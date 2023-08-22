2023/08/22,
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義大利LGBTQ+權利倒退：限縮「女同志伴侶子女登記權」，無血緣不得登記為母親

義大利LGBTQ+權利倒退：限縮「女同志伴侶子女登記權」，無血緣不得登記為母親
義大利女同性戀伴侶在梵蒂岡附近參加靜坐，反對義大利政府的政策｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

保守派總理梅洛尼於2022年上任後，開啟了一系列「回歸傳統家庭價值」的政策，強調孩子須由異性戀伴侶扶養。今2023年1月，義大利政府下令政府機關，停止為同性伴侶的子女進行出生登記，孩子的出生證明上，需有具有血緣關係的「母親」與「父親」，而不是同性伴侶所希望的「父親與父親」，以及「母親與母親」。

綜合《衛報》《CNN》的報導，在保守派出生、強調傳統家庭價值的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後，義大利LGBTQ＋族群的權利逐漸緊縮。義大利北部城市帕多瓦（Padova）近日宣布，將召回33份女同性戀伴侶子女的出生證明。目的是為了去除掉文件上，與孩子無血緣關係的一方的名字，以符合總理梅洛尼的施政方針。

義大利LGBTQ+權利的倒退

義大利在2016年將同性婚姻合法化，但在右翼政黨與天主教會的反對下，同性伴侶並沒有收養權。2018年時，米蘭市議會同意讓同性伴侶中，與孩子無血緣關係的一方，能夠同樣登記為孩子的父親或是母親。在米蘭之後，義大利許多城市也開始接受同性伴侶的子女登記。

不過保守派總理梅洛尼於去（2022）年11月上任後，開啟了一系列「回歸傳統家庭價值」的政策，強調孩子須由異性戀伴侶扶養。今（2023）年1月，義大利政府下令政府機關，停止為同性伴侶的子女進行出生登記，孩子的出生證明上，需有具有血緣關係的「母親」與「父親」，而不是同性伴侶所希望的「父親與父親」，以及「母親與母親」。

近日義大利北部城市帕多瓦的檢調機關要求市政府，提供自2017年以來，33份登記為女同性戀伴侶子女的出生證明。檢調機關已通知這些家庭，她們孩子的出生證明無效，並向法院要求去除子女出生證明上，無血緣關係母親的名字。而法院將於今（2023）年年底前，對檢調機關的請求作出裁決。

《人權觀察》指出，女同性戀伴侶無法在義大利進行試管嬰兒，許多女同性戀伴侶選擇出國進行試管嬰兒，並在分娩後將孩子帶回義大利進行登記。而義大利近期對於「女同性戀伴侶子女登記權」的限縮，讓女同性戀者已經很困難的成家之路變得更困難。

對同性伴侶子女權益的侵害

《衛報》報導指出，義大利此舉將會使數百個同性伴侶家庭陷入法律困境。

羅馬薩皮恩札大學（Sapienza）大學的法學教授斯基拉奇（Angelo Schillaci）表示，同性伴侶中只有一方擁有子女的合法監護權將造成嚴重的影響。因為沒有血緣關係，而不存在於子女身份證明文件上的「父親」或「母親」，將無法帶孩子去看醫生，或是去學校接送小孩。

而在子女有緊急醫療需求時，他們也無法做任何醫療決定，或是簽署任何同意書。當有血緣關係、具有合法監護權的一方過世時，同性伴侶中的另一方也無法子女的監護人。代表那名孩童需交由其他有血緣的親戚，或是進入社福安置機構。

身為男同性戀者的義大利民主黨籍眾議員贊（Alessandro Zan）表示，梅洛尼的政策正在迫使這些孩子成為孤兒。

歐洲議會已經呼籲義大利政府重新考慮其政策立場，並表示在義大利發生的事，是對兒童權利的侵犯，也是義大利對國內LGBTQ+社群的攻擊。《衛報》指出，義大利對「同性戀伴侶子女登記權」的打擊，使義大利成為西歐國家中，LGBTQ+人權紀錄最糟糕的國家。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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