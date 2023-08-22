美陸軍特種部隊報告：女性軍人面臨性別歧視、騷擾，以及不合身的裝備

綜合《美聯社》、《CNN》與《陸軍時報》的報導，美國陸軍特種作戰司令部（US Army Special Operations Command）昨（21）日公布1份報告，指出女性軍人在男性主導的陸軍特種部隊（Special Operations Forces）中，面臨著嚴重的性別歧視、性騷擾，以及裝備與服裝不符合女性身形的情況。

陸軍特種作戰司令部於前（2021）年開始進行這項調查，對象為陸軍特種作戰部隊的5000名人員，包含837名女性軍人，3238名男性軍人，以及其他國防行政人員。陸軍特種作戰部隊目前共有2萬9000名軍人，其中女性軍人人數為2200名，佔現役軍人總數接近8％。此外還有427名女性文職人員。

《美聯社》指出，2015年時，美國國防部對於女性軍人是否能夠進入陸軍特種作戰部隊，展開意見調查。當時的調查結果顯示軍隊內部對此的強烈反對，不過時任國防部部長卡特（Ash Carter）還是在同年宣布，美軍所有的部隊均開放女性軍人加入。

距離美國軍隊全面對女性軍人開放職位至今，已經過了8年，不過昨日公布的報告顯示，陸軍特種作戰部隊內部仍舊存在對女性同仁的歧視與騷擾，而且軍隊在提供適合女性的服裝與配備方面，也還有需要改善的部分。

性別歧視與性騷擾

報告顯示，性別歧視根深蒂固地存在於陸軍特種作戰部隊的體制中。而在陸軍特種作戰部隊服役的女性，所面對的歧視以及負面的態度，絕大多數都來自上級長官。美國陸軍特種部隊士官長瑙曼（JoAnn Naumann）昨日在接受媒體訪問時對此表示，來自上級長官的歧視，是軍中歧視代代相傳的結果。

報告也訪問了男性軍人的看法，許多男性軍人表示，女性同僚在軍中受到尊重，且與男性享有相同的晉升機會。但當被問及女性軍人是否與自己擁有同樣的專業技能時，認同的比例有所下降。

報告指出，軍中的男性同仁或主管，會出於「保護」以及防止女性受到傷害的念頭，而限制女性軍人在任務中的參與。1名女性軍人表示，長官將她從部署名單上除名，因為對方認為她的戰術不夠成熟、無法勝任任務，但是任務的行前培訓甚至還沒有開始。

有名男性軍人向報告的研究調查人員表示，他不認為女性軍人在軍中是在追求職業上的成就。他認為特種作戰部隊的女性同仁，「是在物色丈夫、男朋友或是尋求來自他人的關注。」不過也有男性軍人表示，對女性持負面觀點的男性不會與女性同仁共事，只要與女性軍人合作過，就能夠意識到對方的價值。

在性騷擾方面，調查結果指出，幾乎所有受訪的特種部隊女性軍人都表示自己曾在軍中經歷過性騷擾，但很少人願意公開承認，並且向上級報告。而根據統計，2016年至2020年間，陸軍特種作戰部隊中，有25名女性軍人提出性騷擾投訴。

受訪女性軍官表示，她們擔心舉報後，會在軍中遭到報復，且她們並不相信上級長官會採取相應的措施。女性軍人表示，她們被告知要「臉皮夠厚」，才能夠在特種部隊這個「男人的世界」中生存。

而有男性軍人表示，不敢與女性同仁互動，因為擔心被指控性騷擾或有不當的言論，會為自己的職涯劃下句點。同時也擔憂伴侶會因為自己在軍中與女性同仁互動，而產生不滿。

除了性別歧視與性騷擾之外，報告中另一個著重的要點是女性軍人的配備，包含防彈衣、頭盔與背包。報告指出，陸軍特種作戰部隊中，幾乎所有的女性軍人配備的防彈衣都不合身，使她們必須自己購買合身的配備。

儘管面臨了不甚友善的職場環境，受訪的陸軍特種部隊女性軍人中，仍有57％的人認為這裡的職場文化比常規軍隊來得好。在被問到是否會支持自己的女兒在陸軍特種部隊服役時，有高達72%的女性軍人表示會。

陸軍特種作戰司令部指揮官布拉加（Jonathan Braga）在昨日的記者會上表示，對調查報告的結果感到失望，但也表示改變軍隊的文化與環境需要時間來努力。報告也提出了42項改革軍中文化的建議，包含擴大對性騷擾、性別歧視的調查與指導，並增加符合女性軍人身形的裝備等。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範