族群球隊——居英港人成立足球隊Konger FC
我們想讓你知道的是
Konger FC所在地英國，那裡亦有許多由其他族群所組成的球會。例如由西班牙西北部加列西亞人組織的FC Deportivo Galicia、猶太人組建的Maccabi London Lions F.C.、羅馬尼亞人組成的F.C. Romania、希臘東正教徒組建的St. Panteleimon F.C.、南亞旁遮普人的Punjab United F.C.、由19世紀流亡蘇格蘭人建會的London Caledonians F.C.。這些球會都在低組別地區聯賽作賽。至於由港人組建的球隊，一直都在英國存在，例如各大學的香港同學會都有足球隊，不時互相較量交誼。
居英港人成立足球隊Konger FC，在當地聯賽註冊成功，開始參與曼徹斯特最低級別聯賽。
來自一個地區或族群的球隊，英文稱為「diaspora football clubs」。世界各地都有這些由一個地區的人組成之球隊，角逐賽事。
以德國為例，當地就有不少土耳其人組織的球隊。最有名的是曾參與丙組聯賽的Türkgücü München，中文譯為「慕尼黑土耳其力量」。它最初由土耳其移民創辦，現在除了土裔球員外，亦有本地德國球員。而在德國各地都有以Türkgücü命名的球隊，俱有土國移民背景。
至於近來最熱門的，則是柏林馬卡比（Makkabi Berlin）這支由猶太人創建的球隊。
Makkabi或Maccabi這名稱，廣見於猶太人體育會，來源自猶大·馬加比（Judas Maccabeus）這位帶領猶太人反抗塞琉古帝國（Seleucid Empire）統治的領袖。柏林馬卡比前身是創立於1898年的Bar Kochba，是德國首支猶太人足球會。它於納粹時代曾被禁制，後來在1970年復會，並更名柏林馬卡比。這支一直在業餘聯賽角逐的球會，今年打入德國盃第一圈，八月有機會與甲組球會禾夫斯堡（VfL Wolfsburg）作賽，雖然敗陣，卻創造球會歷史。
說回Konger FC所在地英國，那裡亦有許多由其他族群所組成的球會。例如由西班牙西北部加列西亞人組織的FC Deportivo Galicia、猶太人組建的Maccabi London Lions F.C.、羅馬尼亞人組成的F.C. Romania、希臘東正教徒組建的St. Panteleimon F.C.、南亞旁遮普人的Punjab United F.C.、由19世紀流亡蘇格蘭人建會的London Caledonians F.C.。這些球會都在低組別地區聯賽作賽。至於由港人組建的球隊，一直都在英國存在，例如各大學的香港同學會都有足球隊，不時互相較量交誼。
這支Konger FC以業餘球員為主，加上幾個有香港職業聯賽經驗的球員，應付低組別地區聯賽應沒問題。他們或可約戰各地的族群或移民球隊，交流心得。他們也可以考慮約戰聖馬力諾、直布羅陀和法羅群島這些以業餘球員組成的國家或地區代表隊。這些球隊是歐洲魚腩，然而它們常有與歐洲一線國家隊比賽的經驗，對陣英法德西意等勁旅。他們面對對方多名世界級球員，都從不怯場，有時甚至取得入球。可見業餘都可以有強大的戰力，與這些世界一線的業餘球隊交手，必有很多學習。
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2023 DevDays Asia亞太技術年會九月盛大登場！現在報名，沉浸探索AI轉型浪潮的關鍵技術與應用
我們想讓你知道的是
今年9月11日至15日，數位發展部與台灣微軟攜手舉辦「2023 DevDays Asia 亞太技術年會」，此次活動以人工智慧（AI）及其衍生技術為主題，邀集美國微軟總部頂尖專家、高階經理人及產業資深開發者集聚一堂，幫助會眾掌握技術趨勢與開發框架！
放眼全球高科技產業趨勢與脈動，生成式AI、5G、物聯網，種種頂流技術的迭代，掀起撼動世界的大浪。不只越來越多硬體、服務導入AI運算、流程機器人（RPA）等引發產業創新，過去未曾想像的產業應用也接連開發。不過，技術革新並非無中生有，產學各界的開發者與技術人才，才是促成技術突破的根基。
2023年9月，一年一度的「DevDays Asia亞太技術年會」即將於台北、高雄盛大舉辦，邀請美國微軟總部的頂尖專家、相關產業高階經理人以及各行各業的資深開發者共襄盛舉。
DevDays Asia四大議題：80+場主題議程，技術開發、營運應用全都包
今年度年會主軸定為「AI聚能轉新局，生成造浪創未來」，邀請30位以上美國微軟總部的頂尖開發者及經理人，針對「年度重磅議題」、「AI雲端技術」、「產業新局賦能」、「前中後台連結」四大議題，分別開設超過80場的主題議程。細節主題含括如生成式AI、5G與物聯網應用、低代碼開發當今最有價值的技術創新領域；以及商務流程優化、資安法遵甚至企業永續等營運實務，幫助來賓掌握最新的技術趨勢與開發框架，獲得最具商業潛力的技術能力。
另一方面，當「技術」成為最大化商業應用與人才價值的關鍵，不只開發者與技術人才成為世界趨勢的造浪者，企業之間的合作、應用也牽動著整體大局的走向，於是，本次年會也將在台北、高雄兩地，現場展示新創與企業實際落地的商業案例。
除此之外，主辦單位更打造「全場域沈浸式學習」，不只持續舉辦每年備受歡迎的Hands on Lab實戰工作坊課程，也把整個會場打造成開發者的學習聖殿，不管是主要議程還是場邊交流，會場內每個轉角都藏有技術彩蛋等你解鎖。最特別的是，今年還特別新增「開發者Lounge聊天吧」，讓開發者與經理人盡情交流洞察與趨勢。
不只技術開發者，不容錯過的亞洲旗艦開發盛會！
不論是技術開發者、經理人、商業顧問還是新創業者，只要你需要參與產業未來，不管是想要尋找創新靈感、驗證技術策略，還是獲取實用的技術新知、強化專業人脈與學習能力，放眼亞洲僅此一場的旗艦開發盛會「DevDays Asia 2023」絕對是你不能錯過的活動。而且，只要報名並全程參加單日活動，會後填寫調查問卷，還可以獲得DevDays Asia 2023的特製實用好禮！
DevDays Asia 2023 活動詳細資訊
－台北場－
活動時間：9月11日（一）～9月13日（三）
活動地點：南港展覽館2館
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－高雄場－
活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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