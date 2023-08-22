2023/08/22,
政治

金門政見：侯友宜建兩岸醫療專區、金廈和平大橋；郭台銘將花6億投入《金門和平倡議》

金門政見：侯友宜建兩岸醫療專區、金廈和平大橋；郭台銘將花6億投入《金門和平倡議》
國民黨總統參選人侯友宜（前排左1）22日前往金門和平紀念園區，與黨籍立委陳玉珍（前排左2）等人一同敲響園區和平鐘｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

侯友宜指出，會在九二共識下，推動金門與對岸的通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及支持金廈大橋公投、提升金門軟實力，盼將金門打造成「兩岸經貿示範區」；郭台銘表示，將建立「兩岸和平戰略研究院」，打造新媒體平台，傳播有利推動兩岸和平的訊息，推動兩岸學術機構與智庫學者對話。

侯友宜發表金門政見 提支持金廈大橋公投等6主張

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（22）日提出金門政見，主張將金門打造成「兩岸經貿示範區」，並提出支持金廈大橋公投等6項主張。侯友宜表示，未來會在合乎中華民國憲法的九二共識下，基於對等尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制。

侯友宜今日前往金門，受到軍公教退休團體的熱烈歡迎，前縣長楊鎮浯、國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人，以及多位退將，陪同侯友宜參訪北山古洋樓，侯友宜也在北山古洋樓旁召開記者會，宣布金門政見。

侯友宜表示，金門地理有其特殊性，在兩岸也有關鍵性，他今日以國民黨總統參選人的身分，思考如何長期發展經濟，讓兩岸能夠經濟穩定，兩岸之間沒有戰爭，永續走下去。

侯友宜指出，他提出包括推動金門與對岸的通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、以及支持金廈大橋公投、提升金門軟實力等6大具體主張，盼將金門打造成「兩岸經貿示範區」。他也強調，未來會在合乎中華民國憲法的九二共識下，基於對等、尊嚴原則，恢復兩岸協商溝通機制，降低台海衝突的風險。

對於金門居民相當重視的「金廈和平大橋」，侯友宜則說，會在國安無虞前提下，支持金門推動公投，如果多數居民支持，則將儘速與對岸協商，啟動評估金廈和平大橋工程的條件與可行性。同時，他也承諾，會在國安無虞情況下，積極與對岸協商，推動連接金門與廈門的電力工程，與天然氣管線。

侯友宜表示，未來也將會透過協商，讓金門與對岸指定地區，進一步鬆綁人貨進出的限制，並逐步擴展到租稅減免優惠，打造更便利的經商環境；讓金門成為兩岸客貨樞紐，並且擴增港口設施與容量，讓航班更穩定、班次更密集，也提升船班噸位，擴充人貨往來數量。

侯友宜也說，金門有全球獨特的戰地史蹟與景點，除了以戰地觀光作為特色，以閩南建築聚落，結合戰地文化，打造金門影視文化城；並推動小金門的永續生態觀光旅遊，進軍聯合國SDGs永續發展示範區；也將通盤檢討中央與地方現行的法令限制，鬆綁法規，突顯戰地風光。

此外，有鑑於大批金門鄉親旅居東南亞，侯友宜指出，將評估金門機場擴建，辦理與東南亞國家間的不定期包機直航，吸引金門僑民回鄉投資與文化傳承，強化與東南亞金門鄉親的連結，進而吸引國際觀光客前往金門旅遊。

郭台銘拋金門和平倡議 投入2000萬美元成立基金會

（中央社）鴻海創辦人郭台銘今天到金門發表《金門和平倡議》，他表示，將投入2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項。

郭台銘上午到金門參加主流民意大聯盟金門場活動，金門縣議長洪允典、國民黨立委陳玉珍都到場參加。活動由洪允典安排，席開近80桌，邀請近千名民眾與會，現場加油、打氣聲不斷，氣氛熱烈。

郭台銘5月13日到金門時，曾發表《金門和平宣言》，主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。他今天在會中進一步提出《金門和平倡議》。

郭台銘表示，他要嚴正提醒北京，請正視中華民國存在的事實，請北京認清，持續以武力脅迫台灣接受統一，只會適得其反，台灣最強大的主流民意就是2300萬人追求自由民主和平的願望，這也是兩岸可以回到互助、共榮的基礎，絕對不樂意見到這樣的基礎受到破壞，讓兩岸越行越遠，親者痛、仇者快。

郭台銘指出，和平不能停留在想像與口號，需要有穩健的規劃與具體的執行方案，因此，他在《金門和平宣言》之後，進一步提出《金門和平倡議》，將成立「金門和平倡議基金會」，初步以2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）做為起始基金，推動8大事項。

郭台銘說，8大事項包括建立金門為舉辦兩岸定期對話會議的場所；建立「兩岸和平戰略研究院」，延聘學者專家，組成《金門和平倡議》的智庫機構；建立新媒體平台，蒐集並傳播全球有利推動兩岸和平的訊息；推動兩岸之間學術研究機構與智庫專家學者的對話；建立與世界各國和平組織之間的關係與對話。

郭台銘說，在各大學院校捐助設置和平講座課程與獎學金，鼓勵學院與學子投入兩岸和平對話研究；在美國和日本重要學術院校推動設立「和平講座」，在美國與日本重點研究智庫機構獎勵與推動兩岸和平協商研究，鼓勵美中台日以兩岸和平對話為目的的學術交流；基金會兼具民間版「文化總會」的職責，重建2016年總統蔡英文當選總統以來，兩岸斷絕的文化交流關係。

郭台銘指出，中華民國的精神，台灣人民的精神，正是因為大家是一個追求和平、追求自由的文明社會，金門和平倡議將是他的具體行動。他將不畏艱難，用餘生追求兩岸和平，用兩岸和平帶動世界的和平與繁榮。

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Photo Credit: 中央社
鴻海創辦人郭台銘（中）22日到金門，發表《金門和平倡議》

郭台銘提金門和平倡議 侯友宜：對發展有利都支持

（中央社）鴻海創辦人郭台銘提出《金門和平倡議》，將投入2000萬美元（約新台幣6億3898萬元）成立金門和平倡議基金會。國民黨總統參選人侯友宜今日表示，只要對金門發展有利，他都支持，金門需要很多人前往投資，要有長遠發展規劃。

郭台銘今日到金門參加主流民意大聯盟金門場活動，提出金門和平倡議，將投入2000萬美元成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設兩岸和平協商辦公室、建立兩岸和平戰略研究院等8大事項。


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