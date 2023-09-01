新鮮人們，想進台灣的科技業外商工作嗎？除了一直丟履歷，你還有其他途徑

文：Ｑ姐的科技外商指南

想要進科技巨頭工作嗎，想要的話可以全部給你，去找吧！我把所有的密技都放在這裡了！

嘿，畢業季又來臨了，最近看到Nvidia在台打算招募20多人的Omniverse的團隊，Google Waymo也在台灣找自駕車人才，台灣的確是吸引越來越多國際大廠來台招募，不過以上述兩個例子來說也真的是超窄的理工門。

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說實在2023年這求職市場真是詭譎不明，對今年的畢業生來說真的是太辛苦了，外商人事凍結，連台商也開始被裁員風潮吹到。想當初剛畢業時，真的根本搞不清楚自己該幹嘛，被問只說想進外商，進入外商甚麼部門擔任什麼職缺，眼神就會開始迷茫，只想著薪水高就好，彷彿那是一切職涯的解答。

但到底第一步會對未來有何影響呢？如果你也希望能進入讓人稱羨的外商公司，應該怎麼鋪路我的職涯呢？希望這幾年的簡單整理可以幫助剛畢業或正在思考職涯的你！

究竟什麼才叫做頂尖外商呢？

外商定義從寬其實就是「外國公司在台成立之分公司」，但從嚴應該是指享有全球知名度的企業，高度集中在科技業，例如最常被稱作尖牙股的是FAANG或MATANA等公司。另外一個常用來判斷科技外商的方式則是可以透過薪水結構，通常為Basepay（底薪）＋RSU（股票）或選擇權組成，相較於台商高科技薪資會有一大部分來自該年營運的分紅，會被認為是保障比較高的選擇。之後有機會會再另外寫一篇關於薪水的分析。

如果你的目標是前往類似上述的科技巨頭，你應該先鋪路你的職涯，了解目前這些公司在台職務內容的分佈，理工和產品業務行銷的路徑也是會有點不同。

了解科技外商在台灣的職缺分佈

下圖為Linkedin在2023年6月15日時，將工作地點設定為台灣，現職為下列常見外商的人數。其中超過500人規模的包括Google、Intel、IBM、Microsoft、Nvidia和Amazon，其實外商落地若以業務行銷為主的話，很難超過100人的規模，所以這也是理工人才可以鎖定的地方，除了IBM業務比較特殊外，其餘公司都有在台投資研發單位。

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例如從中可看到Intel由於晶片必需與下游ODM公司（如電子五哥）整合成伺服器或終端設備後才出貨給客戶，或是加強代工業務與IC design house進一步密切合作，佈局不離與台灣製造產業鏈的關聯。

Google則是集中在硬體及韌體整合的人才，包含併購HTC人才加強開發Google Pixel、Fitbit、Google Next及Chromebook，如果是PM類型的角色多也是找硬體相關背景的人。微軟則相較之下軟一點（真的是「微」軟），大概有近200人的軟體開發團隊，集中在三大事業體中最大的「更多個人運算」More Personal Computing部門（eg. Bing Maps、Ads），以及「生產力和業務流程」（Productivity and Business Processes）事業體旗下的PowerBI團隊。

亞馬遜台灣開發團隊，則主要是Amazon Ring以及很小的IoT團隊。

當然如果你希望可以走到銷售更前面的角色如Pre-sales售前技術顧問，就有更多可能性了，搭配業務三大雲都有解決方案架構師（Solution Architect），通常也是會需要能跟開發者溝通的角色，除了硬核的的技術專業，也需要一點商業的敏感度，因此也是很多曾經在客戶端當過developer的軟體工程師，挾帶著在該產業的領域知識，轉職外商的第一步。

IBM跟其他外商稍微不同的部分，是其業務還包括企業客戶的顧問與專案建置服務，業務規模龐大，所以人力需求相對也較多。

當然除此之外，如果你的專長是產品業務行銷公關職，有非常多在其他細分領域作為領頭羊的外商也都有在台灣佈局，例如下圖當中的VMware、Nutanix，通常小於30人的規模在台灣的主要職務內容都是Sales and marketing，也就是所謂的業務與行銷部門。

業務部分依據商業模式，不外乎就是推廣自家產品到終端客戶（Direct Sell），或是因為人數較為精簡，因此偏向著重與Channel Partner合作（比如代理商、系統整合商等），透過這些合作夥伴接觸到較廣的客戶群。

至於行銷方面，通常除了重要客戶群（Name account），也會透過不同的行銷方式，如數位行銷、線上網路研討會或線下實體活動，針對特定的產業或主題（比如最近很夯的AI）進行更大規模的品牌曝光，以開發新客戶。

想進外商有沒有其他推薦的路徑呢？

其實新鮮人想要一畢業就加入科技巨頭（此指的是FAANG或MATANA）並不容易，主要就是透過Graduate Program或實習計畫的窄門。如果你希望在30-40歲之間加入科技巨頭公司，長期的職涯規劃是非常重要的。在職涯的前半部，你可以更有目的性地從生態系統中積累經驗，下圖可參考是此生態系簡化後的樣貌，下文會更深入解釋：

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一、加入當地轉銷商或傳統系統整合商

要進入雲端行業，首先門檻較低的就是加入MSP（Managed Service Provider）或傳統系統整合商（Local SI）。這些公司通常是直接轉銷雲端公司的服務，所以有很多機會可以跟雲端公司的業務、技術和產品部門有所互動，可以累積相對應的經驗和人脈。