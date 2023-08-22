福島核處理水最快24日排入海：日本3成民眾不支持，香港宣布禁止日本10都縣水產進口
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為了回應日本計畫24日將福島核處理水排放入海，香港政府宣佈自24日起禁止日本10都縣的水產品進口。港府表示，此舉主要出於風險考量，若未來排放沒問題將考慮放寬限制。另一方面，韓國政府表示，日方的相關計畫在科學上、技術上都沒有問題，但強調其並非支持日本排放。
有3成日本民眾認為將「核處理水」排入海不適當
（中央社）由於福島第一核電廠腹地「核處理水」貯水槽預估將在2024年滿溢，儘管漁業界領袖仍持反對立場，但日本首相岸田文雄今（22）日召集相關部會首長開會，決定最快8月24日開始排放入海。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天舉行相關部會首長會議，決定最快8月24日開始將「核處理水」排放入海。
根據NHK在8月11日起一連3天所做民調顯示，有關將「核處理水」排放入海是否適當，逾半數的53%受訪者認為適當，認為不適當的受訪者占30%，另有17%的受訪者表示不清楚或沒有回答。
讀賣新聞報導，岸田今天上午談到排放入海時間點時表示，如果氣象跟海象條件方面沒有問題的話，預估8月24日開始排放。
朝日新聞報導，岸田在會中表示，為了因應謠傳及漁業從業人員對生計的不安，在就算未來要花數十年才能將「核處理水」排放完畢前，政府都會負起責任全力因應。
上午這場會議與會人士除了岸田外，還有內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等人。岸田談到將「核處理水」排放入海時說，國際社會對此事的正確理解正在擴大，也表示將創設排放入海造成「風評被害」的對策基金等，並在「安全網」對策方面做好萬全準備。西村康稔預計將在今天內閣會議結束後，再度前往福島縣說明「核處理水」排放入海的政策方針。
日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。岸田8月20日先前往福島第一核電廠視察，接著在21日於首相官邸與日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人會面。
岸田在跟坂本等人的會面中，直接說明排放入海計畫安全性與針對謠傳採取的對策，希望能尋求理解；而坂本表示反對排放「核處理水」入海立場並未改變，儘管認為漁業相關人士對排放入海的科學安全理解更加深刻，但是「科學上的安全跟社會上的安心並不一樣，即使科學上是安全的，不意味『風評被害』會消失」。
東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。
從2011年核子事故後福島第一核電廠區空拍照可以看出，原本腹地內的綠地已不復見，至今全數被用來設置「核處理水」的貯水槽。核子事故發生後，每天產生的汙染水雖然已有減少，但到今年4月時每天仍會產生約60立方公尺。經過淨化後的「核處理水」也同樣持續增加，即使距離核子事故已12年，但目前總量約133萬立方公尺相當於530座奧運標準泳池水量。
「核處理水」貯水槽到2020年時已超過1000座，廠區內已再無空間增設；加上目前貯水槽整體貯水量已來到97%，如果再不排放入海的話，預估2024年貯水槽就將面臨滿溢。
香港24日起禁日本10都縣水產進口
（中央社）香港環境及生態局局長謝展寰今天公布，政府將自24日起禁止日本10都縣的水產品進品，此舉明顯回應日方計畫當天把福島核處理水排放出海。
港府早前已經公布，這10個日本都縣是東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉，當中包括所有鮮活、冷凍、乾製或以其他方式保存的水產品，以及海鹽及未經加工或經加工的海草。此外，港府會維持自2011年福島核電事故後，對福島、千葉、栃木、茨城及群馬5個縣的若干食品進口管制。
謝展寰在記者會上說，當局採取上述行動，主要出於風險考慮，因為這次排放行動長達30年，如此大規模排放核處理水是過去從未有過的事；他質疑日方如何保證30年都不會出問題。他指出，在禁止日方水產品進口後，政府將會每天公布對日本食品及本地魚類的核輻射檢測水平。
對於禁令是否有時間表，謝展寰說，這要視乎排放後的情況，如果排放沒問題，令人有信心及安全，會考慮放寬限制。
香港雖然地方小，但根據港府月前公布，香港是日本第二大食物出口的地方。另據日本農林水產省公布，2020年，在日本農林水產出口目的地之中，香港排名首位，達到港幣155億元。
韓國：不支持但科學上沒問題
（中央社）日本政府今天決定最快24日起將存放在福島第一核電廠腹地的「核處理水」排放入海，韓國政府表示，日方的相關計畫在科學上、技術上都沒有問題，但強調並非支持日本排放。
韓國國務調整室第一次長朴購然今天在福島核處理水（ALPS處理水）排放相關簡報會上表示，韓國政府已向日方確認福島核處理水會按照當初規劃的方式排放，並協議由韓方專家定期訪問聯合國國際原子能總署（IAEA）在福島現場的事務所。
朴購然說，IAEA已將韓方提出疑慮積極反映在相關方案中，包括定期提供核處理水排放的最新情報，並定期與韓方開視訊會議，若有異常狀況也將迅速通知韓國政府；日韓雙方透過主責單位及外交當局建立「雙重熱線」，因應任何異常狀態。
不過，朴購然也強調，這並不代表韓國政府贊成或支持核處理水排放，「若實際排放狀況與先前計畫有任何一點不同，我們將視為對我國國民安全健康的威脅，要求日方即刻停止排放」。
“福島核處理水”的相關議題
- 2023-08-22 福島核處理水最快24日排入海：日本3成民眾不支持，香港宣布禁止日本10都縣水產進口
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。