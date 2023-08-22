人權觀察指控：沙烏地阿拉伯殺害數百名衣索比亞移民，可能構成危害人類罪
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人權觀察的報告中描述，沙國邊境防衛隊攜帶著步槍，當移民與尋求庇護者靠近沙國領土，邊境防衛隊便會朝他們近距離開槍。甚至在某些情況下，邊防人員會詢問移民要朝身體的哪個部位開槍，然後再近距離向其射擊。
8月21日，人權觀察（Human Right Watch，HRW）發布一份報告，指控沙烏地阿拉伯邊境防衛隊自去年以來，殺害了數百名試圖穿越葉門－沙烏地阿拉伯邊境的衣索比亞移民與尋求庇護者。同時，人權觀察譴責，沙國為了改善其形象，花費數十億美元進行「體育洗白」。
爆炸性武器攻擊與近距離槍擊
「我們多次遭到射擊。我看見人們以我從未想像過的方式被殺害，我當場看到30人被殺。我藏在一塊岩石下面並睡在那，之後我感覺到人們在我周圍躺下，但實際上倒在我身旁的都是屍體。醒來後，我發現只剩下我一個人。」報告以一名14歲少女的口述作為開場白。
人權觀察聲稱，自2022年3月至2023年6月，沙烏地阿拉伯的邊境防衛隊以普遍且有系統性的方式，殺害數百名跨越葉門－沙烏地阿拉伯邊境的衣索比亞移民與尋求庇護者，並指控沙國非法殺戮和過度使用武力。再加上，沙國對移民者酷刑、虐待的行為，可能已經構成危害人類罪。
報告中提到，試圖跨越邊境的移民與尋求庇護者會遭到火箭筒（Rocket Launchers）與迫擊砲彈（Mortar）的襲擊，攻擊可能持續數小時或數日。受訪的移民與尋求庇護者描述，在受到攻擊後，山區散落屍體，和重傷、被肢解的成人與孩童。許多人表示，他們在設法逃脫後，因為無法將其他受害者帶到安全場所而備感愧疚。
一名20歲的倖存者形容，沙烏地阿拉伯邊境防衛隊「像雨一樣向他們開火。」在受到迫擊砲彈、火箭筒一系列的襲擊之下，他們20人中只有10人倖存。而倖存者還記得有人在過程中，曾向他呼救：「你要把我留在這裡嗎？請不要離開我。」但他當下卻無能為力。
此外，報告還描述，沙國邊境防衛隊攜帶著步槍，當移民與尋求庇護者靠近沙國領土，邊境防衛隊便會朝他們近距離開槍。甚至在某些情況下，邊防人員會詢問移民要朝身體的哪個部位開槍，然後再近距離向其射擊。
衣索比亞移民如何跨海抵達阿拉伯半島？
衣索比亞移民從「非洲之角」（Horn of Africa）出發，穿過亞丁灣（Gulf of Aden），抵達葉門之後，再輾轉到葉門與沙烏地阿拉伯的邊境地帶。這條路線被稱作「東方路線」（Eastern Route），也有時也被稱為葉門路線（Yemeni Route）。據估計，這條路線上超過9成都是衣索比亞移民。
人蛇集團迫使移民與尋求庇護者乘坐殘破不堪、擁擠的船隻跨海，且過程中缺乏食物和水。下船後，人蛇集團會依據種族分類移民，並把他們帶至由葉門「青年運動」（Houthi）叛軍所控制的非法拘留營。
移民與尋求庇護者受訪時表示，被青年運動叛軍非法拘留的過程充滿虐待，這些移民與尋求庇護者會面臨酷刑，直到他們能支付「出境費」，而其家人也會被敲詐、勒索金錢來贖回被拘留的家人。
據估計，約有75萬衣索比亞人在沙烏地阿拉伯生活和工作，其中大部分人是經濟移民，但也有部分移民是因為衣索比亞嚴重的人權侵犯而選擇逃離。
沙烏地阿拉伯駁斥報告的指控「毫無根據」
根據《路透社》報導，一位不具名的沙烏地阿拉伯官員回應，人權觀察的指控「毫無根據，且消息來源並不可靠」此外，沙烏地阿拉伯也強烈否認去年（2022）年聯合國指控沙國邊境防衛隊殺害數百名移民。
另一方面，青年運動叛軍目前也未對此事件發表評論。
而美國國務院發言人則表示，美國已向沙烏地阿拉伯表達對此事的擔憂，並敦促沙國進行徹底且透明的調查。
除了指控沙烏地阿拉伯對移民進行攻擊之外，人權觀察也提到，為了轉移人們對沙烏地阿拉伯糟糕的人權紀錄之關注，沙國斥資數十億美元舉辦大型娛樂、文化和體育賽事。
人權觀察要求沙烏地阿拉伯停止攻擊、呼籲聯合國展開調查
人權觀察呼籲，沙烏地阿拉伯應立即停止利用爆炸性武器、近距離開槍射擊移民與尋求庇護者。此外，人權觀察也要求沙烏地阿拉伯應對過去的攻擊事件展開調查，並懲戒違法的邊防人員。而人權觀察要求，沙烏地阿拉伯應賠償受害者，並制定符合國際標準的庇護程序。
至於葉門的青年運動叛軍，人權觀察要求他們應停止對移民進行酷刑、任意拘留，以及人口販運。最後，人權觀察也呼籲聯合國應就本案展開獨立調查。
「沙烏地阿拉伯邊境防衛隊應該意識到他們正向手無寸鐵的平民開槍。」人權觀察表示，「如果針對衣索比亞移民和尋求庇護者的嚴重犯罪得不到正義伸張，只會助長進一步的殺戮和虐待。」
新聞來源
- Saudi Arabia: Mass Killings of Migrants at Yemen Border（Human Right Watch）
- “They Fired on Us Like Rain” Saudi Arabian Mass Killings of Ethiopian Migrants at the Yemen-Saudi Border（Human Right Watch）
- Saudi border guards killed hundreds of Ethiopian migrants, HRW says（Reuters）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。