LG 2023年全新電視陣容震撼亮相，以連續十年銷售冠軍之姿LG OLED evo進化再創新格局

畫質與音質極致巔峰攜手藝術家開創「藝響」世界

智慧家電領導品牌台灣LG電子為全球OLED技術領導品牌，連續十年獲得全球OLED電視銷售第一 ，從推出全球第一台搭載獨家介面WebOS的OLED電視、第一台8K OLED、首創柔性面板打造可捲曲收納的OLED R及可變換曲度的OLED Flex，到全球最大的97吋OLED 電視；強大的研發能量及製造技術讓LG OLED 十年都來作為同類市場領先者，今年更是推出全新OLED evo面板科技，將以超凡的畫質與音質打造鑑賞新紀元，純熟技術更廣受藝術界肯定，成為嶄新展演媒介，並帶給消費者最頂級的視覺饗宴。今日LG發表2023年全新電視陣容，攜手於國際間屢次獲獎之藝術家劉呈祥與知名策展人藍仲軒，帶來兼具視覺與聽覺享受的「藝響」世界。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「前瞻科技的核心來自消費者洞察，消費者對於視聽享受的追求不斷提升，因此LG專注產品核心技術進化，在畫質與音質的表現都有劃時代的突破。今年OLED evo電視螢幕技術再升級，搭載α9第六代AI 4K影音處理晶片及智慧增亮引擎Max技術，帶來細膩有層次的畫面及沉浸式的環繞音效外，畫面亮度提升70％ 以上，也推出新一代QNED 電視，全新α7第六代 4K AI影音處理晶片，提升影像的亮度與細節，同時全球首創3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，能完美結合OLED evo極緻系列電視，提供最頂級的視聽體驗！」

無與倫比的觀影體驗！

LG OLED evo Z3、G3、C3系列超強陣容一次亮相 頂尖顯示技術再革新

LG OLED連續十年全球銷售第一，深受消費者與業界的高度肯定，LG持續革新技術與畫質標準，提供消費者更完美的影視體驗，鞏固LG OLED全球領導地位，G3系列更憑藉畫面表現，獲得2023年T3科技獎最佳OLED電視，評論為「同類產品的明確贏家」。今年LG攜手藝術家劉呈祥與藝術策展人藍仲軒，以藝術展演的創新型態發表2023年全新電視陣容，與LG OLED同樣秉持著「不斷開創可能性」的使命，劉呈祥的錄像與平面作品以像素點為發想，將世界轉化為畫面與空間，呈現打破時空維度的抽象幻影，亦超越語言與符號，完整運用LG OLED電視的細緻像素，巧妙地將粒子狀的生成作品與之相容，更透過與OLED的結合，將藝術在科技與人文兩者之間取得最浪漫的平衡點。

今年LG OLED 電視再次進化，推出OLED evo 8K Z3 尊爵系列、OLED evo G3零間隙藝廊系列、OLED evo C3極緻系列等多款新品，強勢升級整體效能以及OLED evo自體發光顯示技術。

強大效能：OLED evo電視螢幕技術再升級，搭載α9第六代AI 影音處理晶片，擁有更強大的運算能力，畫面明暗細節及畫面主客體表現更立體且有層次感，打造最身歷其境的觀影享受。

細緻視覺：LG全新一代自體發光顯示技術智慧增亮引擎(Brightness Booster)MAX，透過智慧升級演算法(Light Boosting Algorithm)讓OLED evo G3畫面亮度提升70% ；OLED evo C3也透過增亮引擎提升20% ，展現細緻對比度以及鮮明清晰畫面，帶給消費者彷彿置身於其中的強烈真實感。

時尚外型：OLED evo G3平貼牆面的零間隙設計，內附專用壁掛架，讓電視融入居家設計，從畫質到外觀都追求更無微不至的美感。

立體音效：LG OLED新一代晶片透過AI深度學習提升清晰度及平衡控制，提供更具臨場感的虛擬9.1.2聲道，讓消費者感受環繞音效的震撼。

健康護眼：LG OLED面板通過德國萊茵(TÜV Rheinland)及全球安全科學機構 UL(Underwriters La-boratories)三種國際護眼認證，達到低藍光、不閃爍 、無眩光的效果，觀影更安心。

巔峰工藝：LG OLED 提供消費者 5 年的面板保固 ，顯見LG對於自身純熟工藝的信心。

沉浸式影音體驗的最佳搭配！

LG Sound Bar SC9S全球首創 3.1.3 聲道 與LG電視創造完整娛樂享受

除了電視系列，今年同樣值得關注的還有LG推出全球首創的3.1.3聲道超維度6D立體聲霸SC9S，3重空間環繞音效加上3重向上天空聲道，可享受從多維度6D立體包覆音場，體驗最極致的劇院影音娛樂及遊戲沉浸式聲景，且Sound Bar SC9S配備OLED C系列專屬支架，能完美結合OLED evo極緻系列電視，與電視喇叭同步音場，搭配電視智慧操作介面，只要使用LG電視 AI智慧滑鼠遙控器就能輕鬆設定Sound Bar功能，完美奢華的居家視聽體驗超越想像，而此次藝術展演中，藝術家劉呈祥的藝術作品結合了影像與配樂，透過LG Sound Bar SC9S 提升作品渲染力。

精緻完美的色彩饗宴！

QNED MiniLED 全新升級 呈現智慧絕美影像

今年LG 也推出全新QNED電視，搭載第六代α7 4K AI影音處理晶片，讓QNED的純淨畫質再升級，透過深度學習的AI智慧大腦，提高影像亮度與細膩質感，呈現清晰明亮和令人難以置信的細節。除了透過最新液晶電視技術，Quantum Dot 量子點增色結合 NanoCell 一奈米濾色的強大技術，讓畫面色彩更豐富、顯色更精準，透過MiniLED精準控光 ，能讓色彩控制更細膩大幅度減少光暈。透過晶片控制甚至能以百萬動態灰階(1M Grey Scale)，展現高解析動態細節，增強畫面的陰影細節和銳利的暗部對比。此外，QNED全系列都推出86吋及75吋超大螢幕，讓消費者在追求沉浸式家庭劇院感受時有更多選擇。

Photo Credit : 台灣樂金 今年LG 也推出全新QNED電視，搭載第六代α7 4K AI影音處理晶片，及量子增色奈米濾色的雙層面板顯示技術，提高影像亮度與細膩質感，讓QNED的純淨畫質再升級，呈現清晰明亮和令人難以置信的細節

以使用者為主的個人化娛樂頁面！

全新智慧操作介面 輕鬆滿足個人化喜好與需求

不僅硬體技術再創巔峰，LG也追求配套軟體的優化，LG 的WebOS 23全新設計頁面，可以擁有個人頁面帳號，並透過快捷介面(Quick Card)快速使用個人喜愛服務，讓使用者輕鬆取得量身打造的電影推薦、喜愛球隊近期的比賽概覽、各種客製化的設定通知。透過AI 個人化推薦可根據搜尋紀錄提供個人化的全新內容，而AI影像設定精靈則可運算出個人偏愛的觀看畫質設定；螢幕多重顯示功能還能同時輸入兩個訊號原畫面，搭配LG Smart Cam 智慧視訊鏡頭可獲得視訊會議、鏡射動作對比等多樣化功能。不只如此，LG ThinQ AI將電視化身為家中家電控制樞紐中心，搭配有的語音滑鼠遙控器，透過語音就能輕鬆開啟或關閉LG家電，貼心減少繁瑣操作，輕鬆享有智慧生活。

令人驚艷的居家美學電視！

不只是電視更是藝術 LG Lifestyle系列電視讓家展現不同風貌

LG Lifestyle系列電視各自擁有獨特魅力，能完美融入不同生活空間，OLED Objet Collection Easel 獨特的畫架式設計，就如同藝廊裡的藝術品，為居家空間增添質感與亮點，透過Easel 的AI畫框(Line View)幕還能觀看各種主題、藝術相關、日期、時間和天氣等日常資訊，為日常生活注入新的感受及視角；OLED Objet Collection Posé則採用圓潤柔和的邊緣，並使用米白配色的織布搭配支架，打造出適合任何室內裝潢的精緻設計；LG OLED Flex 曲面多變系列為電競玩家首選，只需按下遙控器上的曲度按鈕，即可調整20 種不同的曲度，讓使用者找到完全身歷其境的理想曲度，且螢幕可向前傾斜10度或向後傾斜5度，能輕鬆找到沉浸感絕佳的觀看位置。

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