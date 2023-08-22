金門政見：侯友宜建兩岸醫療專區、金廈和平大橋；郭台銘將花6億投入《金門和平倡議》
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侯友宜指出，會在九二共識下，推動金門與對岸的通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及支持金廈大橋公投、提升金門軟實力，盼將金門打造成「兩岸經貿示範區」；郭台銘表示，將建立「兩岸和平戰略研究院」，打造新媒體平台，傳播有利推動兩岸和平的訊息，推動兩岸學術機構與智庫學者對話。
侯友宜發表金門政見 提支持金廈大橋公投等6主張
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（22）日提出金門政見，主張將金門打造成「兩岸經貿示範區」，並提出支持金廈大橋公投等6項主張。侯友宜表示，未來會在合乎中華民國憲法的九二共識下，基於對等尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制。
侯友宜今日前往金門，受到軍公教退休團體的熱烈歡迎，前縣長楊鎮浯、國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人，以及多位退將，陪同侯友宜參訪北山古洋樓，侯友宜也在北山古洋樓旁召開記者會，宣布金門政見。
侯友宜表示，金門地理有其特殊性，在兩岸也有關鍵性，他今日以國民黨總統參選人的身分，思考如何長期發展經濟，讓兩岸能夠經濟穩定，兩岸之間沒有戰爭，永續走下去。
侯友宜指出，他提出包括推動金門與對岸的通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及支持金廈大橋公投、提升金門軟實力等6大具體主張，盼將金門打造成「兩岸經貿示範區」。他也強調，未來會在合乎中華民國憲法的九二共識下，基於對等、尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制，降低台海衝突的風險。
對於金門居民相當重視的「金廈和平大橋」，侯友宜則說，會在國安無虞前提下，支持金門推動公投，如果多數居民支持，則將儘速與對岸協商，啟動評估金廈和平大橋工程的條件與可行性。同時，他也承諾，會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。
侯友宜表示，未來也將會透過協商，讓金門與對岸指定地區，進一步鬆綁人貨進出的限制，並逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境；讓金門成為兩岸客貨樞紐，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。
侯友宜也說，金門有全球獨特的戰地史蹟與景點，除了以戰地觀光作為特色，以閩南建築聚落，結合戰地文化，打造金門影視文化城；並推動小金門的永續生態觀光旅遊，進軍聯合國SDGs永續發展示範區；也將通盤檢討中央與地方現行的法令限制，鬆綁法規，突顯戰地風光。
此外，有鑑於大批金門鄉親旅居東南亞，侯友宜指出，將評估金門機場擴建，辦理與東南亞國家間的不定期包機直航，吸引金門僑民回鄉投資與文化傳承，強化與東南亞金門鄉親的連結，進而吸引國際觀光客前往金門旅遊。
郭台銘拋金門和平倡議 投入2000萬美元成立基金會
（中央社）鴻海創辦人郭台銘今天到金門發表《金門和平倡議》，他表示，將投入2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項。
郭台銘上午到金門參加主流民意大聯盟金門場活動，金門縣議長洪允典、國民黨立委陳玉珍都到場參加。活動由洪允典安排，席開近80桌，邀請近千名民眾與會，現場加油、打氣聲不斷，氣氛熱烈。
郭台銘5月13日到金門時，曾發表《金門和平宣言》，主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。他今天在會中進一步提出《金門和平倡議》。
郭台銘表示，他要嚴正提醒北京，請正視中華民國存在的事實，請北京認清，持續以武力脅迫台灣接受統一，只會適得其反，台灣最強大的主流民意就是2300萬人追求自由民主和平的願望，這也是兩岸可以回到互助、共榮的基礎，絕對不樂意見到這樣的基礎受到破壞，讓兩岸越行越遠，親者痛、仇者快。
郭台銘指出，和平不能停留在想像與口號，需要有穩健的規劃與具體的執行方案，因此，他在《金門和平宣言》之後，進一步提出《金門和平倡議》，將成立「金門和平倡議基金會」，初步以2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）做為起始基金，推動8大事項。
郭台銘說，8大事項包括建立金門為舉辦兩岸定期對話會議的場所；建立「兩岸和平戰略研究院」，延聘學者專家，組成《金門和平倡議》的智庫機構；建立新媒體平台，蒐集並傳播全球有利推動兩岸和平的訊息；推動兩岸之間學術研究機構與智庫專家學者的對話；建立與世界各國和平組織之間的關係與對話。
郭台銘說，在各大學院校捐助設置和平講座課程與獎學金，鼓勵學院與學子投入兩岸和平對話研究；在美國和日本重要學術院校推動設立「和平講座」，在美國與日本重點研究智庫機構獎勵與推動兩岸和平協商研究，鼓勵美中台日以兩岸和平對話為目的的學術交流；基金會兼具民間版「文化總會」的職責，重建2016年總統蔡英文當選總統以來，兩岸斷絕的文化交流關係。
郭台銘指出，中華民國的精神，台灣人民的精神，正是因為大家是一個追求和平、追求自由的文明社會，金門和平倡議將是他的具體行動。他將不畏艱難，用餘生追求兩岸和平，用兩岸和平帶動世界的和平與繁榮。
郭台銘提金門和平倡議 侯友宜：對發展有利都支持
（中央社）鴻海創辦人郭台銘提出《金門和平倡議》，將投入2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）成立金門和平倡議基金會。國民黨總統參選人侯友宜今日表示，只要對金門發展有利，他都支持，金門需要很多人前往投資，要有長遠發展規劃。
郭台銘今日到金門參加主流民意大聯盟金門場活動，提出金門和平倡議，將投入2000萬美元成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設兩岸和平協商辦公室、建立兩岸和平戰略研究院等8大事項。
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！