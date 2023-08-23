2023/08/23,
軍事

看到中共軍演不禁令人懷疑：解放軍到底是在「秀武統」，還是在「秀飯桶」？

看到中共軍演不禁令人懷疑：解放軍到底是在「秀武統」，還是在「秀飯桶」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

演習視同作戰，兩岸一旦開戰，中國的軍艦飛機膽敢進入台灣周邊200公里的防空、反艦飛彈射程內嗎？解放軍是要有多麼「飯桶」無知的將領，才會不顧人民子弟兵的死活，把軍機和軍艦駛進全世界防空飛彈和反艦飛彈數量最密集的台灣周邊呢？

文：黃澎孝

中國又再軍演，又想嚇嚇台灣了。但是，看看解放軍的演習布局實在令人不免懷疑：解放軍到底是在「秀武統」呢？還是在那裡「秀飯桶」？如果是要「秀武統」的話，首日僅派出45架次共機，九艘次共艦，實在太不夠看啦。

試想1945年4月，美軍發動沖繩島登陸戰總共派出：軍艦1300艘、軍機15000架。

沖繩島面積僅1206.49平方公里，台灣面積35886.8623平方公里。換言之，台灣是沖繩的29.7倍。解放軍九艘軍艦，45架軍機「解放」得了台灣嗎？這未免「離譜」的太遙遠了吧？更離譜的是，解放軍展示的海空軍「戰術」，更不知是出自解放軍哪個「飯桶」將領的無敵笨蛋規劃？

沒錯，解放軍的海空軍，已超過半個世紀沒打過仗，現職將領也都是沒上過戰場的菜鳥。但俗話說：「沒吃過豬肉，起碼也看過豬走路。」正在進行中的俄烏戰爭，不正是個值得參考的指標嗎？

就俄羅斯海軍而言。自從2022年4月13日，俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦莫斯科號飛彈巡洋艦在蛇島東部海域遭到烏克蘭「海王星飛彈」擊沉後，俄羅斯海軍艦艇可曾再出現於烏克蘭制海飛彈的射程範圍內，去找死的？

就俄羅斯空軍而言。雖然，俄羅斯剛開戰就殲滅了烏克蘭空軍主力，但是，在烏克蘭各色防空飛彈和肩射型短程飛彈的攻擊下，俄羅斯的空軍可曾匝堆成群的飛入烏克蘭去找死的？

但是，解放軍的軍演呢？

好像唯恐天下不知解放軍才僅僅派了幾艘船？幾架飛機？卻又多麼「英勇」無知地抵近台灣海空域的飛彈射程範圍內。演習視同作戰，兩岸一旦開戰，中國的軍艦飛機膽敢進入台灣周邊200公里的防空、反艦飛彈射程內嗎？

解放軍是要有多麼「飯桶」無知的將領，才會不顧人民子弟兵的死活，把軍機和軍艦駛進全世界防空飛彈和反艦飛彈數量最密集的台灣周邊呢？

最可憐的是，解放軍的士官兵，絕大多數都是家中「獨苗」。而且，大都來自比較貧窮的家庭，根本沒錢、沒時間、沒機會娶妻生子。本就指望著參軍幾年後，能夠攢一筆錢來完成終身大事。萬一不幸在武統台灣的過程中，大概率的喪命在台海半渡中的黑水溝，那就未免太可憐啦⋯⋯。

茲當農曆七月鬼門開，念在解放軍芸芸眾生，萬一在飯桶將領瞎指揮武統台灣，面臨九死ㄧ生的悲慘下場，特赋詩ㄧ首，以舒傷懷⋯⋯。

葬君黑水溝，憐子未娶某。來世再投胎，莫作中芻狗。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：中國是秀「武統」？還是秀「飯桶」？「台灣當歸」中國夢，「蓮子葬身」黑水溝！

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。