能迅速解決欲求不滿的問題。不停說冷笑話的人之所以會建立出沉浸在自我滿足之中的形象，也是因為如此。

另外，愛說黑色笑話的人通常比較容易被別人視為性格乖僻的人，然而，個性認真、思考方式平凡的人其實也常常說黑色笑話——他們往往對於自己身為認真而平凡的類型心懷不滿，並且因此感到自卑，而這種曲折的心理狀態便會讓他們說出不符合自己原本個性的帶刺笑話。

有不少一喝醉就開始說帶有性騷擾色彩之黃色笑話的男性，在性方面都抱持著自卑感。孩提時代或青年期曾在女性面前出醜，或者有被女性忽視的經驗的男性，等到自己變得比較顯眼、社會地位比較高之後，就會想藉此一掃過去的怨恨。

示弱迎合，博得好感的高明技術

有些人總是一找到機會就開始否定自己，然而，他們多半只是在等周遭的人對他們說「才不會呢」，並沒有打算解決這些缺點。例如，在重要會議上遲到的後輩激烈地自責說「真的很抱歉，我好討厭這麼散漫的自己。我沒資格當社會人⋯⋯」，通常這種時候，卑微的人心中大多潛藏著「利用打壓自己來誘出對方的好意反應或援助」的心理。在心理學上，這稱為「迎合行動」。

不得不說，過度的反省確實會讓周遭的人出言安慰說「有時候就是會這樣，你不要消沉了」，進而演變成明明被他人添麻煩、卻不知為何反倒先開口鼓勵對方的逆轉現象。

此外，為了隱藏自己的能力而故意裝傻，也可說是迎合行動之一。舉例來說，年輕女性對男性撒嬌說「哎喲∼我那麼笨，我不會啦∼」就是最具代表性的例子——這是一場「即使是自己一個人能做到的事，也要裝傻要求男性援助」的「心理戰」。採取示弱迎合行動的人，可視為「什麼事情都想依賴人、依賴心很強、精神不成熟」的類型。

書籍介紹

本文摘錄自《（暢銷修訂版）情緒行為操控心理學：善用人際小心機！你也能優雅贏得每一場人生賽局》，方言文化出版

作者：趣味心理學會

譯者：羊恩媺

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Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航