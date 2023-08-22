泰國前總理戴克辛結束流亡返泰 ，入境後遭法院判刑8年

（中央社）泰國流亡前總理戴克辛2006年起流亡海外，曾在2008年短暫返國。睽違15年後，戴克辛今天再度返回泰國，在3名子女圍繞下步出機場，大批民眾高喊支持口號。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理；2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參加聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外；2008年戴克辛短暫回到泰國，之後再度流亡。戴克辛之後因多起貪汙案，被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

流亡海外17年，戴克辛今天首度踏上泰國國土，他的私人飛機一早從新加坡起飛，約9時抵達曼谷廊曼機場，機場外聚集上百名支持者，身穿紅色衣服高喊戴克辛的名字和口號「紅衫軍愛戴克辛」。

戴克辛早上9時25分在3名子女陪同下步出機場，首先向機場外泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）夫婦畫像行跪拜禮，接著向機場外守候的大批媒體揮手，再向等候在一旁的為泰黨（Pheu Thai）高層和議員們致意，再走回航廈。

戴克辛縱橫泰國政壇多年，對泰國近20年的政治發展影響深遠。他在位時評價兩極，擁有眾多支持者，但也有不少人不喜歡戴克辛的行事作風。

大批支持者一早在機場外守候，一對夫妻Tu和Sem表示非常開心，相信戴克辛回來泰國才會變好，而且會比現在好很多。他們希望戴克辛獲得真正的正義，而不是像過去遭遇政變時那種政治迫害。

More photos of former premier Thaksin Shinwatra greeting supporters at Don Mueang Airport Tuesday morning. He returned to Thailand after 17 years of living in exile. #Thailand #whatshappeningThailand #ทักษิณ #ทักษิณชินวัตร #ทักษิณกลับบ้าน #ทักษิณกลับไทย pic.twitter.com/Tst9Pvdv6C — Khaosod English (@KhaosodEnglish) August 22, 2023

另一名支持者猜了（Chaileow）表示，他和10多個朋友租車從北部趕來，已經等戴克辛17年多，非常喜歡戴克辛幫助草根階層的政策。他說，泰國已爭吵20多年，希望國家和諧並變得更好。

戴克辛今年曾多次在媒體訪問或社群媒體發文，表示非常想回家看看孫子孫女，泰國5月14日眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會。

戴克辛今年74歲生日的7月26日當天，么女、為泰黨總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體Instagram上發文，她的父親將在8月10日抵達曼谷廊曼機場，震撼泰國社會。

泰國政壇選後陷入組閣僵局，8月5日戴克辛在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文表示，原訂10日返泰計畫延後，但最多不會超過2週，時間和地點會另外宣布。戴克辛沒有說明延後返泰是否為政治因素，只表示醫生要先進行健康檢查。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範