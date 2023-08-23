TNL+ 2023/08/23,
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族群球隊——居英港人成立足球隊Konger FC

族群球隊——居英港人成立足球隊Konger FC
圖片來源：Konger FC 曼城 Facebook

我們想讓你知道的是

Konger FC所在地英國，那裡亦有許多由其他族群所組成的球會。例如由西班牙西北部加列西亞人組織的FC Deportivo Galicia、猶太人組建的Maccabi London Lions F.C.、羅馬尼亞人組成的F.C. Romania、希臘東正教徒組建的St. Panteleimon F.C.、南亞旁遮普人的Punjab United F.C.、由19世紀流亡蘇格蘭人建會的London Caledonians F.C.。這些球會都在低組別地區聯賽作賽。至於由港人組建的球隊，一直都在英國存在，例如各大學的香港同學會都有足球隊，不時互相較量交誼。

居英港人成立足球隊Konger FC，在當地聯賽註冊成功，開始參與曼徹斯特最低級別聯賽。

來自一個地區或族群的球隊，英文稱為「diaspora football clubs」。世界各地都有這些由一個地區的人組成之球隊，角逐賽事。

以德國為例，當地就有不少土耳其人組織的球隊。最有名的是曾參與丙組聯賽的Türkgücü München，中文譯為「慕尼黑土耳其力量」。它最初由土耳其移民創辦，現在除了土裔球員外，亦有本地德國球員。而在德國各地都有以Türkgücü命名的球隊，俱有土國移民背景。

至於近來最熱門的，則是柏林馬卡比（Makkabi Berlin）這支由猶太人創建的球隊。

Makkabi或Maccabi這名稱，廣見於猶太人體育會，來源自猶大·馬加比（Judas Maccabeus）這位帶領猶太人反抗塞琉古帝國（Seleucid Empire）統治的領袖。柏林馬卡比前身是創立於1898年的Bar Kochba，是德國首支猶太人足球會。它於納粹時代曾被禁制，後來在1970年復會，並更名柏林馬卡比。這支一直在業餘聯賽角逐的球會，今年打入德國盃第一圈，八月有機會與甲組球會禾夫斯堡（VfL Wolfsburg）作賽，雖然敗陣，卻創造球會歷史。

說回Konger FC所在地英國，那裡亦有許多由其他族群所組成的球會。例如由西班牙西北部加列西亞人組織的FC Deportivo Galicia、猶太人組建的Maccabi London Lions F.C.、羅馬尼亞人組成的F.C. Romania、希臘東正教徒組建的St. Panteleimon F.C.、南亞旁遮普人的Punjab United F.C.、由19世紀流亡蘇格蘭人建會的London Caledonians F.C.。這些球會都在低組別地區聯賽作賽。至於由港人組建的球隊，一直都在英國存在，例如各大學的香港同學會都有足球隊，不時互相較量交誼。

這支Konger FC以業餘球員為主，加上幾個有香港職業聯賽經驗的球員，應付低組別地區聯賽應沒問題。他們或可約戰各地的族群或移民球隊，交流心得。他們也可以考慮約戰聖馬力諾、直布羅陀和法羅群島這些以業餘球員組成的國家或地區代表隊。這些球隊是歐洲魚腩，然而它們常有與歐洲一線國家隊比賽的經驗，對陣英法德西意等勁旅。他們面對對方多名世界級球員，都從不怯場，有時甚至取得入球。可見業餘都可以有強大的戰力，與這些世界一線的業餘球隊交手，必有很多學習。

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