看到中共軍演不禁令人懷疑：解放軍到底是在「秀武統」，還是在「秀飯桶」？

文：黃澎孝

中國又再軍演，又想嚇嚇台灣了。但是，看看解放軍的演習布局實在令人不免懷疑：解放軍到底是在「秀武統」呢？還是在那裡「秀飯桶」？如果是要「秀武統」的話，首日僅派出45架次共機，九艘次共艦，實在太不夠看啦。

試想1945年4月，美軍發動沖繩島登陸戰總共派出：軍艦1300艘、軍機15000架。

沖繩島面積僅1206.49平方公里，台灣面積35886.8623平方公里。換言之，台灣是沖繩的29.7倍。解放軍九艘軍艦，45架軍機「解放」得了台灣嗎？這未免「離譜」的太遙遠了吧？更離譜的是，解放軍展示的海空軍「戰術」，更不知是出自解放軍哪個「飯桶」將領的無敵笨蛋規劃？

沒錯，解放軍的海空軍，已超過半個世紀沒打過仗，現職將領也都是沒上過戰場的菜鳥。但俗話說：「沒吃過豬肉，起碼也看過豬走路。」正在進行中的俄烏戰爭，不正是個值得參考的指標嗎？

就俄羅斯海軍而言。自從2022年4月13日，俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號飛彈巡洋艦在蛇島東部海域遭到烏克蘭「海王星飛彈」擊沉後，俄羅斯海軍艦艇可曾再出現於烏克蘭制海飛彈的射程範圍內，去找死的？

就俄羅斯空軍而言。雖然，俄羅斯剛開戰就殲滅了烏克蘭空軍主力，但是，在烏克蘭各色防空飛彈和肩射型短程飛彈的攻擊下，俄羅斯的空軍可曾匝堆成群的飛入烏克蘭去找死的？

但是，解放軍的軍演呢？

好像唯恐天下不知解放軍才僅僅派了幾艘船？幾架飛機？卻又多麼「英勇」無知地抵近台灣海空域的飛彈射程範圍內。演習視同作戰，兩岸一旦開戰，中國的軍艦飛機膽敢進入台灣周邊200公里的防空、反艦飛彈射程內嗎？

解放軍是要有多麼「飯桶」無知的將領，才會不顧人民子弟兵的死活，把軍機和軍艦駛進全世界防空飛彈和反艦飛彈數量最密集的台灣周邊呢？



最可憐的是，解放軍的士官兵，絕大多數都是家中「獨苗」。而且，大都來自比較貧窮的家庭，根本沒錢、沒時間、沒機會娶妻生子。本就指望著參軍幾年後，能夠攢一筆錢來完成終身大事。萬一不幸在武統台灣的過程中，大概率的喪命在台海半渡中的黑水溝，那就未免太可憐啦⋯⋯。

茲當農曆七月鬼門開，念在解放軍芸芸眾生，萬一在飯桶將領瞎指揮武統台灣，面臨九死ㄧ生的悲慘下場，特赋詩ㄧ首，以舒傷懷⋯⋯。

葬君黑水溝，憐子未娶某。來世再投胎，莫作中芻狗。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

原標題：中國是秀「武統」？還是秀「飯桶」？「台灣當歸」中國夢，「蓮子葬身」黑水溝！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航