人權觀察指控：沙烏地阿拉伯殺害數百名衣索比亞移民，可能構成危害人類罪

8月21日，人權觀察（Human Right Watch，HRW）發布一份報告，指控沙烏地阿拉伯邊境防衛隊自去年以來，殺害了數百名試圖穿越葉門－沙烏地阿拉伯邊境的衣索比亞移民與尋求庇護者。同時，人權觀察譴責，沙國為了改善其形象，花費數十億美元進行「體育洗白」。

爆炸性武器攻擊與近距離槍擊

「我們多次遭到射擊。我看見人們以我從未想像過的方式被殺害，我當場看到30人被殺。我藏在一塊岩石下面並睡在那，之後我感覺到人們在我周圍躺下，但實際上倒在我身旁的都是屍體。醒來後，我發現只剩下我一個人。」報告以一名14歲少女的口述作為開場白。

人權觀察聲稱，自2022年3月至2023年6月，沙烏地阿拉伯的邊境防衛隊以普遍且有系統性的方式，殺害數百名跨越葉門－沙烏地阿拉伯邊境的衣索比亞移民與尋求庇護者，並指控沙國非法殺戮和過度使用武力。再加上，沙國對移民者酷刑、虐待的行為，可能已經構成危害人類罪。

報告中提到，試圖跨越邊境的移民與尋求庇護者會遭到火箭筒（Rocket Launchers）與迫擊砲彈（Mortar）的襲擊，攻擊可能持續數小時或數日。受訪的移民與尋求庇護者描述，在受到攻擊後，山區散落屍體，和重傷、被肢解的成人與孩童。許多人表示，他們在設法逃脫後，因為無法將其他受害者帶到安全場所而備感愧疚。

一名20歲的倖存者形容，沙烏地阿拉伯邊境防衛隊「像雨一樣向他們開火。」在受到迫擊砲彈、火箭筒一系列的襲擊之下，他們20人中只有10人倖存。而倖存者還記得有人在過程中，曾向他呼救：「你要把我留在這裡嗎？請不要離開我。」但他當下卻無能為力。

此外，報告還描述，沙國邊境防衛隊攜帶著步槍，當移民與尋求庇護者靠近沙國領土，邊境防衛隊便會朝他們近距離開槍。甚至在某些情況下，邊防人員會詢問移民要朝身體的哪個部位開槍，然後再近距離向其射擊。

衣索比亞移民如何跨海抵達阿拉伯半島？

衣索比亞移民從「非洲之角」（Horn of Africa）出發，穿過亞丁灣（Gulf of Aden），抵達葉門之後，再輾轉到葉門與沙烏地阿拉伯的邊境地帶。這條路線被稱作「東方路線」（Eastern Route），也有時也被稱為葉門路線（Yemeni Route）。據估計，這條路線上超過9成都是衣索比亞移民。

Photo Credit: Human Rights Watch 從衣索比亞出發，經葉門抵達沙烏地阿拉伯的路線圖。

人蛇集團迫使移民與尋求庇護者乘坐殘破不堪、擁擠的船隻跨海，且過程中缺乏食物和水。下船後，人蛇集團會依據種族分類移民，並把他們帶至由葉門「青年運動」（Houthi）叛軍所控制的非法拘留營。

移民與尋求庇護者受訪時表示，被青年運動叛軍非法拘留的過程充滿虐待，這些移民與尋求庇護者會面臨酷刑，直到他們能支付「出境費」，而其家人也會被敲詐、勒索金錢來贖回被拘留的家人。

據估計，約有75萬衣索比亞人在沙烏地阿拉伯生活和工作，其中大部分人是經濟移民，但也有部分移民是因為衣索比亞嚴重的人權侵犯而選擇逃離。

沙烏地阿拉伯駁斥報告的指控「毫無根據」

根據《路透社》報導，一位不具名的沙烏地阿拉伯官員回應，人權觀察的指控「毫無根據，且消息來源並不可靠」此外，沙烏地阿拉伯也強烈否認去年（2022）年聯合國指控沙國邊境防衛隊殺害數百名移民。

另一方面，青年運動叛軍目前也未對此事件發表評論。

而美國國務院發言人則表示，美國已向沙烏地阿拉伯表達對此事的擔憂，並敦促沙國進行徹底且透明的調查。

除了指控沙烏地阿拉伯對移民進行攻擊之外，人權觀察也提到，為了轉移人們對沙烏地阿拉伯糟糕的人權紀錄之關注，沙國斥資數十億美元舉辦大型娛樂、文化和體育賽事。

人權觀察要求沙烏地阿拉伯停止攻擊、呼籲聯合國展開調查

人權觀察呼籲，沙烏地阿拉伯應立即停止利用爆炸性武器、近距離開槍射擊移民與尋求庇護者。此外，人權觀察也要求沙烏地阿拉伯應對過去的攻擊事件展開調查，並懲戒違法的邊防人員。而人權觀察要求，沙烏地阿拉伯應賠償受害者，並制定符合國際標準的庇護程序。

至於葉門的青年運動叛軍，人權觀察要求他們應停止對移民進行酷刑、任意拘留，以及人口販運。最後，人權觀察也呼籲聯合國應就本案展開獨立調查。

「沙烏地阿拉伯邊境防衛隊應該意識到他們正向手無寸鐵的平民開槍。」人權觀察表示，「如果針對衣索比亞移民和尋求庇護者的嚴重犯罪得不到正義伸張，只會助長進一步的殺戮和虐待。」

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範