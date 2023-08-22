新加坡總統大選「三角督」9/1日投票，參選人以鳳梨、手掌等當競選標誌
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新加坡總統選舉委員會正式公佈9月1日舉行的總統大選共有三位候選人，包括前國務資政尚達曼、新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。其中政壇老將尚達曼特別以鳳梨為競選標誌，他認為這代表繁榮和好運。
（中央社）新加坡總統選舉將至，前國務資政尚達曼、新加坡政府投資公司前投資長黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮今天完成提名程序，三腳督選戰正式開打；投票日為9月1日。
66歲的尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）、同為75歲的陳欽亮與黃國松經總統選舉委員會評估後，之前收到候選人合格證書，3人今天分別前往設於人民協會總部的提名中心繳交相關資料，完成提名程序，並公布各自選擇的競選標誌。
選舉官隨後宣布，新加坡這次總統選舉共有3名合格候選人，投票日訂於9月1日。
星媒先前報導，新加坡推行總統民選制度至今，只有2次透過投票選出總統，其他3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。新加坡選民上次透過投票選出總統已是2011年。
尚達曼成為候選人後接受媒體聯訪表示，新加坡正邁入一個新時代，更具挑戰性也更加複雜；若有幸當選總統，將利用自己在國內、國際上的經驗及多年來與人民接觸的經驗，為國家服務。
對於選擇鳳梨作為競選標誌的原因，尚達曼說，鳳梨對當地社群有很多意義，不僅象徵繁榮，也代表好運，「這就是我們的未來」。
尚達曼為新加坡政壇老將，曾連續5屆當選國會議員，且有2次得票率接近8成。他從政前的公務員生涯幾乎都在金融管理局服務；作為金融專家，他曾受邀參與金融財政相關的國際組織。
依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員。為參選總統，尚達曼已退出人民行動黨、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。
黃國松受訪表示，自己過去曾在公部門服務，競選是為了保護新加坡的3項國寶：財政儲備金、良好的公共管理及社會穩定。
談及自己選的競選標誌，他解釋，5根手指象徵新加坡多元種族，其中的手掌意味「雖然來自不同種族、宗教，我們同是一個手掌、同屬一個國家」。若當選總統，希望能團結所有新加坡人，不分種族、宗教及政黨立場。
另外，曾於2011年總統大選角逐失利的陳欽亮受訪說，未來幾天會盡全力爭取更多選票支持，自己參選的目標包括降低民眾生活花費、確保住宅是可負擔的。
至於競選標誌，他指出，主題是「和諧相處」，圖像裡有4個人代表新加坡的主要種族，一同高舉更好未來的希望。
此外，陳欽亮先前在社群媒體上有關「美女」的照片與貼文近日引起熱議，招致物化女性的批評。他質疑有人刻意抹黑，但也說，若有些女性因此感到不舒服，他為此道歉，但強調自己無意冒犯。
新加坡是內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統由民選產生，任期6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」
68歲的哈莉瑪是星國史上首位女性總統，任期至今年9月13日。她5月表明不尋求連任。
新聞來源
- 新加坡總統選舉三腳督 9/1投票（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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