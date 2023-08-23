后里馬場「京都嵐山文化祭」被罵爆，嚴重廣告不實台中市府辦不辦？

目前正在台中后里馬場舉辦的「2023京都嵐山文化祭」，開幕僅三天就遭顧客罵爆，其中一大原因，主辦單位事前在活動官網上宣稱有多家京都知名百年老店。

在宣傳上，諸如香老舖松榮堂、中島象嵌、京都造園組合、小松籐清酒廠、日本珍珠等均號稱來台展售，讓不少民眾慕名購票，到了現場才發現，掛日本珍珠飾品招牌的賣的是芥末花生、掛小松籐百年清酒招牌的賣的是台中在地煎餃、和牛鐵板燒的招牌下賣的還是煎餃，所謂京都造園組合，竟然只擺了一台電視播放影片，至於經常來台參加百貨公司日本展、在台灣也有許多愛用者的京都香老舖松榮堂、中島象嵌，則根本沒有出現，讓民眾大呼受騙。

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更令人氣惱的，是不僅開價399元的門票不能折抵消費，現場食物品質更是低落，一份六顆的「號稱」章魚燒的食物中僅有一塊方型不明物體，卻沒有任何日本章魚燒當中該有的諸如：蔥花、紅薑、青海苔粉等配料，連淋上去的美乃滋也是台式涼筍沙拉的沙拉醬；而唐揚雞，就像是沒有醃過也沒有灑椒鹽的夜市鹹酥雞，這樣的餐點不僅要價不斐，偏偏現場還必須要先結帳才能拿票換食物，讓許多民眾領到餐點之後直呼傻眼，「以為台灣人沒去日本吃過章魚燒跟唐揚雞嗎？」

而民眾更痛批遊戲區域，所謂撈金魚，竟然是兩個充氣臉盆放一些塑膠球，現場幾十位小朋友還必須排隊輪流撈，因為「湯匙數量有限」。每個夜市都有的套圈圈，在現場套的不是獎品，竟然是遊戲用的小三角錐，至於主辦單位招牌上所寫的「禮品」，現場則根本沒有看到。

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三個月新公司，請動副市長剪綵

根據經濟部工商登記資料顯示，主辦單位「眼界國際多媒體有限公司」是在今年5月24日設立，成立僅三個月，而另一家同樣由董冠毅擔任負責人的眼界有限公司則是成立於2018年，卻在公司官網上號稱2005年成立；但是在Google地圖上所顯示的公司地址照片，除了眼界公司的招牌，旁邊貼的卻是「店面招租」。

這樣一家公司，卻能請到台中市政府作指導單位，簽得到后里馬場五年合約（主辦方自稱），甚至台中市副市長還親臨剪綵。

讓人覺得有趣的是，人力網站上的資料卻顯示，一家名為艾克索生物科技的公司，並沒有列名在活動辦理單位名單上，但卻替這場活動招募活動主持人，而另一家也不在辦理單位名單上的星辰健康顧問公司，則是在活動開始前兩天還在替這場活動招募票務銷售專員。