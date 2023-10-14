死刑現場的聲音：日本獄警執行絞刑任務的過程，伴隨了極大的精神痛苦
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事實上，目前的絞刑方式對獄警來說是一種極大的精神負擔。筆者以泰國為例，向該獄警詢問對改變處決方式的看法，他說：「我希望日本也能改為藥物注射方式。執行絞刑會在我們內心深處留下難以言表的、親手殺人的罪惡感和心理壓力，讓我們終身難忘，甚至做噩夢。」
文：阪本敏夫
2022年7月26日，東京看守所執行了一次死刑。
據說看守所的獄警根據經驗預估了此次死刑執行，提前做好了心理準備。這是因為兩週多前發生了前所未有的重大事件。在參議院議員選舉活動期間的7月8日，前首相安倍晉三在奈良市街頭為候選人做助選演講時，被兇手用自製槍械殺害，這是一起令人極其震驚的事件。
至今為止，在發生驚動公眾的重大殺傷事件後，往往會執行死刑。最近的例子是在2021年12月21日，有3名死刑犯被處決。據推測，這是因為在8月6日小田急線和10月31日的京王線上，相繼發生了一系列無差別傷害事件，抱著殺意的行兇者在無處可逃的疾馳電車內，持刀襲擊車廂內的其他乘客，甚至縱火。
「又要執行死刑了！這次又會是誰呢？」
據說，在關押眾多死刑犯的東京看守所，現役獄警間曾有過這樣煞有其事的對話。「很可能是與重大事件有關的死刑犯吧。因為13名奧姆真理教的死刑犯是在4年前的2018年俄羅斯世界盃足球賽期間被處決的，所以這次很可能是秋葉原街頭兇殺事件的K（加藤智大）。」
這個預言成真，K被處決了。秋葉原街頭兇殺事件指的是2008年6月8日（星期日）發生在秋葉原步行街區的一起無差別殺傷事件。在此次重大事件中，K駕駛的一輛重達兩噸的卡車衝進熙熙攘攘的人行道，在撞倒多人後下車用匕首連續襲擊路人，導致7人死亡，10人受傷。
東京看守所的獄警們究竟是以何種心態面對執行K的死刑這件事的呢。在探討這個問題之前，讓我們先了解一下日本執行死刑的程式。
伴隨著極大的精神痛苦的職責
2015年2月，K被判處死刑。一旦確定死刑，檢察廳一般會在約4個月內向法務大臣提交《死刑執行申請（上申）書》。法務大臣以回復該書面申請的形式簽發死刑執行命令。雖然《刑事訴訟法》規定死刑必須在6個月內執行，但實際情況並非如此。以K為例，他在看守所裡被關押了7年以上。
2022年7月22日（星期五），法務大臣根據法務省刑事局提出的死刑執行令的草案，簽發了執行命令。檢察長指揮東京看守所長於7月26日（星期二）執行K的死刑。東京看守所的獄警在僅有的短暫時間（包括週末）內完成了棺材運送、絞索安裝、設備檢查、執行手冊確認、預演等程式，為確保執行死刑做好了充分準備。
執行死刑是執行任務中最為困難和令人不適的任務，絕不能容許任何失誤。由於需要熟練技能，這項任務由處理部門的警衛隊承擔。警衛隊共約15人，由隊長、副隊長和隊員組成。他們直接接觸死刑犯的日常生活，包括鍛煉、洗浴等，並每天與其交談。當死刑犯進出單人牢房時，他們會用手檢查衣服和身體，因此能感受到其體溫。可以說，他們與死刑犯的關係比點頭之交更親密。
隸屬於警衛隊的獄警都參與和死刑執行相關的所有工作，他們在執行死刑當天的職責如下：
- 押送死刑犯從單人牢房到執行死刑現場
- 參加宣讀執行死刑命令的儀式
- 為死刑犯戴上手銬，用白布遮蓋其面部並綁緊，讓其站在刑臺上，綁緊雙腳，並在脖子上套上絞索
- 在執行後解開絞索，在驗屍後清洗屍體，為屍體穿上符合其宗教信仰的服裝並裝入棺材
- 參加教誨儀式（類似於守靈和葬禮）
- 將棺材放進運屍車中
- 搬出棺材時列隊行禮向遺體告別
不言而喻，雖然這是一份職責，殺人是工作，但會帶來巨大的精神痛苦。
在執行死刑的最後一刻才會通知死刑犯
日本律師聯合會將廢除死刑制度作為其活動方針之一，圍繞重審期間不能執行死刑的規則，積極支援死囚的重審請求。在目前106名死刑犯中，有61人正在申請重審。
在過去，只有申訴冤案的死刑犯才會申請重審，因此，看守所的職員可以在一定程度上預測到執行死刑的順序，基本上按照被判處死刑的時間循序執行。然而，現在執行死刑的順序已經不像以前那樣可預測了。
根據法律規定，死刑必須在非公開和嚴格保密的情況下執行。現在，死刑犯會在指定的執行時間前一個小時從單人牢房被帶到與執行地點相鄰的教誨室，由看守所所長或作為其代理人的部長根據執行命令書對其進行核實詢問，然後宣佈執行死刑。
然而，大約在50年前，死刑犯都會在前一天或前兩天得到通知，並有機會與其家人見面告別。
當時，看守所將死刑犯待遇（Treatment，主要是指對死刑犯的立場、狀態、人格等的矯治——譯註）視為最重要任務，並有一種矯治的理念，即讓死刑犯懺悔自己的罪行，反省自己的行為，然後才執行死刑。否則，無法慰藉被害人及其家屬。對死刑犯進行集體待遇，提供娛樂、文化和情感教育等，並通過個別面談和指導促進他們進行自我反省。
此外，所長本人也努力通過與死刑犯直接對話的方式來了解他們的內心感受。
2021年11月，兩名死刑犯向大阪地方法院提起訴訟，要求國家支付約2000萬日圓的精神撫慰金等，理由是「當日告知死刑執行的做法違反憲法，是非人道行為。」原告方提交了大阪看守所記錄死刑程式的錄音帶作為證據。這是一份秘密錄音，記錄了1955年2月在執行死刑前兩天在所長辦公室中，進行的死刑宣告和直到執行死刑為止的對話內容。
當時國會中有超黨派提出廢除死刑法案的動議，關於死刑的辯論正在升溫。即將離任的玉井策郎看守所長在任期間共見證了46次死刑執行。為公開死刑的實際情況，他命令教育課長錄製了這段錄音，這也是他在6年任期內的最後機會。
1970年，死刑犯待遇從「集體待遇」改為「單獨待遇」。這意味著死刑犯不再像服監禁刑的犯人一樣參加集體勞動，而是被迫過著單獨監禁的孤獨生活。同時，死刑執行日也由「提前一天通知」改成「最後一刻通知」。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
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《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA