后里馬場「京都嵐山文化祭」被罵爆，嚴重廣告不實台中市府辦不辦？
我們想讓你知道的是
疫情期間台日旅遊中斷，每年數百萬人次的台日觀光交流需求壓抑了三年，而一項標榜「原汁原味」、又有包括台中市政府等多個台日官方單位背書的活動，打著眾多京都老店的名號，利用民眾想念赴日旅遊的情緒促銷，卻在現場被簡陋的布置與粗劣的食物給騙到笑。
目前正在台中后里馬場舉辦的「2023京都嵐山文化祭」，開幕僅三天就遭顧客罵爆，其中一大原因，主辦單位事前在活動官網上宣稱有多家京都知名百年老店。
在宣傳上，諸如香老舖松榮堂、中島象嵌、京都造園組合、小松籐清酒廠、日本珍珠等均號稱來台展售，讓不少民眾慕名購票，到了現場才發現，掛日本珍珠飾品招牌的賣的是芥末花生、掛小松籐百年清酒招牌的賣的是台中在地煎餃、和牛鐵板燒的招牌下賣的還是煎餃，所謂京都造園組合，竟然只擺了一台電視播放影片，至於經常來台參加百貨公司日本展、在台灣也有許多愛用者的京都香老舖松榮堂、中島象嵌，則根本沒有出現，讓民眾大呼受騙。
更令人氣惱的，是不僅開價399元的門票不能折抵消費，現場食物品質更是低落，一份六顆的「號稱」章魚燒的食物中僅有一塊方型不明物體，卻沒有任何日本章魚燒當中該有的諸如：蔥花、紅薑、青海苔粉等配料，連淋上去的美乃滋也是台式涼筍沙拉的沙拉醬；而唐揚雞，就像是沒有醃過也沒有灑椒鹽的夜市鹹酥雞，這樣的餐點不僅要價不斐，偏偏現場還必須要先結帳才能拿票換食物，讓許多民眾領到餐點之後直呼傻眼，「以為台灣人沒去日本吃過章魚燒跟唐揚雞嗎？」
而民眾更痛批遊戲區域，所謂撈金魚，竟然是兩個充氣臉盆放一些塑膠球，現場幾十位小朋友還必須排隊輪流撈，因為「湯匙數量有限」。每個夜市都有的套圈圈，在現場套的不是獎品，竟然是遊戲用的小三角錐，至於主辦單位招牌上所寫的「禮品」，現場則根本沒有看到。
三個月新公司，請動副市長剪綵
根據經濟部工商登記資料顯示，主辦單位「眼界國際多媒體有限公司」是在今年5月24日設立，成立僅三個月，而另一家同樣由董冠毅擔任負責人的眼界有限公司則是成立於2018年，卻在公司官網上號稱2005年成立；但是在Google地圖上所顯示的公司地址照片，除了眼界公司的招牌，旁邊貼的卻是「店面招租」。
這樣一家公司，卻能請到台中市政府作指導單位，簽得到后里馬場五年合約（主辦方自稱），甚至台中市副市長還親臨剪綵。
讓人覺得有趣的是，人力網站上的資料卻顯示，一家名為艾克索生物科技的公司，並沒有列名在活動辦理單位名單上，但卻替這場活動招募活動主持人，而另一家也不在辦理單位名單上的星辰健康顧問公司，則是在活動開始前兩天還在替這場活動招募票務銷售專員。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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