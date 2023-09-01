新鮮人們，想進台灣的科技業外商工作嗎？除了一直丟履歷，你還有其他途徑
我們想讓你知道的是
如果你希望在30-40歲之間加入科技巨頭公司，長期的職涯規劃是非常重要的！如果你目標是科技巨頭，但是履歷丟了又常收到無聲卡，不如考慮換個方向，繞個路走也許更快到終點哦！
想要進科技巨頭工作嗎，想要的話可以全部給你，去找吧！我把所有的密技都放在這裡了！
嘿，畢業季又來臨了，最近看到Nvidia在台打算招募20多人的Omniverse的團隊，Google Waymo也在台灣找自駕車人才，台灣的確是吸引越來越多國際大廠來台招募，不過以上述兩個例子來說也真的是超窄的理工門。
說實在2023年這求職市場真是詭譎不明，對今年的畢業生來說真的是太辛苦了，外商人事凍結，連台商也開始被裁員風潮吹到。想當初剛畢業時，真的根本搞不清楚自己該幹嘛，被問只說想進外商，進入外商甚麼部門擔任什麼職缺，眼神就會開始迷茫，只想著薪水高就好，彷彿那是一切職涯的解答。
但到底第一步會對未來有何影響呢？如果你也希望能進入讓人稱羨的外商公司，應該怎麼鋪路我的職涯呢？希望這幾年的簡單整理可以幫助剛畢業或正在思考職涯的你！
究竟什麼才叫做頂尖外商呢？
外商定義從寬其實就是「外國公司在台成立之分公司」，但從嚴應該是指享有全球知名度的企業，高度集中在科技業，例如最常被稱作尖牙股的是FAANG或MATANA等公司。另外一個常用來判斷科技外商的方式則是可以透過薪水結構，通常為Basepay（底薪）＋RSU（股票）或選擇權組成，相較於台商高科技薪資會有一大部分來自該年營運的分紅，會被認為是保障比較高的選擇。之後有機會會再另外寫一篇關於薪水的分析。
如果你的目標是前往類似上述的科技巨頭，你應該先鋪路你的職涯，了解目前這些公司在台職務內容的分佈，理工和產品業務行銷的路徑也是會有點不同。
了解科技外商在台灣的職缺分佈
下圖為Linkedin在2023年6月15日時，將工作地點設定為台灣，現職為下列常見外商的人數。其中超過500人規模的包括Google、Intel、IBM、Microsoft、Nvidia和Amazon，其實外商落地若以業務行銷為主的話，很難超過100人的規模，所以這也是理工人才可以鎖定的地方，除了IBM業務比較特殊外，其餘公司都有在台投資研發單位。
例如從中可看到Intel由於晶片必需與下游ODM公司（如電子五哥）整合成伺服器或終端設備後才出貨給客戶，或是加強代工業務與IC design house進一步密切合作，佈局不離與台灣製造產業鏈的關聯。
Google則是集中在硬體及韌體整合的人才，包含併購HTC人才加強開發Google Pixel、Fitbit、Google Next及Chromebook，如果是PM類型的角色多也是找硬體相關背景的人。微軟則相較之下軟一點（真的是「微」軟），大概有近200人的軟體開發團隊，集中在三大事業體中最大的「更多個人運算」More Personal Computing部門（eg. Bing Maps、Ads），以及「生產力和業務流程」（Productivity and Business Processes）事業體旗下的PowerBI團隊。
亞馬遜台灣開發團隊，則主要是Amazon Ring以及很小的IoT團隊。
當然如果你希望可以走到銷售更前面的角色如Pre-sales售前技術顧問，就有更多可能性了，搭配業務三大雲都有解決方案架構師（Solution Architect），通常也是會需要能跟開發者溝通的角色，除了硬核的的技術專業，也需要一點商業的敏感度，因此也是很多曾經在客戶端當過developer的軟體工程師，挾帶著在該產業的領域知識，轉職外商的第一步。
IBM跟其他外商稍微不同的部分，是其業務還包括企業客戶的顧問與專案建置服務，業務規模龐大，所以人力需求相對也較多。
當然除此之外，如果你的專長是產品業務行銷公關職，有非常多在其他細分領域作為領頭羊的外商也都有在台灣佈局，例如下圖當中的VMware、Nutanix，通常小於30人的規模在台灣的主要職務內容都是Sales and marketing，也就是所謂的業務與行銷部門。
業務部分依據商業模式，不外乎就是推廣自家產品到終端客戶（Direct Sell），或是因為人數較為精簡，因此偏向著重與Channel Partner合作（比如代理商、系統整合商等），透過這些合作夥伴接觸到較廣的客戶群。
至於行銷方面，通常除了重要客戶群（Name account），也會透過不同的行銷方式，如數位行銷、線上網路研討會或線下實體活動，針對特定的產業或主題（比如最近很夯的AI）進行更大規模的品牌曝光，以開發新客戶。
想進外商有沒有其他推薦的路徑呢？
其實新鮮人想要一畢業就加入科技巨頭（此指的是FAANG或MATANA）並不容易，主要就是透過Graduate Program或實習計畫的窄門。如果你希望在30-40歲之間加入科技巨頭公司，長期的職涯規劃是非常重要的。在職涯的前半部，你可以更有目的性地從生態系統中積累經驗，下圖可參考是此生態系簡化後的樣貌，下文會更深入解釋：
一、加入當地轉銷商或傳統系統整合商
要進入雲端行業，首先門檻較低的就是加入MSP（Managed Service Provider）或傳統系統整合商（Local SI）。這些公司通常是直接轉銷雲端公司的服務，所以有很多機會可以跟雲端公司的業務、技術和產品部門有所互動，可以累積相對應的經驗和人脈。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com