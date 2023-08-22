福島核處理水最快24日排入海：日本3成民眾不支持，香港宣布禁止日本10都縣水產進口

有3成日本民眾認為將「核處理水」排入海不適當

（中央社）由於福島第一核電廠腹地「核處理水」貯水槽預估將在2024年滿溢，儘管漁業界領袖仍持反對立場，但日本首相岸田文雄今（22）日召集相關部會首長開會，決定最快8月24日開始排放入海。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天舉行相關部會首長會議，決定最快8月24日開始將「核處理水」排放入海。

根據NHK在8月11日起一連3天所做民調顯示，有關將「核處理水」排放入海是否適當，逾半數的53%受訪者認為適當，認為不適當的受訪者占30%，另有17%的受訪者表示不清楚或沒有回答。

讀賣新聞報導，岸田今天上午談到排放入海時間點時表示，如果氣象跟海象條件方面沒有問題的話，預估8月24日開始排放。

朝日新聞報導，岸田在會中表示，為了因應謠傳及漁業從業人員對生計的不安，在就算未來要花數十年才能將「核處理水」排放完畢前，政府都會負起責任全力因應。

上午這場會議與會人士除了岸田外，還有內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、復興大臣渡邊博道等人。岸田談到將「核處理水」排放入海時說，國際社會對此事的正確理解正在擴大，也表示將創設排放入海造成「風評被害」的對策基金等，並在「安全網」對策方面做好萬全準備。西村康稔預計將在今天內閣會議結束後，再度前往福島縣說明「核處理水」排放入海的政策方針。

日本政府日前提出以「今年夏天左右」為目標，持續評估具體的「核處理水」開始排放入海時間。岸田8月20日先前往福島第一核電廠視察，接著在21日於首相官邸與日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信等人會面。

岸田在跟坂本等人的會面中，直接說明排放入海計畫安全性與針對謠傳採取的對策，希望能尋求理解；而坂本表示反對排放「核處理水」入海立場並未改變，儘管認為漁業相關人士對排放入海的科學安全理解更加深刻，但是「科學上的安全跟社會上的安心並不一樣，即使科學上是安全的，不意味『風評被害』會消失」。

東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠在2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。東電利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），貯存在福島第一核電廠腹地內。

從2011年核子事故後福島第一核電廠區空拍照可以看出，原本腹地內的綠地已不復見，至今全數被用來設置「核處理水」的貯水槽。核子事故發生後，每天產生的汙染水雖然已有減少，但到今年4月時每天仍會產生約60立方公尺。經過淨化後的「核處理水」也同樣持續增加，即使距離核子事故已12年，但目前總量約133萬立方公尺相當於530座奧運標準泳池水量。

「核處理水」貯水槽到2020年時已超過1000座，廠區內已再無空間增設；加上目前貯水槽整體貯水量已來到97%，如果再不排放入海的話，預估2024年貯水槽就將面臨滿溢。

香港24日起禁日本10都縣水產進口

（中央社）香港環境及生態局局長謝展寰今天公布，政府將自24日起禁止日本10都縣的水產品進品，此舉明顯回應日方計畫當天把福島核處理水排放出海。

港府早前已經公布，這10個日本都縣是東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉，當中包括所有鮮活、冷凍、乾製或以其他方式保存的水產品，以及海鹽及未經加工或經加工的海草。此外，港府會維持自2011年福島核電事故後，對福島、千葉、栃木、茨城及群馬5個縣的若干食品進口管制。

謝展寰在記者會上說，當局採取上述行動，主要出於風險考慮，因為這次排放行動長達30年，如此大規模排放核處理水是過去從未有過的事；他質疑日方如何保證30年都不會出問題。他指出，在禁止日方水產品進口後，政府將會每天公布對日本食品及本地魚類的核輻射檢測水平。

對於禁令是否有時間表，謝展寰說，這要視乎排放後的情況，如果排放沒問題，令人有信心及安全，會考慮放寬限制。

香港雖然地方小，但根據港府月前公布，香港是日本第二大食物出口的地方。另據日本農林水產省公布，2020年，在日本農林水產出口目的地之中，香港排名首位，達到港幣155億元。

韓國：不支持但科學上沒問題

（中央社）日本政府今天決定最快24日起將存放在福島第一核電廠腹地的「核處理水」排放入海，韓國政府表示，日方的相關計畫在科學上、技術上都沒有問題，但強調並非支持日本排放。

韓國國務調整室第一次長朴購然今天在福島核處理水（ALPS處理水）排放相關簡報會上表示，韓國政府已向日方確認福島核處理水會按照當初規劃的方式排放，並協議由韓方專家定期訪問聯合國國際原子能總署（IAEA）在福島現場的事務所。

朴購然說，IAEA已將韓方提出疑慮積極反映在相關方案中，包括定期提供核處理水排放的最新情報，並定期與韓方開視訊會議，若有異常狀況也將迅速通知韓國政府；日韓雙方透過主責單位及外交當局建立「雙重熱線」，因應任何異常狀態。

不過，朴購然也強調，這並不代表韓國政府贊成或支持核處理水排放，「若實際排放狀況與先前計畫有任何一點不同，我們將視為對我國國民安全健康的威脅，要求日方即刻停止排放」。